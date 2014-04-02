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GÃ¼ncelleme: 10:07, 21 Åžubat 2017 SalÄ±

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Malcolm X'in Oxford'daki meÅŸhur konuÅŸmasÄ± | VIDEO
Malcolm X'in Oxford'daki meÅŸhur konuÅŸmasÄ± | VIDEO

ABD'de hayatÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadaleye adayan Malcolm X'in Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan...

DÃ¼nya BÃ¼lteni / Haber Merkezi

Malcolm X, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 52'inci yÄ±lÄ±nda bir kez daha anÄ±lÄ±yor. ABD'de hayatÄ±nÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadaleye adayan Malcolm X'in Ä°ngiltere'de Oxford Ãœniversitesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan...

Malcolm X'in karÄ±sÄ± Betty Shabazz ile Martin Luther King'in onun hakkÄ±nda sÃ¶ylediklerini anlatan bir baÅŸka video. Videoda karÄ±sÄ±, Malcolm X'in nasÄ±l vurulduÄŸu gÃ¼nÃ¼ anlatÄ±yor. Silah sesleri Ã¼zerine bir anda insanlarÄ±n yere yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve neler olup bittiÄŸini anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Kendisinin insanlarla birlikte yere kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonra "Neler oluyor, neler oluyor" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. EÅŸi, sonra adamÄ±n birinin kocasÄ±nÄ± vurduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylÃ¼yor.

Martin Luther King ise, Malcolm X suikastinin bÃ¼yÃ¼k bir trajedi olduÄŸunu belirterek bu ÅŸiddetin kabul edilemez olduÄŸunu belirtiliyor.

King, Molcolm X'in kendileri iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir kayÄ±p olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

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