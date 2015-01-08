Güncelleme: 15:20, 10 Nisan 2018 Salı

Deli bir fırtına: Halil Cibran

Dünya Bülteni Haber Merkezi



Şafak vakti kanatlanmış bir gönülle uyanmak



ve bir sevgi gününe daha, teşekkürle uzanmak



sessizce çekilmek öğle vakti, sevginin vecdini duymak



akşamın çöküşüyle de, eve huzurla dönmek



ve uyumak, kalbinde sevgiliye bir dua



ve dudaklarında bir şükür şarkısıyla



Genç yaşında gurbette hayata veda eden mısraların sahibi Halil Cibran'ın mezarı, doğduğu topraklarda müzeye çevrilen eski bir manastırda... Kitaplar onu Lübnanlı meşhur şair, filozof ve ressam olarak tarif ediyor. O ise kendini sadece gerçeğin arayıcısı olarak görüyordu. Cibran, 1883 yılında Lübnan'ın Beşerri köyünde dünyaya geldi. 12 yaşındayken ABD'ye gitti, sonrasında ise üniversite eğitimi için ülkesine döndü. İlk İngilizce kitabı 'Deli' yayımlandığında 35 yaşındaydı. Kitabında kendini "Ne Batıya ne de Doğuya koşan deli bir fırtına" olarak tanımlıyor, Neden bu gezegende olduğunu sorguluyordu.



Bu sorgulama, 5 sene sonra "Ermiş" kitabıyla sayfalara döküldü. Dünyaca tanımasını sağlayan Ermiş'te Cibran, artık bazı cevapları bulmuştu ve Mustafa adlı kâhinin dilinden anlatıyordu. Aşk, neşe-keder, suç-ceza, hürriyet ve ölüm için söyleyecekleri vardı.



Ermiş'i, İnsanoğlu İsa ve Yeryüzü Tanrıları izledi. Kitapları egemenler tarafından tehlikeli ve devrimci bulunundu. İkiyüzlü toplumsal değerleri sorgulayan Asi Ruhlar kitabı Beyrut'ta bir pazar yerinde yakıldı.



Kâfir Halil öyküsüyle de kiliseyi yerden yere vurdu. Afaroz edilse de "şarkı söyleyeceğim, öykümü anlatacağım, ama insanlar kulaklarını kapatıp duymayacaklar, çünkü kendi ruhlarının isyan etmesinden ve toplumlarının sallanıp başlarına yıkılmasından korkuyorlar" diyerek meydan okudu.



Ülkesini de terk eden ve edebiyat sürgünü olarak bir müddet Fransa'da yaşayan Cibran, renkler ve fırçaları arkadaş edindi. Satırlara dökemediklerini tuvale yansıttı. Sanatçının ailesi, sessizlik, şafak, onlardan birkaçı... Fransa'dan sonra yeniden ABD'ye gitti. Ancak ne kitapları ne de resimlerinden yeteri kadar gelir elde edebildi. Çok istemesine rağmen parasızlık nedeniyle yeniden Beyrut'a dönemedi: Yoksul ve yalnızdı.



Ermiş isimli kitabında da söylediği gibi "üzülse de gidecekti". 1931 yılında 48 yaşında, bir hastane odasında öldü. Ancak aslında ölüm onun için ayrılık değildi. Zaten mısraları "Ölmek, rüzgârda üryan durmak ve eriyip güneşe karışmaktır. Ölüm kavuşmaktır" diyordu. Öyle de oldu. Vasiyeti üzerine, doğduğu yer olan Beşerri köyüne gömüldü. Onun son durağı olan bu yerde, orijinal tablo, çizimler, notlar ve kişisel eşyalarından oluşan 440 parça bulunuyor. Bunlar arasında son günlerinin şahidi eşyalar ve yatağı da var. Şimdi Cibran, mezarının yanında ışık oyunlarıyla ziyaretçilerine "Senin gibi hayattayım ve yanıbaşında duruyorum. Gözlerini kapat beni göreceksin" mısralarıyla sesleniyor.





Kaynak: Kuzey Haber Ajansı