GÃ¼ncelleme: 14:23, 18 Mart 2017 Cumartesi

Ã‡anakkale'de batÄ±rÄ±lan dÃ¼ÅŸman gemileri | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

18 Martta 1915'te Ã‡anakkale'de kazanÄ±lan bÃ¼yÃ¼k zaferin Ã¼zerinden tam 102 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ngiltere ve Fransa gemilerinden oluÅŸan bir donanma BoÄŸaz'a geniÅŸ Ã§aplÄ± ilk saldÄ±rÄ±larÄ± 1915 Åžubat ayÄ±nda baÅŸlattÄ±. En gÃ¼Ã§lÃ¼ saldÄ±rÄ± ise 18 Mart 1915 gÃ¼nÃ¼ uygulamaya konuldu. Ancak BirleÅŸik Donanma aÄŸÄ±r kayÄ±plara uÄŸradÄ± ve deniz harekatÄ±ndan vazgeÃ§ilmek zorunda kalÄ±ndÄ±.

Ä°ÅŸte, Ã‡anakkale deniz savaÅŸlarÄ±nda OsmanlÄ± Devleti ile savaÅŸan ve batÄ±rÄ±lan Ä°ngiliz ve FransÄ±z gemilerinin fotoÄŸraflarÄ±.



- FransÄ±z SavaÅŸ Gemisi Bouvet



- Ä°ngiliz SavaÅŸ Gemisi Irresistable



- Ä°ngiliz KraliÃ§e Elizabeth ZÄ±rhlÄ±sÄ±

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