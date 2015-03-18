Güncelleme: 01:01, 18 Mart 2018 Pazar

Çanakkale Zaferi Osmanlı basınında böyle yer almıştı





Çanakkel Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915 tarihli İstanbul gazetelerinde önceki gün batırılan bir düşman zırhlısının haberi vardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale'de deniz savaşının devam ettiği günlerde İstanbul'daki halk da cephedeki gelişmeleri yakından takip ediyordu. Dönemin gazetelerinde harple ilgili haberler yayımlanıyor, halk bu haberleri dikkatle izliyordu. Zaferin kazanıldığı 18 Mart 1915 tarihinde yayımlanan gazetelerde önceki gün batırılan düşman zırhlısına geniş yer veriliyordu. İstanbul halkı kazanılan zaferi ise gazetelerden bir gün sonra öğrenebilecekti. 18 Mart 2015 tarihli Tercüman-ı Hakikat Gazetesi'nde batırılan düşman zırhlısına geniş yer veriyordu. Osmanligazeteleri.com sitesinde yer alan gazete haberinin metni şöyle: "Karargah-ı umumiden 5 Mart 331 (18 mart 1915) tarihiyle tebliğ buyurulmuştur. Donanmamızın bir kısmı bugün öğleden evvel Karadenizde kırım şibh-i ceizresinin (yarımadasının) cenub (güney) sahilinde Seodosya kasabasının garbında kâin bahriye imalathaneleriyle torpido poligonunu bombardıman ederek yakmıştır. Bugün öğleden evvel düşman donanması boğaz bataryalarımıza karşı şiddetle ateş açtılar muvaffakıyetle mukabele olunmaktadır.



Bade’z-zeval (öğleden sonra) saat ikide Fransız “Bove” (Bouvet) zırhlısı medhal (giriş) kurbunda (yakınında) batırıldı. Muharebenin tafsilatı hakkında henüz malumat gelmemiştir."

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