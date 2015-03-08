GÃ¼ncelleme: 12:45, 18 Mart 2018 Pazar

Ä°ngilizlerin parasÄ± da Ã‡anakkale'yi geÃ§ememiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferleriyle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakan Ä°ngilizler, savaÅŸ sonrasÄ± kullanacaklarÄ± paralarÄ± da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœzerinde OsmanlÄ±ca deÄŸeri belirtilen ve Ä°tilaf devletlerinin zafere olan Ã¶z gÃ¼venini simgeleyen paralar, Ã‡anakkale geÃ§ilemeyince OsmanlÄ± topraklarÄ±nda geÃ§medi.

Ä°zmir NÃ¼mismatik DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¼Ã§lÃ¼ Kayral, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± Ã¶ncesinde Ä°ngiltere'nin OsmanlÄ±ca da kullanarak bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz banknotlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyadaki tÃ¼m para koleksiyoncularÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶zel olduÄŸunu belirtti.

Ocak 1915'te kullanÄ±ma sunulan ince kaÄŸÄ±tlara basÄ±lÄ± paralarda Ã¶zel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ filigranlarÄ±n bulunduÄŸunu ifade eden Kayral, bu banknotlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¼zeri sÃ¼rÅŸarjlanarak (bir sayÄ±nÄ±n, kelimenin yerine geÃ§mek iÃ§in Ã¼zerine baÅŸka bir sayÄ± veya kelime basma iÅŸi) tedavÃ¼le verildiÄŸini aktardÄ±.

Kayral, bu banknotlarÄ±n nadir parÃ§alar olmalarÄ±ndan Ã¶te sosyo-ekonomik tarih ve savaÅŸ tarihi bakÄ±mÄ±ndan birer belge niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"ParalarÄ±nÄ±n OsmanlÄ±ca sÃ¼rÅŸarjlanmasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki teori subay ve askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n bunlarla Ã¶denmesi ve paralarÄ±n iÅŸgal edilen yerlerde, sonrasÄ±nda da Ä°stanbul'da askerlerin gÃ¼nlÃ¼k alÄ±ÅŸveriÅŸinde kullanÄ±labilecek olmasÄ±ydÄ±. Ancak harekatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir felaket ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ± bu teoriyi unutturdu. Ä°ngiliz hazine kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re sÃ¶z konusu 1 pound ve 10 ÅŸilin, Ä°ngiliz deniz ve kara askeri seferberlik kuvvetleri iÃ§in bastÄ±rÄ±ldÄ± ve MayÄ±s-Haziran 1915 tarihlerinde kullanÄ±ldÄ±."

Kayral, OsmanlÄ± arÅŸivlerinde Selanik BaÅŸkonsolosu Kamil Bey'in AÄŸustos 1915'te "Ä°ngilizlerin Ä°stanbul'u zapt edecek olursa tedavÃ¼l ettirmek Ã¼zere tab ettirdikleri banknotlarÄ±n Selanik'te bulunduÄŸu" hakkÄ±nda sadrazamlÄ±ÄŸa bilgi verdiÄŸine dair belge yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Ä°NGÄ°LÄ°ZLER Ä°Ã‡Ä°N HATIRLANMAK Ä°STENEN BÄ°R OLAY DEÄžÄ°L"

KÃ¼Ã§Ã¼k Anafarta ve Kirte kÃ¶yleri iÅŸgal altÄ±ndayken askerlerin meyve ve yumurta almak iÃ§in kÃ¶ylÃ¼lere bu paralarÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kayral, ancak kÃ¶ylÃ¼lerin kabul etmediÄŸini, bu paralarÄ±n hiÃ§ kullanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1917'de baÅŸka paralarÄ±n tedavÃ¼le sokulduÄŸunu belirtti.

Kayral, sÃ¼rÅŸarjlÄ± Ä°ngiliz paralarÄ±nÄ±n Ã§ok nadir bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "SÃ¼rÅŸarjlÄ± Ä°ngiliz paralarÄ±yla ilgili bu kadar az bilgi olmasÄ±nÄ±n sebebi, bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± bir harekatÄ±n aÄŸÄ±r yenilgi ve hÃ¼sran ile sonuÃ§lanmasÄ±dÄ±r, doÄŸal olarak hatÄ±rlanmak istenen bir olay deÄŸil" dedi.

BANKNOTLARIN Ã–ZELLÄ°KLERÄ°

Ä°ngilizlerin o dÃ¶nem hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 1 poundluk kupÃ¼r beyaz ve filigranlÄ± kaÄŸÄ±da siyah olarak basÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã¼zerine kÄ±rmÄ±zÄ± mÃ¼rekkeple ve OsmanlÄ±ca harflerle "yÃ¼z yirmi gÃ¼mÃ¼ÅŸ kuruÅŸ" sÃ¼rÅŸarjÄ± yer alÄ±yor. Banknotun arka yÃ¼zÃ¼ ise boÅŸ.

10 ÅŸilinlik kupÃ¼r ise beyaz ve filigranlÄ± kupÃ¼re kÄ±rmÄ±zÄ± olarak basÄ±lmÄ±ÅŸ ve OsmanlÄ±ca harflerle "altmÄ±ÅŸ gÃ¼mÃ¼ÅŸ kuruÅŸ" sÃ¼rÅŸarjÄ± taÅŸÄ±yor.

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