GÃ¼ncelleme: 17:39, 27 Åžubat 2018 SalÄ±

ABD'nin unutulan Otoyol katliamÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD, 1991 yÄ±lÄ±nda Irak'Ä± iÅŸgal ederken Ã§ok sayÄ±da katliama imza atmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlardan biri de binlerce sivilin katledildiÄŸi ve tarihe 'Ã¶lÃ¼m otoyolu katliamÄ±' olarak geÃ§en saldÄ±rÄ± olmuÅŸtu.



26 Åžubat'Ä± 27 Åžubat'a baÄŸlayan gece Kuveyt'ten Ã§ekilen Irak askerleri ile savaÅŸtan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Ã§ok sayÄ±da IraklÄ± ve Filistinli sivilin bulunduÄŸu konvoy ABD ordusu tarafÄ±ndan Ã§ok aÄŸÄ±r bir bombardÄ±mana tabi tutuldu. Binlerce araÃ§ iÃ§indeki insanlarla birlikte parÃ§alandÄ±, yanÄ±p kÃ¼l oldu.

Katliama Ã–lÃ¼m Otoyolu (Highway of Death) denilmesinin sebebi Highway 80 isimli yolda gerÃ§ekleÅŸmesi. Karayolu Kuveyt City'den Abdali (Kuveyt) ve Safwan (Irak) ÅŸehirlerine uzanÄ±yordu. Oradan da Basra ÅŸehrine doÄŸru ilerliyor ve orada son buluyordu. Bombalama sonucu Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶ren otoyol 1990'lÄ± yÄ±llarÄ±n sonunda onarÄ±ldÄ± ve 2003 iÅŸgalinde de ABD ve Ä°ngiliz birlikleri tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±.



Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri ve gÃ¶zlemcileri tarafÄ±ndan insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§lar kategorisine sokulan bu katliamÄ±n ilk fotoÄŸraflarÄ±, ancak aradan bir ay geÃ§tikten sonra Ã§ekilebildi. TaÅŸÄ±t enkazlarÄ±nÄ±n iÃ§inde hÃ¢lÃ¢ kÃ¶mÃ¼rleÅŸmiÅŸ insan cesetleri gÃ¶rÃ¼lebiliyordu. TaÅŸÄ±tlarÄ±n durumundan yolun tÄ±kalÄ± olduÄŸu ve ABD ordusunun Ã¶ylece duran araÃ§larÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a anlaÅŸÄ±lÄ±yordu.



ABD'nÄ±n Irak'taki iÅŸgale katÄ±lan ve bombardÄ±manÄ± yÃ¶neten komutanlarÄ±ndan General Norman Schwartzkopf katliamdan dÃ¶rt yÄ±l sonra kendisi ile yapÄ±lan bir sÃ¶yleÅŸide, yolda savaÅŸ araÃ§larÄ± olduÄŸu iÃ§in bombardÄ±man emri verdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Schwartzkopf'un bir diÄŸer iddiasÄ± ise otoyoldaki insanlarÄ±n Kuveyt'te Ã§ok sayÄ±da tecavÃ¼z ve Ã¶lÃ¼m olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±ydÄ±.



ABD'li komutan, iddiasÄ± doÄŸru bile olsa silahsÄ±z olarak otoyolda seyreden insanlarÄ±n bombalanmasÄ± ve tamamÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ne kadar ahlaki olduÄŸu, hangi hukuka sÄ±ÄŸdÄ±ÄŸÄ± sorularÄ±na ise cevap vermiyor.