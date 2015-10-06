Arap Baharı sonrası Ortadoğu ve İslami hareketler | DOSYA

Dünya Bülteni / DÜBAM
'Arap Baharı' sonrası bölge çok değişti. Siyasi dengelerin yanı sıra isyanların baş aktörü görülen İslamcı hareketlerde de önemli değişimler yaşandı. Mesela Müslüman Kardeşler Mısır’da devlet şiddetine maruz kalarak yasadışı ilan edildi; Suriye iç savaşında da aynı durum yaşandı.
Bu dosya yabancı bir "think tank" gözüyle yazılmış Arap Baharı sonrası Ortadoğu ve İslami hareketlerin durumunu değerlendiren makalelerden oluşmaktadır.
Mısır, Suriye ve Afganistan-Pakistan kapsamındaki bu dosya Batılı bakış açısına sahip olsa da bilgilendirici ve belli çevrelerin algı biçimini vermeyi amaçlıyor.
İslami hareketlerin sosyal alandaki faaliyetlerinin rejimler tarafından yasaklanmak istenmesi, bu hareketleri daha devrimci bir istikamete yönlendirebilir. 2015 Yılının Ekim ayında derlenen bu dosyayı günümüz gelişmeleri için de bir açılım sağlayacağını düşünerek yeniden dikkatlerinize sunuyoruz
Baltık Operasyonları Tatbikatı 1972'den bu yana her yıl düzenli olarak icra edilen bir tatbikat olsa da, NATO'nun bölgede yaptığı her askeri yığınak, 2014'ten beri çok daha kritik bir anlam taşıyor
Somali 1991’deki çöküşünün ardından devletleşme yolunda ciddi mücadeleler veriyor
Brüksel zirvesinde, teRörle mücadelede istihbarat paylaşımının önem ve gereğine yoğun vurgu yapılması, NATO’nun terörizmle mücadele stratejisindeki en önemli güncellemelerden birisi olarak kabul edilebilir
Brüksel’deki NATO toplantısında gerçekleşen görüşmelerden sonra, Türkiye-AB ilişkilerini yenide canlandırabilecek ‘12 aylık yeni takvim’ üzerinde çalışıldığı ve bu sürecin yılın sonunda başlatılacağı açıklandı
Dünya Bülteni Araştırma Masası tarafından hazırlanan bu dosya, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan aşırı sağcı krizini ele alan makalelerden oluşuyor.
Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine siber yöntemlerle müdahale ettiğine yönelik tartışmalar, KGB’nin uzun yıllardır başvurduğu ‘siyasi sabotajlar’ ile seçim sürecinde tanık olunan ‘siber operasyonlar’ arasında doğrudan bağ kurulmasına neden oldu
PKK, bölgede ‘franchise’lar kurarak hayatta kalmaya ve müteakip dönemde ise yayılmaya çalıştı
Ruanda'da sömürge döneminde atılan ayrılıkçılık tohumları, yıllar geçtikçe etnik ve ırkçı politikalarla beslenmeye devam edince kaçınılmaz bir faciayı doğurdu
Beşinci Fransız Cumhuriyeti'nin sekizinci cumhurbaşkanı seçilen Macron, merkez-sağcı, fakat geçmişinde Sosyalist Parti üyeliği de bulunan Philippe'yi başbakan olarak atadı
Trump yönetimi tarafından, DEAŞ’ı daha hızlı şekilde yok etmek bakımından önemli olduğu lanse edilse de bu stratejinin sivil kayıpların artmasını kaçınılmaz kılarak DEAŞ ile mücadelenin genişlemesine yol açacağı bildirildi
Türkiye'nin daimi itirazlarına rağmen ABD'nin PKK konusunda vermek üzere göründüğü imaj, Türk-Amerikan ilişkilerini tayin eden NATO ittifakının lafzına ve ruhuna uymuyor
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimi sürpriz sayılmayacak şekilde sonuçlansa da, aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin yakaladığı “tarihsel başarı” kaydedilmeye değer ve bunu anlamak üzere ciddi analizler yapılmalı
Ukrayna vatandaşlarına Schengen bölgesine seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın imzalanması, Batı'yı Rusya'ya karşı Ukrayna'da verdiği mücadelede bir adım öne taşıdı
Erdoğan-Trump görüşmesinde açıklanan, Türkiye'nin uzun süredir istediği askeri ekipmanın ivedilikle sevkiyatı kararı, ABD'nin YPG karşısında değişmeyen tavrını "dengeleyici bir unsur" olarak okunabilir
Şimdilik Trump’ın dış politikasının karakteristiği belirsizlik ve öngörülemezlik olsa da, 1945 sonrası küresel sisteme hakim olan liberal anlayışa en uzak duran ABD başkanının Trump olduğu söylenebilir.