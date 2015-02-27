GÃ¼ncelleme: 11:15, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Erbakan, merkez saÄŸa karÅŸÄ± Ä°slami duyarlÄ±lÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye siyasetinde merkez saÄŸ kanada karÅŸÄ± islami duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan Â Necmettin Erbakan bugÃ¼n vefat etmiÅŸti. Erbakan, Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ olarakÂ bilinen Â siyasi hareketiyle Ã¼lkede yÄ±llarca hor gÃ¶rÃ¼len kesimlerin de siyasette sÃ¶z sahibi olmalarÄ±na vesile olmuÅŸtu. OrtaÄŸÄ± olduÄŸu koalisyon hÃ¼kÃ¼metlerinde KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'ndan D-8 BirliÄŸi'nin kurulmasÄ±na, iÃ§ siyasette ise Ã¶nemli ekonomik geliÅŸmelere imza atan Erbakan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce vefat etmiÅŸti.

Tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 27 Åžubat 2011 tarihinde vefat eden Mili GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop KadÄ± Vekili Mehmet Sabri ile Kamer HanÄ±m'Ä±n oÄŸlu olarak dÃ¼nyaya geldi.Â Baba tarafÄ± Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esinin tanÄ±nmÄ±ÅŸ ailelerinden.

Ä°lk Ã¶ÄŸrenimine Kayseri'de baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen babasÄ±nÄ±n tayin olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Trabzon'da tamamladÄ±. Ä°stanbul Erkek Lisesini birincilikle bitirdi . Ãœniversiteye sÄ±navsÄ±z giriÅŸi hak kazanmÄ±ÅŸtÄ± ancak sÄ±nava girmeyi tercih etti ve birinci sÄ±nÄ±ftan deÄŸil, ikinci sÄ±nÄ±ftan Ã¶ÄŸrenime baÅŸladÄ±.

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Makine FakÃ¼ltesi'nden 1948 yÄ±lÄ±nda mezun oldu. Teknik Ã¼niversitedeki sÄ±nÄ±f arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda SÃ¼leyman Demirel ve Turgut Ã–zal da vardÄ±. FakÃ¼lte'ye 2. sÄ±nÄ±ftan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± yÄ±l aynÄ± yerde "Motorlar KÃ¼rsÃ¼sÃ¼"nde Asistan oldu. (1948-1951)

ALMANYA'DA DOKTORASINI VERDÄ°

Ãœniversite tarafÄ±ndan 1951'de gÃ¶nderildiÄŸi Almanya'da Reinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen: RWTH Aachen (Aachen Teknik Ãœniversitesi)'da doktorasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Alman Ordusu iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapan DVL AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nde Prof. Dr. Schmidt ile Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ± ve Alman Ãœniversiteleri'nde doktorasÄ±nÄ± verdi, 1953'de DoÃ§entlik sÄ±navÄ±nÄ± vermek Ã¼zere Ä°stanbul'a dÃ¶ndÃ¼. 27 yaÅŸÄ±nda 1954'de Ä°TÃœ'de DoÃ§ent oldu.

AraÅŸtÄ±rmalar yapmak Ã¼zere tekrar Federal Almanya'nÄ±n Deutz fabrikalarÄ±na gitti. Leopard tanklarÄ±nÄ± geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda araÅŸtÄ±rma baÅŸmÃ¼hendisi olarak gÃ¶rev aldÄ± (1951-54).

MayÄ±s 1954-55 arasÄ±nda askerlik yaptÄ±. Tekrar Ãœniversiteye dÃ¶ndÃ¼.

'DEVRÄ°M OTOMOBÄ°LÄ°' VE MENDERES'Ä° HEYECANLANDIRAN PROJE

Pancar Motor adÄ± altÄ±nda Ocak 2012'ye kadar faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼ren fabrikanÄ±n temelini 1 Temmuz 1956'da attÄ±. GÃ¼mÃ¼ÅŸ Motor fabrikasÄ±nda seri imalat 1 Mart 1960 tarihinde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 1960 yÄ±lÄ±nda Ankara'da yapÄ±lan Sanayi Kongresi'nde GÃ¼mÃ¼ÅŸ Motor'un yaptÄ±ÄŸÄ± imalatlarÄ± sunan Erbakan "Yeni hedef otomobillerin TÃ¼rkiye'de yapÄ±lmasÄ±dÄ±r" fikrini ortaya atmÄ±ÅŸ, o zaman yÃ¶netimde olan askerler tarafÄ±ndan revac bulan bu fikir Ã¼zerine EskiÅŸehir DemiryollarÄ± CER atÃ¶lyesinde "Devrim Otomobili" adÄ±yla ilk yerli otomobil Erbakan tarafÄ±ndan imal edilmiÅŸtir. Askeri yÃ¶netim GÃ¼mÃ¼ÅŸ Motor fabrikasÄ±nÄ± gezmiÅŸ, bÃ¼yÃ¼k ilgi ve heyecan duymuÅŸlar, bunun Ã¼zerine 200'e yakÄ±n General ve Ã¼st rÃ¼tbeli subaya Erbakan tarafÄ±ndan bir Sanayi KonferansÄ± verilmiÅŸtir.

DÃ¶nemin BaÅŸbakanÄ± Adnan Menderes, 1960 yÄ±lÄ± baÅŸlarÄ±nda GÃ¼mÃ¼ÅŸ Motor FabrikasÄ±'nÄ± gezerken; "TÃ¼rkiyede ben Ã§iftÃ§iyim, bu motorlarÄ± kendim kullandÄ±m. Bunun ne kadar bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m olduÄŸunu Ã§ok iyi biliyorum. TÃ¼rkiyede bunlarÄ±n yapÄ±labileceÄŸini gÃ¶rmek beni son derece memnun etmiÅŸtir. KeÅŸke ben bu fabrikayÄ± 1960'larda deÄŸil de 1950'de gÃ¶rseydim. O taktirde SÃ¼merbank'Ä±n birÃ§ok fabrikalarÄ±nÄ± Ã¶zel sektÃ¶re satar, oradan aldÄ±ÄŸÄ±m para ile TÃ¼rkiye'de AÄŸÄ±r Sanayi fabrikalarÄ± kurardÄ±m" diyerek duygularÄ±nÄ± dile getirmiÅŸtir.

1965'te ProfesÃ¶r unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±. 1967'de TOBB Genel SekreterliÄŸi'ne seÃ§ildi. AynÄ± yÄ±l Nermin Erbakan'la evlendi.

ADAYLIÄžINA DEMÄ°REL KARÅžI Ã‡IKTI

1969'da Adalet Partisi'nden milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± SÃ¼leyman Demirel tarafÄ±ndan veto edildiÄŸi iÃ§in, Konya'dan baÄŸÄ±msÄ±z aday oldu ve iki milletvekili seÃ§tirecek oy alarak milletvekili seÃ§ildi.

1970'de Milli Nizam Partisi'ni kurdu, ancak parti kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±. 11 Ekim 1973'de MNP kadrosuyla Milli Selamet Partisi'ni kurdu.

1974-1978 dÃ¶neminde Ã¼Ã§ ayrÄ± kaolisyon hÃ¼kÃ¼metinde baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 1973 seÃ§imlerinde Milli Selamet Partisi 48 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±. Bu dÃ¶nemde, KÄ±brÄ±s HarekÃ¢tÄ±'nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± savundu, harekattan sonra adanÄ±n tamamÄ±nÄ±n ele geÃ§irilmesini savundu. Fakat Ecevit bu gÃ¶rÃ¼ÅŸte deÄŸildi. 17 KasÄ±m 1974'de hÃ¼kÃ¼met daÄŸÄ±ldÄ±. Daha sonra 1977 seÃ§imlerinde Milli Selamet Partisi yarÄ± yarÄ±ya oy kaybederek 24 milletvekili Ã§Ä±kardÄ±.

OLAYLI KONYA MÄ°TÄ°NGÄ°

6 EylÃ¼l 1980'de partisi Konya 'da KudÃ¼s Mitingi dÃ¼zenledi. SonralarÄ± 12 EylÃ¼l'Ã¼ yapan generallar bu mitingin 12 EylÃ¼l Askeri mÃ¼dahalesinin sebeplerinden birisi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸlerdir.

12 EylÃ¼l'de bir sÃ¼re Ä°zmir Uzunada'da gÃ¶zaltÄ±nda tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP yÃ¶neticisiyle birlikte "MSP'yi illegal bir cemiyete dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek ve laikliÄŸe aykÄ±rÄ± davranmak" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±. 24 Temmuz 1981'de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± ve beraat etti.

1982 AnayasasÄ± gereÄŸince 10 yÄ±l siyaset yapma yasaÄŸÄ± aldÄ±. 1987'de halk oylamasÄ±yla tekrar siyasete dÃ¶ndÃ¼. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne daha sonra genel baÅŸkan seÃ§ildi. 1991 seÃ§imlerinde Konya'dan milletvekili oldu.

BAÅžBAKANLIÄžI

Refah Partisi 1995 seÃ§imlerinde 158 milletvekili ile birinci parti oldu. DYP-ANAP koalisyonu baÅŸarÄ±sÄ±z olunca DYP ile kurduÄŸu REFAHYOL hÃ¼kÃ¼metinde 28 Haziran 1996'da baÅŸbakan olarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

Koalisyon hÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± olarak gÃ¶revde olduÄŸu 1996-1997 arasÄ± bir yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde TÃ¼rkiye ekonomisi yÃ¼zde 7.5 oranÄ±nda bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ ve TÃ¼rkiye'nin GSMH'si DÃ¼nya toplamÄ±nÄ±n binde 11.96'sÄ±nden binde 12.37'sine yÃ¼kselmiÅŸtir.

D-8 TEÅžKÄ°LATININ TEMELÄ°NÄ° ATTI

1997'de Erbakan liderliÄŸinde kurulan D-8 organizasyonuna Ã¼ye Ã¼lkeler TÃ¼rkiye, Ä°ran, Pakistan, BangladeÅŸ, Malezya, Endonezya, MÄ±sÄ±r ve Nijerya ekonomik iÅŸbirliÄŸine gitti. D-8 iÃ§inde yer alan Ã¼lkeler aynÄ± zamanda Ä°slam KonferansÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n de Ã¼yesi. D-8 Ã¼yeleri, tabii kaynaklarÄ±, kalabalÄ±k nÃ¼fuslarÄ± ve potansiyel pazarlarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kendi bÃ¶lgelerinde Ã¶nemli konum arz etmekte. Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da dÃ¼zenlenen 6. D-8 zirvesinde, D-8 daimi SekreteryasÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da olmasÄ±na karar verildi. Bu karar 20 Åžubat 2009 tarihinde imzalanan anlaÅŸma ile resmiyet kazandÄ±lar D-8 giriÅŸiminin baÅŸlatÄ±lmasÄ±ndaki amaÃ§, bÃ¼yÃ¼k bir ekonomik potansiyeli, Ã§eÅŸitli kaynaklarÄ±, geniÅŸ bir nÃ¼fus ve coÄŸrafi alanÄ± temsil eden 8 Ã¼lke arasÄ±nda ticaret iliÅŸkilerinde yeni fÄ±rsatlar oluÅŸturmak ve Ã§eÅŸitlendirmek.

DENK BÃœTÃ‡EDE DEV ADIMLAR

Ekonomiyi gÃ¼Ã§lendirmenin Ã¶nemli bir Ã¶ncelik olduÄŸuna vurgu yapan Erbakan, 1997 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esini denk bÃ¼tÃ§e olarak yapmaya muvaffak olmuÅŸ ve bu bÃ¼tÃ§eyi Ocak ve Åžubat aylarÄ±nda denk bÃ¼tÃ§e olarak yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Halktan alÄ±nan vergilerin ve milli imkanlarÄ±n, haksÄ±z rant ekonomisi ile ufak bir zÃ¼mreye aktarÄ±lmasÄ±, milyonlarÄ±n ezilmesi, fakirleÅŸmesi ve milli ekonominin tahrip olmasÄ± politikasÄ±na son veren Erbakan'Ä±n icraatÄ±, rant ekonomisinin Ã¶nÃ¼nde Ã¶nemli alternatif sundu.

FAÄ°Z-BORÃ‡ SARMALINA KARÅžI REEL YAKLAÅžIM

Erbakan, siyasi sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde rant ekonomisi yerine Reel ekonomiyi uygulamÄ±ÅŸ, milli kaynaklarÄ±mÄ±za dayanÄ±larak Anadolu'nun bÃ¼tÃ¼nÃ¼ ile kalkÄ±nmasÄ± ve sanayileÅŸmesi yÃ¶nÃ¼nde baÅŸarÄ±lÄ± hamleler yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Erbakan 54. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± olarak 28 Haziran 1996'dan 2 Temmuz 1997' ye kadar 1 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼re esnasÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± atÄ±lÄ±mlar saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Faiz ve borÃ§ sarmallarÄ± iÃ§ersinde periÅŸan hale gelmiÅŸ olan TÃ¼rk ekonomisini 6 ay gibi kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§ersinde, dÄ±ÅŸ ve iÃ§ borÃ§ almadan, zam yapmadan tamamen milli kaynak paketlerini harekete geÃ§irmek suretiyle dÃ¼zeltmiÅŸti.

HORTUMLANAN HAVUZU DOLDURDU

TÃ¼rkiye'de 27'si Ä°ktisadi Devlet TeÅŸekkÃ¼lÃ¼ (Ä°DT), 10'u Kamu Ä°ktisadi KuruluÅŸu (KÄ°T), 102'si mÃ¼essese ve 39'u baÄŸlÄ± ortaklÄ±k olmak Ã¼zere toplam 178 adet KÄ°T ( Kamu Ä°ktisadi TeÅŸekkÃ¼lÃ¼) mevcuttu. BunlarÄ±n birÃ§oÄŸu Ã¼lke ekonomisini genel bir krize sÃ¼rÃ¼kleyebilecek raddede zarar eder durumda idi. Ancak rantiye kesimi KÄ°T'ler Ã¼zerinden kazanÄ±yordu.18 Ekim 1996 tarihi bu baÄŸlamda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Ã–ncelikle devlet bankasÄ±nda "Kamu Ortak HesabÄ±" oluÅŸturuldu. KasasÄ±nda parasÄ± olan devlet kurumlarÄ± parasÄ±nÄ± bu hesaba yatÄ±racak ve yine paraya ihtiyacÄ± olan kurumlar da Ã¶zel bankalara deÄŸil bu devlet bankasÄ±na baÅŸvurarak hesaptaki paradan -devletin kendi parasÄ±ndan- faydalanabilecek. Yani 18 Ekim tarihinde rantiyenin musluÄŸu bir anda kapatÄ±ldÄ±. Havuz sistemi ile sadece sekiz ayda 6,5 Milyar Dolar para rantiye yerine milletin kasasÄ±na girdi. Ä°ÅŸte bu para ile memur, iÅŸÃ§i, emekli, esnaf ve Ã§iftÃ§inin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YÃ¼zde yÃ¼zleri aÅŸana maaÅŸ zamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

BASKILAR SONUNDA Ä°STÄ°FA ETTÄ°

Laiklik ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda, post-modern darbe ile Erbakan istifa etmek zorunda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

21 MayÄ±s 1997'de YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Vural SavaÅŸ, RP'nin kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurdu ve RP kapatÄ±ldÄ±. Kurucusu olduÄŸu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ Hareketi'nin 2001 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lÃ¼nmesinden sonra Erbakan'Ä±n da desteklediÄŸi Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ§Ã¼ kanat Recai Kutan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Saadet Partisi'ni kurdu.

Daha sonra partinin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼yse de siyasi yasaÄŸÄ± nedeniyle gÃ¶revi bÄ±raktÄ± ve cezasÄ± kalkÄ±nca da saÄŸlÄ±k problemleri nedeniyle gÃ¶reve dÃ¶nemedi.

HakkÄ±nda aÃ§Ä±lan kayÄ±p trilyon davasÄ±ndan sonra ev hapsi cezasÄ± aldÄ±, fakat CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l tarafÄ±ndan ceza saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle affedildi.

17 Ekim 2010'da tekrar kendi kurduÄŸu Saadet Partisi'nin genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geldi. 27 Åžubat 2011 tarihinde vefat etti.

Cenazesi 1 Mart 2011 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Fatih Camii'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±ndan sonra Zeytinburnu Merkez Efendi'deki aile mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi. Cenazesine baÅŸta dÃ¶nemin CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, o dnem baÅŸbakan olan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve kabinedeki bakanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin her tarafÄ±ndan gelen 1 milyonun Ã¼zerinde kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Erbakan siyasi hayatÄ±nÄ± Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ olarak ifade edilen Ã§izgide yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Milli ve manevi deÄŸerlerin Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin tarihi rolÃ¼ne tekrar dÃ¶neceÄŸi, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ile ekonomik, siyasi ve kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± savunan bu hareket TÃ¼rk siyasi hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli Ã§igilerinden birini oluÅŸturdu.

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