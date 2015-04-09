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22:09, 09 Nisan 2018 Pazartesi
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Güncelleme: 18:25, 09 Nisan 2018 Pazartesi

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Osmanlı'nın büyük mimarı; Sinan
Osmanlı'nın büyük mimarı; Sinan

99 yıllık hayatına cami, medrese ve kervansarayların da olduğu yüzlerce eser yapan Mimar Sinan 9 Nisan 1588'te vefat etmişti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Selimiye, Süleymaniye ve Şehzade camilerinin mimarı Mimar Sinan 1588 yılının 9 Nisan günü vefat etmişti.

Osmanlı coğrafyasında 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 22 türbe, 7 Kur’an kursu, 17 imaret, 3 sağlık yurdu, 7 su kemeri, 8 köprü, 35 saray, 20 kervansaray, 46 hamam ve 6 mahzen yaptıran Mimar Sinan, Osmanlı padişahları I. Süleyman (Kanuni), II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yaptı.

1489 yılında Kayseri Ağırnas'ta doğan Sinan, Kanuni döneminde çok sayıda sefere katılarak seferler sırasında çeşitli köprüler yaptı. 1538 yılında Hassa başmimarı olan Sinan , baş mimarlık görevini I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat zamanında 49 yıl süre ile yaptı.

Mimar Sinan’ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekici bulunuyor. Bunlar, Halep’te Hüsreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Halep’teki Hüsreviye Külliyesinde, tek kubbeli cami tarzı ile, bu kubbenin köşelerine birer kubbe ilave edilerek yan mekânlı cami tarzı birleştirilmiş ve böylece Osmanlı mimarlarının İznik ve Bursa’daki eserlerine uyulmuştur. Külliyede ayrıca, avlu, medrese, hamam, imaret ve misafirhane gibi kısımlar bulunmaktadır.

Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesinde renkli taş kakmalar ve süslemeler görülür. Külliyede cami, türbe ve diğer unsurlar ahenkli bir tarzda yerleştirilmiştir.

Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk eseri olan Haseki Külliyesi, devrindeki bütün mimari unsurları taşımaktadır. Cami, medrese, sübyan mektebi, imaret, darüşşifa ve çeşmeden oluşan külliyede cami, diğer kısımlardan tamamen ayrıdır.

Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir.

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır.

Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye Camiidir.

Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. Zaman zaman eskileri restore etti. Bu konudaki en büyük çabalarını Ayasofya için harcadı. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı.

Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. Bu sebeplerle Zeyrek Camii ve Rumeli Hisarı civarına yapılan bazı ev ve dükkânların yıkımını sağladı.

1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye defnedildi.



İlgili Konular Mimar Sinan
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