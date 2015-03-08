Ä°ngilizlerin parasÄ± da Ã‡anakkale'yi geÃ§ememiÅŸti

Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferleriyle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakan Ä°ngilizler, savaÅŸ sonrasÄ± kullanacaklarÄ± paralarÄ± da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœzerinde OsmanlÄ±ca deÄŸeri belirtilen ve Ä°tilaf devletlerinin zafere olan Ã¶z gÃ¼venini simgeleyen paralar, Ã‡anakkale geÃ§ilemeyince OsmanlÄ± topraklarÄ±nda geÃ§medi.
Ä°zmir NÃ¼mismatik DerneÄŸi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± GÃ¼Ã§lÃ¼ Kayral, Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± Ã¶ncesinde Ä°ngiltere'nin OsmanlÄ±ca da kullanarak bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz banknotlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyadaki tÃ¼m para koleksiyoncularÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶zel olduÄŸunu belirtti.
Ocak 1915'te kullanÄ±ma sunulan ince kaÄŸÄ±tlara basÄ±lÄ± paralarda Ã¶zel olarak hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ filigranlarÄ±n bulunduÄŸunu ifade eden Kayral, bu banknotlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n Ã¼zeri sÃ¼rÅŸarjlanarak (bir sayÄ±nÄ±n, kelimenin yerine geÃ§mek iÃ§in Ã¼zerine baÅŸka bir sayÄ± veya kelime basma iÅŸi) tedavÃ¼le verildiÄŸini aktardÄ±.
Kayral, bu banknotlarÄ±n nadir parÃ§alar olmalarÄ±ndan Ã¶te sosyo-ekonomik tarih ve savaÅŸ tarihi bakÄ±mÄ±ndan birer belge niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"ParalarÄ±nÄ±n OsmanlÄ±ca sÃ¼rÅŸarjlanmasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki teori subay ve askerlerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n bunlarla Ã¶denmesi ve paralarÄ±n iÅŸgal edilen yerlerde, sonrasÄ±nda da Ä°stanbul'da askerlerin gÃ¼nlÃ¼k alÄ±ÅŸveriÅŸinde kullanÄ±labilecek olmasÄ±ydÄ±. Ancak harekatÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir felaket ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ± bu teoriyi unutturdu. Ä°ngiliz hazine kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re sÃ¶z konusu 1 pound ve 10 ÅŸilin, Ä°ngiliz deniz ve kara askeri seferberlik kuvvetleri iÃ§in bastÄ±rÄ±ldÄ± ve MayÄ±s-Haziran 1915 tarihlerinde kullanÄ±ldÄ±."
Kayral, OsmanlÄ± arÅŸivlerinde Selanik BaÅŸkonsolosu Kamil Bey'in AÄŸustos 1915'te "Ä°ngilizlerin Ä°stanbul'u zapt edecek olursa tedavÃ¼l ettirmek Ã¼zere tab ettirdikleri banknotlarÄ±n Selanik'te bulunduÄŸu" hakkÄ±nda sadrazamlÄ±ÄŸa bilgi verdiÄŸine dair belge yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KÃ¼Ã§Ã¼k Anafarta ve Kirte kÃ¶yleri iÅŸgal altÄ±ndayken askerlerin meyve ve yumurta almak iÃ§in kÃ¶ylÃ¼lere bu paralarÄ± vermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Kayral, ancak kÃ¶ylÃ¼lerin kabul etmediÄŸini, bu paralarÄ±n hiÃ§ kullanÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1917'de baÅŸka paralarÄ±n tedavÃ¼le sokulduÄŸunu belirtti.
Kayral, sÃ¼rÅŸarjlÄ± Ä°ngiliz paralarÄ±nÄ±n Ã§ok nadir bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "SÃ¼rÅŸarjlÄ± Ä°ngiliz paralarÄ±yla ilgili bu kadar az bilgi olmasÄ±nÄ±n sebebi, bÃ¶ylesine bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± bir harekatÄ±n aÄŸÄ±r yenilgi ve hÃ¼sran ile sonuÃ§lanmasÄ±dÄ±r, doÄŸal olarak hatÄ±rlanmak istenen bir olay deÄŸil" dedi.
Ä°ngilizlerin o dÃ¶nem hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 1 poundluk kupÃ¼r beyaz ve filigranlÄ± kaÄŸÄ±da siyah olarak basÄ±lmÄ±ÅŸ, Ã¼zerine kÄ±rmÄ±zÄ± mÃ¼rekkeple ve OsmanlÄ±ca harflerle "yÃ¼z yirmi gÃ¼mÃ¼ÅŸ kuruÅŸ" sÃ¼rÅŸarjÄ± yer alÄ±yor. Banknotun arka yÃ¼zÃ¼ ise boÅŸ.
10 ÅŸilinlik kupÃ¼r ise beyaz ve filigranlÄ± kupÃ¼re kÄ±rmÄ±zÄ± olarak basÄ±lmÄ±ÅŸ ve OsmanlÄ±ca harflerle "altmÄ±ÅŸ gÃ¼mÃ¼ÅŸ kuruÅŸ" sÃ¼rÅŸarjÄ± taÅŸÄ±yor.
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Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nÄ±n zaferle sonuÃ§lanacaÄŸÄ±na inanan Ä°ngilizler, OsmanlÄ± topraklarÄ±nda kullanmak Ã¼zere para da bastÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±
Ä°stanbul'da polis ve jandarmanÄ±n sorumluluk bÃ¶lgesinde asayiÅŸ, terÃ¶r, mali, organize, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, narkotik, toplumsal ve biliÅŸim alanlarÄ±nda 2016'da 383 bin 750, 2017'de ise 445 bin 408 olmak Ã¼zere 829 bin 158 olay meydana geldi. 2017'de Ä°stanbul'da Ã¶nceki yÄ±la oranla terÃ¶r olaylarÄ±nda yÃ¼zde 58, biliÅŸim ve diÄŸer suÃ§larda yÃ¼zde 2 oranÄ±nda azaldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Afrin ÅŸehir merkezinin 08.30 itibarÄ±yla tamamen kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan, "Afrin ÅŸehir merkezinde artÄ±k TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bayraÄŸÄ± dalgalanÄ±yor" dedi.
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MHP'nin 12. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k KurultayÄ± Ankara Spor Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. MHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, partisinin 12. OlaÄŸan KurultayÄ±'na CHP,Â HDPÂ ve Ä°YÄ° Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'Ã¼ de Ã¼Ã§Ã¼z bir ÅŸekilde aynÄ± paralelde hareket eden siyasi partiler"Â dedi.
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Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Alkan, "Bu yazÄ±lÄ±mlar kendi ellerinde de duruyor. Bu sistemle Ã¶ÄŸrencileri kayÄ±t edebilir, mezun edebilir, notlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltebilirler. Bizim Ã¶ÄŸrenci iÅŸleri yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±z kendimizin olmasaydÄ±, bize neler yapabilirlerdi?" dedi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡anakkale Zaferi ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, "TuÌˆrkiye, bundan 103 sene oÌˆnce birlik, beraberlik ve kardesÌ§lik icÌ§erisinde yedi duÌˆvele CÌ§anakkale'yi nasÄ±l dar etmisÌ§se, buguÌˆn de teroÌˆr oÌˆrguÌˆtleri uÌˆzerinden uygulanmak istenen senaryolarÄ± bozacak kudrete sahiptir" dedi