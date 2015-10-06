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02:55, 11 Haziran 2017 Pazar
Ortadoğu
Güncelleme: 00:34, 11 Haziran 2017 Pazar

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Arap Baharı sonrası Ortadoğu ve İslami hareketler | DOSYA
Arap Baharı sonrası Ortadoğu ve İslami hareketler | DOSYA

İslami hareketlerin sosyal alandaki faaliyetlerinin rejimler tarafından yasaklanmak istenmesi, bu hareketleri daha devrimci bir istikamete yönlendirebilir. 2015 Yılının Ekim ayında derlenen bu dosyayı günümüz gelişmeleri için de bir açılım sağlayacağını düşünerek yeniden dikkatlerinize sunuyoruz

Dünya Bülteni / DÜBAM

'Arap Baharı' sonrası bölge çok değişti. Siyasi dengelerin yanı sıra isyanların baş aktörü görülen İslamcı hareketlerde de önemli değişimler yaşandı. Mesela Müslüman Kardeşler Mısır’da devlet şiddetine maruz kalarak yasadışı ilan edildi; Suriye iç savaşında da aynı durum yaşandı.

Bu dosya yabancı bir "think tank" gözüyle yazılmış Arap Baharı sonrası Ortadoğu ve İslami hareketlerin durumunu değerlendiren makalelerden oluşmaktadır.

Mısır, Suriye ve Afganistan-Pakistan kapsamındaki bu dosya Batılı bakış açısına sahip olsa da bilgilendirici ve belli çevrelerin algı biçimini vermeyi amaçlıyor.

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İlgili Konular Arap Baharı İslami Hareketler
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