Hasan El Benna 68 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n ÅŸehid edildi

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Ä°slam aleminin en etkin isimlerinden, MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler Hareketi'nin kurucusu Hasan el Benna, 1949 senesinde bugÃ¼n ÅŸehit edildi. Temellerini attÄ±ÄŸÄ± ve Ä°slam aleminde derin izler bÄ±rakan MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler hareketi ise MÃ¼barek sonrasÄ± MÄ±sÄ±r'da iktidar oldu ve yeniden darbeyle iktidardan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ãœlkenin seÃ§ilmiÅŸ ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi hapsedildi.

MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler'in kurucusu bÃ¼yÃ¼k Ä°slam alimi ve mÃ¼cahidi Hasan el Benna 12 Åžubat 1949'da Kahire'nin en bÃ¼yÃ¼k caddelerinden birinde arabasÄ± durdurularak polisler tarafÄ±ndan kurÅŸunlandÄ±.

KaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede bilinÃ§li olarak mÃ¼dahale edilmeyerek kan kaybÄ±ndan Ã¶lmesi beklendi. Hasan el Benna'nÄ±n Ã¶lmesini baÅŸta Kral Faruk olmak Ã¼zere Ä°ngilizler ve Yahudiler Ã§ok istiyorlardÄ±.

Hareketin kurucusu Hasna el Benna anÄ±larÄ±nda MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸleri ÅŸu ÅŸekilde tasvir etmektedir:

"MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler hareketi, hareketini selefÃ® bir mesaj, SÃ¼nnÃ® bir yÃ¶ntem, tasavvufÃ® bir hakikat, siyasal bir Ã¶rgÃ¼t, atletik bir grup, bilimsel ve kÃ¼ltÃ¼rel bir baÄŸ, ekonomik bir giriÅŸim ve toplumsal bir fikir olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸ ve bu hareketin SÃ¼nnÃ®, gelenekÃ§i ve reformcu dÃ¼ÅŸÃ¼ncedeki en aktif unsurlarÄ±n mirasÃ§Ä±sÄ± ve icracÄ±sÄ± olduÄŸunu ilan etmiÅŸtir."

Hasan el Benna'nÄ±n temellerini attÄ±ÄŸÄ± MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler hareketi geleneksel SÃ¼nnÃ® dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin Ã¼zerine bina edilmiÅŸ ve bina edildiÄŸi temele karÅŸÄ± eleÅŸtirel bir tutum izlemiÅŸtir. DiÄŸer taraftan MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler gÃ¼nlÃ¼k sorunlarÄ± somut ve pratik Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼reten, ancak bu arada MÃ¼slÃ¼manlarÄ± da var olan sistemle barÄ±ÅŸtÄ±ran ara Ä°slamÃ® mekanizmalarÄ± oluÅŸturmayÄ± amaÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±r.

DAVETTEN HAREKETE: HASAN EL BENNA

Son iki yÄ±lda uzun bir zamandÄ±r MÃ¼slÃ¼man Arap halklarÄ±nÄ± baskÄ± ve otoriteyle yÃ¶neten diktatÃ¶rler devrilmeye baÅŸladÄ±. DiktatÃ¶rlerin devrilmesinden sonra Tunus, MÄ±sÄ±r ve Fas gibi kuzey Afrika Ã¼lkelerinde MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler veya onun geleneÄŸinden gelen hareketler seÃ§imleri kazanarak iktidarÄ±n en Ã¶nemli adayÄ± haline geldiler.

ÅžÃ¼phesiz MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerin alternatifsiz olmalarÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k etken MÃ¼slÃ¼man duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geniÅŸ halk tabanlarÄ±nda tutarak anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sabÄ±rla devam ettirilmesiydi. Bir kÃ¶y Ã¶ÄŸretmeni tarafÄ±ndan kurulan MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerin bu baÅŸarÄ±sÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k pay hareketin kurucusu Hasan el Benna'ya aittir. Hasan el Benna'nÄ±n otobiyografisini yazdÄ±ÄŸÄ± "Dava ve DavetÃ§inin HatÄ±ralarÄ±" isimli eseri hareketin nasÄ±l bir ortamda doÄŸup geliÅŸtiÄŸini anlatan Ã¶nemli bir kaynaktÄ±r. Bu eserde Hasan el Benna'nÄ±n kiÅŸiliÄŸi, ruh dÃ¼nyasÄ±, dini ve geleneksel konulardaki farklÄ± tutumu, bir hareket Ã¶nderi olarak hayat tarzÄ± Ä°slam dÃ¼nyasÄ±nÄ± en fazla etkileyen kiÅŸi olmasÄ±nÄ± izah eder.

Hasan el Benna, RaÅŸid mÄ±ntÄ±kasÄ±nda el Mahmudiye ilÃ§esinde bir cami imamÄ± olan Åžeyh Ahmed el Benna es Saati'nin ilk Ã§ocuÄŸu olarak 17 Ekim 1906'da doÄŸdu. BabasÄ± Ã§evresinde saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olan Ä°slami dÄŸerlere hassasiyeti ile bir zattÄ±, bu yÃ¼zden oÄŸlunun Ezher'de okumasÄ±nÄ± din alimi olmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Ä°lkokula doÄŸduÄŸu Mahmudiye'de baÅŸlayan Benna babasÄ±ndan ve bÃ¶lgenin tanÄ±nmÄ±ÅŸ alimlerinden olan Åžeyh Zahran'dan dini eÄŸitim almÄ±ÅŸtÄ±. BabasÄ± Hasan el Benna'nÄ±n hafÄ±z okuluna devam etmesini istemiÅŸ fakat o babasÄ±nÄ±n isteÄŸine karÅŸÄ± Ã§Ä±karak ortaokula kayÄ±t olmuÅŸtu. Ortaokulu bitirdikten sonra babasÄ± Ä°skenderiye'deki Din EnstitÃ¼sÃ¼'ne devam etmesini istemiÅŸ, yine Hasan el Benna babasÄ±nÄ±n bu arzusunu yerine getirmeyerek Damanhur'daki BaÅŸÃ¶ÄŸretmenler YetiÅŸtirmeÂ Okulu'na devam etmiÅŸti. EÄŸtimini Kahire'deki Daru'l Ulum'da tamamlayan el Benna, Ã¶ÄŸretmen olarak mezun olmuÅŸtur.

Hasan el Benna Ã§ocukluÄŸundan itibaren tasavvufa ilgi duymuÅŸ, Hasefiye tarikatÄ±nÄ±n zikirlerine tarikatÄ±n velilerine ait ziyaretlerine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Dua ve zikir Hasan el Benna'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n her dÃ¶neminde etkili olmuÅŸtur. Dua ve zikrin kendisini dinamik tuttuÄŸunu 1940'larÄ±n ortalarÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajÄ±nda belirtecek, tasavvufi deÄŸerlerin her zaman hayatÄ± iÃ§in vazgeÃ§ilmez olduÄŸunu belirtecektir. Ä°slami pratiklerdeki hassasiyeti ve doÄŸru bildiklerini anlatma isteÄŸi, mÃ¼cadele etmekten Ã§ekinmemesi genÃ§ yaÅŸlarÄ±ndan itibaren Hasan Â el Benna'nÄ±n kiÅŸiliÄŸinde etkilidir. Ã‡ocukluÄŸundan beri Ã§evresinden edindiÄŸi Hanbeliye Ã¶ÄŸretilerini ve tasavvufu zihninde bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirmesi, mÃ¼cadeleci tavrÄ± Hasan el Benna'yÄ± eylemciÂ bir yapÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Darul ulum'da Ã¶ÄŸrenci iken Ä°slami kÄ±yafet olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã¼niforma giymeye itiraz eder ve arkadaÅŸlarÄ±yla okul idaresine karÅŸÄ± mÃ¼cadeleye giriÅŸir.

ArkadaÅŸlarÄ± ile birlikte henÃ¼z 13-14 yaÅŸlarÄ±nda iken Ä°ngilizlere karÅŸÄ± yapÄ±lan gÃ¶steriye katÄ±lÄ±r, polis tarafÄ±ndan tartaklanÄ±r, fakat o Ä°ngilizlere karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmekten vazgeÃ§mez ve okulundaÂ sÃ¶mÃ¼rgeci yÃ¶netimi eleÅŸtiren konuÅŸmalar yapar, bildiriler hazÄ±rlar ve daÄŸÄ±tÄ±r. Sadece arkadaÅŸlarÄ±na deÄŸil camilere, Pazar yerlerine ve kahvehanelere giderek halkÄ± bilinÃ§lendirmeyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Hasefi HayÄ±r Cemiyeti, Ä°slam AhlakÄ±nÄ±n Asaleti, GenÃ§ MÃ¼slÃ¼manlar BirliÄŸi gibi cemiyetlerde aktif olarak bulunur.

Ãœniversite yÄ±llarÄ±nda ReÅŸid RÄ±za, Abdulhamid Said, Muhubbiddin el Hatip,Ferid Vecdi gibi Kahire'nin Ã¶nde gelen ÅŸahsiyetleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼r fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunur. Dini iÃ§erikli Mecellet'Ã¼l fetih dergisinde makaleler yazar.Kahire'de GenÃ§ MÃ¼slÃ¼manlar BirliÄŸi'nin tertiplediÄŸi Ä°slami YÄ±lbaÅŸÄ± gecesinde etkili bir konuÅŸma yapar, deÄŸiÅŸik Ã§evrelerce tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlar.

1927'de Ã¼niversiteyi bitiren Hasan el Benna, Ä°smailiye'de bir ilkokula Ã¶ÄŸretmen olarak atanÄ±r. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k kasabada Ä°ngilizlerin askeri Ã¼sleri bulunmaktaydÄ±. AyrÄ±ca Ä°ngiliz-FransÄ±z Kanal Åžirketinin merkezi de buradaydÄ±. SÃ¶mÃ¼rgeci ve zengin MÄ±sÄ±rlÄ±larÄ±n yaÅŸantÄ±larÄ± ile fakir kasabalÄ±larÄ±n ekonomik yaÅŸantÄ±sÄ± arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k farklÄ±lÄ±k vardÄ±. Sosyal adaletsizliÄŸin bÃ¼tÃ¼n boyutlarÄ± bu kasabada gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Ä°smailiye'de kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece tebliÄŸ hizmetlerini devam ettiren akÅŸam okulda haftada iki gÃ¼n camide vaazlar veriyor, Kahire'den getirttiÄŸi kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±yordu.

1928'de altÄ± arkadaÅŸÄ± ile birlikte Ä°smailiye'de davet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tek bir merkezden organizeli bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tmek iÃ§in MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler Cemiyeti'ni kurdu. Mahalli bir Kuran okulunun odasÄ±nda kiralanarak kurulan cemiyetin ilk faaliyetleri, Kuran-Ä± Kerim Ã¶ÄŸretme, genÃ§leri, Ä°slami yaÅŸantÄ±ya teÅŸvik, ahlaki deÄŸerlerin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±ydÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra cemiyet ilk kendi okulu Medresetu't Tezhib'i aÃ§mÄ±ÅŸlar bu okulda Kuran-Ä± Kerim, hadis, Ä°slam tarihi ve fÄ±kÄ±h dersleri vermiÅŸlerdir. Cemiyetin Ã¶ncelikli hedefi genÃ§ nesiller olduÄŸu iÃ§in eÄŸitime odaklanmaktaydÄ±. Cemiyet kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼ye kabul etmeye baÅŸladÄ±. Cemiyete giren Ã¼yelere sadakat yemini ettiriyorlar, yeÅŸil bandlar takÄ±lÄ±yordu. Daha sonra cemiyet bir marÅŸÄ± resmi marÅŸ olarak benimsedi ve Kuran'a beÅŸiklik eden Ã§aprazlama kÄ±lÄ±cÄ± sembol olarak benimsedi.

Hasan el Benna genÃ§ler dÄ±ÅŸÄ±nda ilk davet faaliyetlerini Kanal ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler ve kÃ¼Ã§Ã¼k esnaf Ã¼zerine yaptÄ±. MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler Cemiyetinin ilk Ã¼yeleri bu faaliyetler sonucu iÅŸÃ§i ve kÃ¼Ã§Ã¼k esnaftan oluÅŸmuÅŸtu. Hasan el Benna cemiyeti kurduktan sonra Ä°smailiye'de bir cami yaptÄ±rma projesine giriÅŸti. Cami projesi iÃ§in yardÄ±m toplanmasÄ±, yÃ¶netim kurulu oluÅŸturulmasÄ± gerekiyordu. Cami tamamlandÄ±ktan sonra Hasan el Benna'nÄ±n teÅŸviki ile cemiyet caminin yanÄ±na okul yaptÄ±rdÄ±. Cemiyet bu zaman sarfÄ±nda ÅžÃ¼brahit ve Mahmudiye'de ÅŸubeler aÃ§tÄ±. 1931'de de Kahire'ye ÅŸube aÃ§Ä±ldÄ±. 1936'nÄ±n sonralarÄ±nda ise ÅŸubelerin sayÄ±sÄ± 100 Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

1930'larÄ± baÅŸlarÄ±nda Hasan el Benna'nÄ±n MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸler Cemiyeti'nin genel baÅŸkanÄ± imzasÄ±nÄ± kullanarak , Mecellet'ul feth dergisine yazdÄ±ÄŸÄ± makale Hasan el Benna'nÄ±n nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸinin ipuÃ§larÄ±nÄ± veriyordu. Hasan el Benna bu yazÄ±sÄ±nda Ä°slam'Ä± siyaset, toplum, ekonomik anlayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± iÃ§erdiÄŸini ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸ, hayÄ±r cemiyetlerinin siyasetle ilgilenmeleri MÄ±sÄ±r yasalarÄ±na gÃ¶re yasaklanmasÄ±na raÄŸmen siyasete vurgu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Hasan el Benna'nÄ±n Rislaler'i okunduÄŸunda siyasete vurgu yapmasÄ± dÃ¶nemindeki dini hareketlerden farklÄ±lÄ±k iÃ§erdiÄŸini gÃ¶sterir. Fakat eserlerinde siyaset safhasÄ±nÄ± sonraki aÅŸamaya bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hareket Ã¼yelerinin siyasetten "ÅŸimdilik" uzak durmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cemiyetin faaliyetlerini Ã¼Ã§ dÃ¶neme ayÄ±rÄ±r; fikrin yayÄ±lmasÄ±, destekÃ§ilerin devrilmesi ve harekete geÃ§me. Harekete geÃ§me dÃ¶nemi hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼meye raÄŸmen henÃ¼z gelmemiÅŸtir.

Cemiyetin Kahire'ye ÅŸube aÃ§masÄ±yla Hasan el Benna'da Kahire'ye taÅŸÄ±nÄ±r, Kahire'deki ilk yÄ±llarÄ±nda Ã¶ÄŸretmenlikle birlikte cemiyetin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼r daha sonra Ã¶ÄŸretmenlikten ayrÄ±larak cemiyet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na tÃ¼m vaktini verir. Kahire Ãœniversite'si ve Ezher'de cemiyetin ilk genÃ§lik birimleri oluÅŸturulur. Hasan el Benna bu genÃ§lerle Ã¶zel olarak ilgilenir, genÃ§lere akÅŸam sohbetleri yapar, kamplar dÃ¼zenleyerek cemiyetin Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ bir genÃ§lik yapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturur. Hasan el Benna cemitetin ilk resmi dergisi olan Dava dergisine baÅŸ yazÄ±lar yazar. bu yazÄ±larda eÄŸitim, genÃ§lik, davet Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, batÄ± ve sÃ¶mÃ¼rgecilik konularÄ± Ã¼zerine analizler yapar.

MÄ±sÄ±r polisi ve Ä°ngiliz Ä°stihbaratÄ± Hasan el Benna'yÄ± izlemeye baÅŸlar ve birkaÃ§ kez gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nÄ±r. Cemiyet 1937'de Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ± 200.000 ulaÅŸtÄ±rÄ±r. KontrolsÃ¼z bÃ¼yÃ¼meleri Ã¶nlemek iÃ§in herkesin uymasÄ± gereken kurallar dÃ¼zenlenmesi hazÄ±rlar. TeÅŸkilatlanmayÄ± bizzat kendi kontrolÃ¼ altÄ±na alarak istihbarat sÄ±zmalarÄ±nÄ± Ã¶nlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Cemiyetin mali baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na Ã¶nem verir ve Ä°ngiliz ve hÃ¼kÃ¼metten gelen baÄŸÄ±ÅŸlarÄ± kabul etmez. YayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± cemiyet tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde cemiyetin mali yapÄ±sÄ±nÄ± Ã¼ye aidatlarÄ±, cemiyetin kurduÄŸu fabrika gibi iÅŸyerlerinden elde ettiÄŸi gelirlerle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmasÄ±nÄ± ister.

1936'da Filistin'de olaylarÄ±n ÅŸiddetlenmesi Ã¼zerine cemiyet hasan el Benna liderliÄŸinde Filistin iÃ§in yardÄ±m, gÃ¶steri organizasyonlarÄ± tertip eder. Filistin'e destek iÃ§in MÃ¼slÃ¼man kardeÅŸlerden bir Ã¶ncÃ¼ grup gÃ¶nderilir. Bu dÃ¶nemde hÃ¼kÃ¼met Hasan el Benna ile temas kurmayay Ã§alÄ±ÅŸÄ±r ve onu MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler Cemiyeti'nin baÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla toplantÄ±lara davet eder. Saray bakanÄ± Ali Mahir PaÅŸa ile Benna arasÄ±nda dostluk kurulur. Bu dostluktan faydalanan hasan el Benna Suudi Arabistan ve Sudan'da cemiyetin ÅŸubelerini aÃ§ar. EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± dini eÄŸitimin Ä±slahÄ±na yÃ¶nelik bir proje iÃ§in Hasan el benna ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ister. Hasan el Benna bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye kendisi katÄ±lmaz ama bir heyeti eÄŸitim bakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderir. Mustafa el MeraÄŸi'nin Ezher ÅŸeyhliÄŸine gelmesi ile Hasan el Benna ve Ezher arasÄ±ndaki iliÅŸkiler dÃ¼zelir.

1939'da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler'de Ã¶nemli bir ayrÄ±lÄ±k gerÃ§ekleÅŸir. Muhammedin Ordusu adÄ± altÄ±nda genÃ§lerden oluÅŸan bir grup Ä°ngilizlere karÅŸÄ± cihad etmek amacÄ±yla hareketten kopar. Hasan el Benna genÃ§lerin sabÄ±rsÄ±z davranarak hareketi terk etmelerine Ã¼zÃ¼lÃ¼r. Ä°ngiliz istihbaratÄ± ve hÃ¼kÃ¼met Hasan el Benna'nÄ±n gizli bir gÃ¼ndemi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve hareketten ayrÄ±lan genÃ§lerin Ä°ngilizlere dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ±nda Hasan el Benna Ã¼zerine baskÄ±lar yoÄŸunlaÅŸÄ±r. Hasan el Benna 1939'da cemiyet iÃ§inde izci derneklerinde talimat gÃ¶rmÃ¼ÅŸ gizli bir askeri birliÄŸin oluÅŸturulmasÄ±nÄ± ister. Fakat bu askerliÄŸin Filistin iÃ§in oluÅŸturulmuÅŸ olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmekte MÄ±sÄ±r'daki yÃ¶netimi devirmeye yÃ¶nelik olmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1941 ve 1942'de Filistin'e gÃ¶nderilen askeri birlikler bu gizli askeri birliÄŸin Ã¼yeleridir.

1941'de Ä°ngiliz istihbaratÄ±nÄ±n emriyle Hasan el Benna ve hareketin Ã¶nde gelen isimleri tutuklanÄ±r ve cemiyet yasadÄ±ÅŸÄ± ilan edilir. Kahire baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde hÃ¼kÃ¼met aleyhine gÃ¶steriler baÅŸlar ve Hasan el Benna serbest bÄ±rakÄ±lÄ±r. Cemiyet BaÅŸbakan Ahmet Muhtar suikastini dÃ¼zenleyenlerin MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler olduÄŸunu iddia ederek tekrar yasaklanÄ±r. Fakat yasaklanmasÄ±nÄ±n asÄ±l nedeni Filistin davasÄ±na MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerin destek Ã§Ä±kmasÄ± ve Filistin'e savaÅŸmak iÃ§in mÃ¼cahit gÃ¶ndermesidir.

12 Åžubat 1949'da Hasan el Benna evine giderken ÅŸehit edilmiÅŸtir. 1952'de yapÄ±lan soruÅŸturma ve yargÄ±lama sonucu Ã¼Ã§ gizli polis suikastin sorumlusu olarak gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

Hasan el Benna'nÄ±n ÅŸehadetinden 63 yÄ±l sene sonra, 2012'de MÄ±sÄ±r'da MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler'in iktidara geldiÄŸi bir dÃ¶nem baÅŸladÄ±. Hareketin Hasan el Benna'nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini iktidara taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±yamayacaÄŸÄ± konusunda tartÄ±ÅŸmalar devam ederken askeri darbe yapÄ±ldÄ± ve Ä°hvan yÃ¶netimden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. MÄ±sÄ±râ€™da ve bazÄ± KÃ¶rfez Ã¼lkelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ilan edilen Ä°hvan Hareketi ÅŸimdiÂ yeni dÃ¶neme karÅŸÄ± yeni poltikalar geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor