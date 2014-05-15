GÃ¼ncelleme: 13:00, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

69 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren Filistin dramÄ±: Nekbe

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda Ä°ngiltere'nin mandasÄ± altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nÄ±n bÃ¶lÃ¼nmesiyle oluÅŸturuldu. Ä°srail devletinin kuruluÅŸu, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na daÄŸÄ±lan Yahudiler iÃ§in bir yurt oluÅŸturmayÄ± amaÃ§layan Siyonist hareketin uzun sÃ¼ren Ã§abalarÄ±nÄ±n meyvesi olduÄŸu kadar, Nazilerin zulmÃ¼ne uÄŸrayan Yahudilere, BatÄ±lÄ±larÄ±n bir ikramÄ± aynÄ± zamanda ve petrol bÃ¶lgesinde gÃ¼venecekleri bir uzantÄ±sÄ± da...

1948 Ä°srail'in kuruluÅŸu: Nazi dÃ¶nemindeki Yahudi SoykÄ±rÄ±mÄ± sonrasÄ±nda, uluslararasÄ± toplumda bir Yahudi devletini tanÄ±nmasÄ± yolundaki baskÄ±lar yoÄŸunlaÅŸtÄ±. 1948'de de Ä°srail kuruldu.

Kurulma aÅŸamasÄ±nda ve Ã¶ncesinde, yÃ¼z binlerce Filistinli, Yahudi Ä°rgun tedhiÅŸ hareketinin katliamlarÄ±yla, bÃ¶lgeden sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°srail devleti ilan edildikten bir gÃ¼n sonra, ÃœrdÃ¼n, MÄ±sÄ±r, LÃ¼bnan, Irak ve Suriye ordularÄ± ile savaÅŸa tutuÅŸtu ama bu ordular pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼. Ä°srail ordusu, bazÄ± bÃ¶lgelerdeki kÃ¼Ã§Ã¼k direniÅŸleri de katliamlarla bastÄ±rdÄ±.

1946 Der Yasin KatliamÄ±: Ä°srail tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen katliamlarÄ±n en bilineni, kurulmasÄ±ndan iki sene Ã¶nce Der Yasin'de gerÃ§ekleÅŸtirilendi. 1946 senesinde, Filistin kÃ¶yÃ¼ Der Yasin'e giren MoÅŸe Dayan'Ä±n liderliÄŸindeki Ã§ete, uyumakta olan 576 Filistinliyi, bomba ve otomatik silahlarla tarayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. MoÅŸe Dayan, ilerleyen yÄ±llarda Ä°srail Savunma BakanÄ±, Ã§etenin en acÄ±masÄ±z fertlerinden biri olan bayan Golde Meir ise Ä°srail BaÅŸbakanÄ± oldu.

Bu katliamdan sadece bir ay Ã¶nce de, daha sonra baÅŸbakan olacak Menahem Begin'in baÅŸÄ±nda olduÄŸu bir baÅŸka Ã§ete, KudÃ¼s'te Ä°ngiliz yÃ¶netiminin yerleÅŸmiÅŸ olduÄŸu ve dÃ¶rtte Ã¼Ã§Ã¼ sivil halka aÃ§Ä±k olan yedi katlÄ± lÃ¼ks Kral Davud Oteli'ni 350 kilo TNT ile havaya uÃ§urmuÅŸ, 91 kiÅŸinin Ã¶lmesine sebep olmuÅŸtu.

1953 Åžaron katliamÄ±: Ä°lerleyen yÄ±llarda Ä°srail'in baÅŸÄ±na gelecek olan Ariel Åžaron da, silahlÄ± hayatÄ±nÄ±n ilk eylemini, 1953 yÄ±lÄ±nda bir Filistin kÃ¶yÃ¼nÃ¼ basÄ±p 60 kiÅŸiyi katlederek gerÃ§ekleÅŸtirdi.

1982 Sabra ve Åžatilla katliamÄ±: Katliamlar Ã¼zerine kurulu yÄ±llar geÃ§iren Ä°srail'in hafÄ±zalarda yer tutan en Ã¶nemli katliamlarÄ±ndan biri ise 1982 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Åžaron'un yol vermesi ve emriyle, Hristiyan Falanjistler, LÃ¼bnan'daki Filistinlilerin yerleÅŸtiÄŸi Sabra ve Åžatilla kamplarÄ±nÄ± bastÄ±, 600 kiÅŸiyi doÄŸradÄ±. Bu katliamda, bin 800 kiÅŸi de kayboldu.

2002 Cenin KatliamÄ±: Ä°srail'in hafÄ±zalarda en fazla iz bÄ±rakan katliamÄ± ise 2002 yÄ±lÄ±nda Cenin'de gerÃ§ekleÅŸti. Cenin kasabasÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir mÃ¼lteci kampÄ±na girmek isteyen Ä°srail askerlerine, kamp sakinleri ve direniÅŸÃ§iler karÅŸÄ± koydu. Tam altÄ± gÃ¼n sÃ¼ren bu direniÅŸte, bazÄ± kaynaklara gÃ¶re Ä°srail en az 30 askerini kaybetti.

YiyeceÄŸin ve cephanenin bitmesi sonrasÄ±nda direniÅŸ kÄ±rÄ±ldÄ±. Kampa giren Ä°srail askerleri,Â silahsÄ±z ve savunmasÄ±z halkÄ±n, Ã¶nceden belirledikleri bir meydanda toplanmasÄ±nÄ± istedi. HalkÄ±n bunu reddetmesi Ã¼zerine, Ä°srail uÃ§aklarÄ± ve helikopterleri, havadan attÄ±klarÄ± fÃ¼zelerle, bÃ¼tÃ¼n bir kampÄ± imha etti, ardÄ±ndan buldozerlerle enkazÄ± ezdi.

Ã‡oÄŸu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda fÃ¼ze isabeti sonucu Ã¶lÃ¼rken, saÄŸ kalanlarÄ±n genÃ§ olanlarÄ± da kurÅŸuna dizildi. Bu katliamda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± en az bin olarak ifade edildi. Ama Ä°srail, katliamÄ± gizleyebilmek iÃ§in, Ã¶lenleri toplu mezarlara defnetti.

2009 Gazze SaldÄ±rÄ±sÄ±: Ä°srail Savunma Kuvvetleri'nin, IÅŸÄ±k BayramÄ±'nÄ±n devam ettiÄŸi 27 AralÄ±k 2008 tarihinde yerel saatle 09:30 sÄ±ralarÄ±nda Hamas'Ä±n Ä°srailli sivillere ve askeri birimlere karÅŸÄ± kassam roketli saldÄ±rÄ±lar yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± savaÅŸ. Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle 1000'den fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir.

2014 Gazze katliamÄ±: Ramazan ayÄ±nda baÅŸlayan katliamda 2 binden fazla kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 11 binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±.

Halen iÅŸbaÅŸÄ±nda olan hiÃ§bir yÃ¶neticisinin kendi topraklarÄ±nda doÄŸmadÄ±ÄŸÄ± Ä°srailâ€™in, bugÃ¼n, 67'nci kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ kutlanÄ±yor. Filistinliler ise Nekbe GÃ¼nÃ¼ dedikleri kendileri iÃ§in felaket gÃ¼nÃ¼nÃ¼ bir dizi gÃ¶steriyle protesto ediyor.

NEKBE

Filistinlilerin Nekbe (BÃ¼yÃ¼k Felaket) dediÄŸi, Ä°srail'in kuruluÅŸ yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼Â Filistinlilerin Ä°srail'in 1948 yÄ±lÄ±nda kurulduÄŸu tarihe atÄ±fla felaket olarak niteledikleri olay. Nekbe 700 binden fazla Filistinlinin 1948'de topraklarÄ±ndan sÃ¼rÃ¼lmesinin adÄ±. SÃ¶zcÃ¼k ilk olarak Arap aydÄ±nÄ± Konstantin Zureyk tarafÄ±ndan AÄŸustos 1948'de ortaya atÄ±ldÄ±.

Zureyk, Nekbe sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 'sÃ¼rmekte olan' olarak kullandÄ±. Zira 500'den fazla Filistin kÃ¶yÃ¼nÃ¼n yÄ±kÄ±mÄ± 1948'de deÄŸil, Ä°srailÂ iÅŸgali takip eden yÄ±llar iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸti.

Her yÄ±l, "Nekbe GÃ¼nÃ¼" olan 15 MayÄ±s'ta Filistinliler evlerine dÃ¶nme talebiyle gÃ¶steriler yaparken, mÃ¼lteciler uzun sÃ¼redir kayÄ±p olan evlerinin anahtarlarÄ±nÄ± sembol olarak saklÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler YardÄ±m ve KalkÄ±nma AjansÄ±'na (UNWRA) gÃ¶re,Â OrtadoÄŸu Ã¼lkelerine daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ dÃ¶rt milyondan fazla kayÄ±tlÄ± Filistinli mÃ¼lteci var.