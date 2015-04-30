GÃ¼ncelleme: 01:52, 25 Nisan 2017 SalÄ±

Hangi Hesaplarla KarÅŸÄ± KarÅŸÄ±yayÄ±z?

Erhan Erken

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zden yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±l kadar Ã¶nce cereyan etmiÅŸ olan Balkan ve Birinci DÃ¼nya SavaÅŸlarÄ± neticesinde, OsmanlÄ± hakimiyetinde bulunan ve OsmanlÄ± Milletinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± topraklarda 100 yÄ±l sonra bugÃ¼n onlarca farklÄ± devlet hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rÃ¼yor.

Bu zor sÃ¼reÃ§te milyonlarca insanÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸadÄ±lar. BÃ¼yÃ¼k kalabalÄ±klar yerlerinden oldular ve bugÃ¼n onlarÄ±n torunlarÄ± bambaÅŸka topraklar Ã¼zerinde hayatlarÄ±na devam ediyorlar.

O Ã¶nemli dÃ¶nemeÃ§lerden biri de bu yÄ±l 102â€™inci yÄ±lÄ±nÄ± idrak ettiÄŸimiz Ermeni tehciri hadisesidir. BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler ve Ermeniler bu yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ vesilesi ile tehcir olayÄ±nÄ± bir soykÄ±rÄ±m hÃ¼viyetine sokarak tescil ettirmeye ve bu olay Ã¼zerinden daha baÅŸka sonuÃ§lara varmayÄ± Ã¼mit etmekteler.

Ãœlkelerin ve milletlerin tarihlerinde ve birbirleri ile mÃ¼nasebetlerinde, yaÅŸanmÄ±ÅŸ olan bazÄ± Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylarÄ± sadece tek bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± ile bakarak yorumlamaya ve buradaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ tek taraflÄ± deÄŸerlendirerek karÅŸÄ±sÄ±ndakini itham etmeye ve daha da ileri giderek mahkum etmeye Ã§alÄ±ÅŸmak adaletsiz bir davranÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca, o bÃ¼yÃ¼k felaket yÄ±llarÄ±nÄ±n sadece bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±p diÄŸer bÃ¶lÃ¼mlerini hiÃ§ zikretmemek, haksÄ±zlÄ±klarÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r ve samimiyetsizliktir.

Tarih okumalarÄ±mÄ±zda, birÃ§ok yerde rastladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼zere, Ermenilerin tehcir edilmesi yani Anadolu topraklarÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda, vuku bulan katliamlarda 1 milyonun Ã¼zerinde OsmanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olduÄŸu gerÃ§eÄŸi de Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir hakikat olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zde durmaktadÄ±r

YÃ¼zyÄ±llardÄ±r OsmanlÄ±larla dost yaÅŸayan Ermenilerin, 1800'lerin sonlarÄ±ndan baÅŸlayarak BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerin kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ± ile dÃ¼ÅŸmanlÄ±klara baÅŸlamasÄ±, ama Ã¶zellikle Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde Ruslarla mÃ¼cadelemiz sÄ±rasÄ±nda bizi arkadan ve iÃ§erden vurmalarÄ± bu tehcir olayÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sebebi olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir.

OsmanlÄ±, 21 Temmuz 1914'de Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± iÃ§in seferberlik ilan etmiÅŸtir. HÃ¼kÃ¼met herkesi olduÄŸu gibi Ermenileri de vatan mÃ¼dafaasÄ±na Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Ermeni komiteler bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k gÃ¼nleri fÄ±rsat bilerek bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar yapmÄ±ÅŸlardÄ±r. Bunlarla ilgili Ã§ok sayÄ±da tarihi vesika gÃ¼n gibi ortada durmaktadÄ±r

En bÃ¼yÃ¼k hÄ±yanet de RuslarÄ±n Van'Ä± iÅŸgali sÄ±rasÄ±nda olmuÅŸ ve OsmanlÄ± yÃ¶netimi bu hadise sonrasÄ±nda Ermenilere karÅŸÄ± tutumunu deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu olayla birlikte adeta bÄ±Ã§ak kemiÄŸe dayanmÄ±ÅŸtÄ±r. OsmanlÄ± YÃ¶netimi tarafÄ±ndan artÄ±k Ermenilere hiÃ§bir ÅŸekilde gÃ¼venilmediÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ã–ncelikle 11 Nisan 1915'de Ermeni komiteleri iÃ§in kapatÄ±lma kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu karar Ermenileri daha da kemikleÅŸtirmiÅŸ ve saldÄ±rgan hale getirmiÅŸtir.

Ve tÃ¼m bunlarÄ±n sonucunda, o felaket gÃ¼nlerinin ÅŸartlarÄ± iÃ§inde Ermeniler iÃ§in 14 MayÄ±s 1915'de tehcir kanunu Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ veÂ uygulama baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tehcir kanunu ve bunun uygulanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda gÃ¶sterilen hassasiyet, alÄ±nan tedbirler, sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve uygulamalar hepsi Ã§ok ciddi olarak incelenmesi gereken sÃ¼reÃ§lerdir.

Fakat tÃ¼m bunlara raÄŸmen Ã¶nemli oranda bir Ermeni nÃ¼fus hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. TÄ±pki OsmanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nda olduÄŸu gibi Ermeniler iÃ§in de kayÄ±plar ile ilgili Ã§ok Ã§eÅŸitli rakamlar zikredilmektedir. Resmi rakamlarÄ±n bazÄ±larÄ± 200-300 bin Ermeninin bu sÄ±rada Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ beyan etmektedir.

BazÄ± belgelerde ise 500-600 bin Ermeninin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilmektedir.

Hangisi olursa olsun hepsi de Ã¶nemli rakamlardÄ±r ve bu kayÄ±plara Ã¼zÃ¼lmemek elde deÄŸildir. Bu Ermeniler bizim yÃ¼zyÄ±llardÄ±r Â beraber yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir milletin fertleridir. Bu kayÄ±plardan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duymamak insanlÄ±kla baÄŸdaÅŸmayacak bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Ama tÃ¼m bunlara raÄŸmen, Ã§ok abartÄ±lÄ± olan milyon ve Ã¼zeri rakamÄ±nÄ±n sÃ¼rekli tekrar edilmesi de kabul edilebilecek bir davranÄ±ÅŸ deÄŸildir.

Bu sÃ¼reÃ§te Ã§ok vahim olaylarÄ±n cereyan ettiÄŸi, vaktiyle dost ve kardeÅŸÃ§e yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼manlar ve Ermenilerin adeta boÄŸaz boÄŸaza gelerek birbirlerini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kleri bugÃ¼nden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼zÃ¼lerek gÃ¶rÃ¼len bir vakÄ±adÄ±r. Bu olaylar her iki millet iÃ§in ibretle mÃ¼ÅŸahade edilmesi gereken bir hakikattÄ±r.

Peki, yÃ¼zikinci yÄ±l dolayÄ±sÄ±yla her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da yine canÄ±mÄ±zÄ± sÄ±kacak Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§eÅŸitli gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ler Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, Ermeni komitacÄ±larÄ±n ve onlarÄ±n kÄ±ÅŸkÄ±rtmalarÄ±yla Ermeni tebaanÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ milyonun Ã¼zerindeki MÃ¼slÃ¼manÄ±n hatÄ±rasÄ± niye zikredilmemektedir?

Sanki hiÃ§ bir ÅŸey yokmuÅŸ da bu Ermeniler durduk yerde sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸler gibi bir hava oluÅŸturulmak istenmektedir. Bu hal kÃ¼lliyen yalandÄ±r ve tek taraflÄ± bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r

Ortada ciddi bir savaÅŸÄ±n, katliamÄ±n ve dÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸmanla bir olup bunca yÄ±l beraber olduÄŸu OsmanlÄ±ya hÄ±yanetin varlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ã‡etecilerle bir olup komÅŸusunu katletmek de diÄŸer acÄ± bir tarihi hakikattÄ±r.

TÃ¼m bu birikimlerin patladÄ±ÄŸÄ± noktada meydana gelen tehcir olayÄ± bu bÃ¼tÃ¼n iÃ§inde deÄŸerlendirilmezse yanlÄ±ÅŸ olur. TÄ±pki bugÃ¼n yapÄ±lanlarda olduÄŸu gibi..

Peki, olayÄ± biraz daha geniÅŸletirsek; Balkanlardan sÃ¼rÃ¼len milyonlarca MÃ¼slÃ¼man niÃ§in insan olarak gÃ¶rÃ¼lmemektedir?

Bu sÃ¼reÃ§te BatÄ±lÄ±larÄ±n desteklediÄŸi ayaklanmalar ve direk gÃ¼Ã§ kullanmalar ile elden giden Hicaz, Yemen, Orta DoÄŸudaki bÃ¶lgelerde telef olan yÃ¼zbinlerce MÃ¼slÃ¼man insan deÄŸil midir?

ÃœzÃ¼lerek zikretmeye devam edelim; Kuzey Afrikaâ€™da, Trablusâ€™da biz 1911'de kimlerle savaÅŸtÄ±k? LibyalÄ± direniÅŸÃ§iler Ä°talyanlarla mÃ¼cadele ederken kullandÄ±ÄŸÄ± bayrak kimin bayraÄŸÄ± idi?

Oralarda ne kadar MÃ¼slÃ¼man katledildi?

Bu olaylarÄ±n hepsi 1911 ile 1918 arasÄ±nda cereyan etmiÅŸ hÃ¼zÃ¼n verici olaylardÄ±r.

Bu kÄ±se sÃ¼rede yani yedi sekiz yÄ±lda dÃ¼nya adeta tarumar olmuÅŸtur. Fakat BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler ve ABD sadece buradaki bir tek noktaya bÃ¼yÃ¼teÃ§ koyup bizi tek taraflÄ± itham ederek Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmaya Ä±srarla devam etmektedir.

BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler her ne kadar modernizm, post modernizm gibi teorilerden bahsetseler de, dÃ¼nyaya refah devleti getireceklerini iddia etseler de eski sÃ¶mÃ¼rgeci alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan ve MÃ¼slÃ¼man dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ±ndan galiba hiÃ§ bir zaman vaz geÃ§emeyecekler..

Bu olayda olduÄŸu gibi ibretle gÃ¶rÃ¼yoruz ki; Biri 'soykÄ±rÄ±m' diyor, Ã¶bÃ¼rÃ¼ 'bÃ¼yÃ¼k felaket' diyor, ama yaklaÅŸÄ±mlarÄ± maalesef hep ortak ve bize karÅŸÄ± bir ÅŸer hattÄ± kurma noktasÄ±nda ittifak halindeler

SÃ¼rekli olarak kendi yaptÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸlÄ±klarÄ± gÃ¶rmemeye ve gÃ¶stermemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar ama aksine bizi mahkum etmeye gayret ediyorlar

Evet, bizler OsmanlÄ± torunuyuz. Tarihin, coÄŸrafyanÄ±n ve ait olduÄŸumuz medeniyetin bize yÃ¼klediÄŸi tÃ¼m sorunlarla hesaplaÅŸmak, onlarÄ±n mÃ¼sbet veya menfi yÃ¼klerini her daim taÅŸÄ±mak durumundayÄ±z.

Fakat unutulmamalÄ±dÄ±r ki o dÃ¶nemde bizim olan, yer altÄ± ve yer Ã¼stÃ¼ zenginliklere sahip milyonlarca km kare topraÄŸÄ±mÄ±zÄ± kaybetmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Bu dÃ¶nemde milyonlarca insanÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± yitirdi. Cumhuriyet yeni bir devlet olmakla birlikte tÃ¼m kayÄ±plara raÄŸmen OsmanlÄ± borÃ§larÄ±nÄ± da Ã¶dedi ve bunun tÃ¼m yÃ¼klerini Ã¼stlendi. Tabiidir ki bu yÃ¼kler tÃ¼m millet tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Bu noktadan sonra dileÄŸimiz odur ki, bize daha fazla hesap Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Hesaba oturulursa sanÄ±yorum ki, batÄ±lÄ± Ã¼lkeler ve bu sÃ¼reÃ§te karÅŸÄ±mÄ±zda olan tÃ¼m unsurlar, Kuzey Afrika, Hicaz, Yemen, Orta DoÄŸu ve Balkanlar'daki alacaklarÄ±mÄ±zÄ±n maddi ve manevi bedelini karÅŸÄ±layamazlar.

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