KudÃ¼s'Ã¼ haÃ§lÄ±lardan alan kahraman; Selahaddin Eyyubi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
HÄ±ttin SavaÅŸÄ±'nda KudÃ¼s'Ã¼ geri alarak 88 yÄ±llÄ±k HaÃ§lÄ± hakimiyetini sonlandÄ±ran, Eyyubi hanedanÄ±nÄ±n kurucusu Selahaddin Eyyubi, 4 Mart 1193'te vefat etmiÅŸti.
Selahaddin Eyyubi'ye tarih boyunca farklÄ± etnik kÃ¶kenler atfedilmiÅŸ, Ã§eÅŸitli milletler mirasÄ±nÄ± sahiplenmiÅŸlerdir. YaygÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ Selahaddin'in baba tarafÄ±ndan KÃ¼rt kÃ¶kenli olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndedir.
MÄ±sÄ±r ve Suriye sultanÄ± EyyÃ»bi hanedanÄ±nÄ±n kurucu hÃ¼kÃ¼mdarÄ± Selahaddin EyyÃ»bi 2 Ekim 1187'de KudÃ¼s'Ã¼ HÄ±ristiyanlarÄ±n elinden aldÄ±. 88 yÄ±l sÃ¼ren HÄ±ristiyan egemenliÄŸine son verdi. Tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Selahaddin EyyÃ»bi, KudÃ¼s'Ã¼ fethiyle 3. haÃ§lÄ± seferini de etkisiz hale getirdi.
1096'da kutsal topraklarÄ± MÃ¼slÃ¼manlardan almak isteyen haÃ§lÄ± ordularÄ±, Hatay ve Trablusu ele geÃ§irdikten sonra 1099'da KudÃ¼s'e ulaÅŸtÄ±. Åžehirdeki Yahudi ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ± katlederek KudÃ¼s KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ± kurdu. BÃ¶ylece ikinci haÃ§lÄ± seferi ile gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±ran Hristiyan ordularÄ±nÄ±n KudÃ¼s'te hakimiyeti baÅŸladÄ±.
1171'e gelindiÄŸinde Selahaddin EyyÃ»bi, Fatimi hilafetine son vererek Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nda birlik saÄŸladÄ±. Pek Ã§ok seferde baÅŸarÄ± kazanan EyyÃ»bi bÃ¼yÃ¼k hazÄ±rlÄ±klar sonunda HÄ±ttin savaÅŸÄ±nda KudÃ¼s krallÄ±ÄŸÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ekim 1187'de KudÃ¼s'e giren EyyÃ»bi, Hristiyan egemenliÄŸini sonlandÄ±rdÄ±.
11 AralÄ±k 1917 tarihinde KudÃ¼s'e giren Ä°ngiliz OrdularÄ± KomutanÄ± Orgeneral Edmund Henry Hynman Allenby Selahaddin Eyyubi'nin mezarÄ±na vurarak; 'Kalk Selahaddin biz yine geldik' demiÅŸti.
Selahaddin EyyÃ»bi'nin KudÃ¼s'Ã¼ fethi, 2005'de yÃ¶netmen Ridley Scott'un Ã§ektiÄŸi Cennetin KrallÄ±ÄŸÄ± filmiyle beyazperde taÅŸÄ±ndÄ±. Filmde EyyÃ»bi'nin KudÃ¼s'Ã¼ haÃ§lÄ±larÄ±n kurduÄŸu KudÃ¼s KrallÄ±ÄŸÄ±'ndan geri almasÄ± ve haÃ§lÄ± seferleri anlatÄ±ldÄ±.
KudÃ¼s'Ã¼ haÃ§lÄ±lardan alarak 88 yÄ±llÄ±k Hristiyan hakimiyetini sonlandÄ±ran Selahaddin Eyyubi 4 Mart 1193'te vefat etmiÅŸti
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