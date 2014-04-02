Malcolm X'in Oxford'daki meÅŸhur konuÅŸmasÄ± | VIDEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Haber Merkezi
Malcolm X, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 52'inci yÄ±lÄ±nda bir kez daha anÄ±lÄ±yor. ABD'de hayatÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadaleye adayan Malcolm X'in Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan...
Malcolm X'in karÄ±sÄ± Betty Shabazz ile Martin Luther King'in onun hakkÄ±nda sÃ¶ylediklerini anlatan bir baÅŸka video. Videoda karÄ±sÄ±, Malcolm X'in nasÄ±l vurulduÄŸu gÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yor. Silah sesleri Ã¼zerine bir anda insanlarÄ±n yere yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve neler olup bittiÄŸini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Kendisinin insanlarla birlikte yere kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonra "Neler oluyor, neler oluyor" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. EÅŸi, sonra adamÄ±n birinin kocasÄ±nÄ± vurduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.
Martin Luther King ise, Malcolm X suikastinin bÃ¼yÃ¼k bir trajedi olduÄŸunu belirterek bu ÅŸiddetin kabul edilemez olduÄŸunu belirtiliyor.
King, Molcolm X'in kendileri iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.
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Ä°srail mahkemesi, yaralÄ± halde yerde yatan Filistinli genci silahla Ã¶ldÃ¼ren Ä°srail askerine 18 ay hapis cezasÄ± verdi.
ABD askerleri Atlantik KararlÄ±lÄ±k Operasyonu kapsamÄ±nda Bulgaristan'a ulaÅŸtÄ±
Afganistan'Ä±n Birinci BaÅŸkan YardÄ±mcÄ± Dostum'un evi, rakibi Ishchi'ye gÃ¶zaltÄ±nda iÅŸkence edenleri koruduÄŸu gerekÃ§esiyle muhtemel bir saldÄ±rÄ± iÃ§in korumaya alÄ±ndÄ±
Apple, Ä°rlanda'daki faaliyetlerinden dolayÄ± 13 milyar avronun Ã¼zerinde geriye dÃ¶nÃ¼k vergi borcu Ã§Ä±karan AB Komisyonu'nun "yetkisini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±nda bulundu
Libya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Zaviye'de Akdeniz'de boÄŸulan 74 gÃ¶Ã§menin cesedinin karaya vurdu.
Fransa'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Le Pen, LÃ¼bnan temaslarÄ± kapsamÄ±nda mÃ¼ftÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sÄ±rasÄ±nda baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takmasÄ± istenince gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi terk etti
Ã‡in Ticaret BakanÄ± Gao, ABD ile yaÅŸanacak ticaret savaÅŸÄ±ndan her iki tarafÄ±n da zarar gÃ¶receÄŸini sÃ¶yledi
Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, eÅŸi Mihriban Aliyeva'yÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± birinci yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirdi
ABD'de yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana Yahudi toplum merkezlerine 60'ten fazla bombalÄ± saldÄ±rÄ± tehdidinde bulunuldu
Gambiya'da eski Devlet BaÅŸkanÄ± Yahya Jammeh dÃ¶neminde Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle tutuklanan 171 kiÅŸinin salÄ±verildiÄŸi bildirildi.
Rosneft ile Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi arasÄ±nda petrol alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Pakistan'Ä±n Ã‡arsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
SIPRI'nin araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan silah ticareti, SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ±ndaki en yÃ¼ksek dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±; ABD, Rusya, Ã‡in, Fransa ve Almanya toplam silah ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdi.
ABD'de hayatÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadaleye adayan Malcolm X'in Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan...
GeÃ§tiÄŸimiz hafta Kosova'daki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na saldÄ±ran ÅŸahÄ±s Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede piÅŸman olduÄŸunu sÃ¶yleyerek Ã¶zÃ¼r diledi
Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu Gine'nin baÅŸkenti Konakri'de, II. AbdÃ¼lhamid Han Camiini tÃ¶renle ibadete aÃ§tÄ±