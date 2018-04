Güncelleme: 18:08, 10 Nisan 2018 Salı

Meksika'nın yerli Müslümanları Zapatalar-FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Meksika'daki 1994 yılında kurulan Zapatista Örgütü'nün bazı mensuplarının İslam dinini seçtiği daha önce biliniyordu. Ulusal Kurtuluş Örgütü olarak da bilinen Zapatistalar'ın Müslüman olan üyeleri ve aileleri, İslam'ın yerli halk arasında yayılmasının güzel örneklerinden biri olarak görülüyor.



Zapatistalarla ilgili şu ana kadar birçok iddia ortaya atıldı. İddialardan biri de örgütün liderinin de aslında İslam dinini seçtiği yönünde... Ancak iddia henüz örgütün lideri Marcos tarafından doğrulanmış değil.



İşte Zapatista yerlisi Müslümanlar...:

Please upgrade your browser to view HTML 5 content