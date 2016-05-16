YÃ¼kselen gÃ¼Ã§ Ã‡in'in OrtadoÄŸu politikalarÄ± | DOSYA

Hazinadar Hasan HÄ±z - DÃœBAM / DÃ¼nya BÃ¼lteni
DÃ¼nyanÄ±n ikinci bÃ¼yÃ¼k ekonomisi Ã‡inâ€™in devlet baÅŸkanÄ± Xi Jinping, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda OrtadoÄŸuâ€™ya 10 gÃ¼n sÃ¼ren kapsamlÄ± bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi. Xiâ€™nin Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r ve Ä°ran ziyaretleri, sadece enerji piyasalarÄ±yla ilgili deÄŸil, bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar, askeri anlaÅŸmalar ve siyasi iÅŸbirlikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yordu.
SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ± OrtadoÄŸu bÃ¶lgesindeki siyasi sorunlara ve savaÅŸlara dahil olmayan Ã‡inâ€™in yeni dÃ¶nemde bÃ¶lgesel siyasete mÃ¼dahil olup olmayacaÄŸÄ± ve yeni politikalar Ã¼retip Ã¼retmeyeceÄŸi sorusu da bu ziyaretin sonunda Ã¶nem kazandÄ±.
BugÃ¼ne kadar yumuÅŸak gÃ¼Ã§, enerji iÅŸbirlikleri ve pragmatik dÄ±ÅŸ politikayÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan Ã‡inâ€™in, gelecekte bÃ¶lgede nasÄ±l bir pozisyon alacaÄŸÄ± merak konusu. YayÄ±nlanan bazÄ± raporlara gÃ¶re, Ã‡inâ€™in bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ±, sadece ekonomik iÅŸbirliÄŸinden ibaret; bazÄ± raporlarda ise Ã¶zellikle Suriye konusunda net tavÄ±r almasÄ±, Ã‡inâ€™in gelecekte OrtadoÄŸuâ€™da alacaÄŸÄ± role dair Ã¶nemli emare oluÅŸturuyor.
Elinizdeki bu dosya, SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi sonrasÄ± Ã‡inâ€™in OrtadoÄŸuâ€™daki politikalarÄ±nÄ±, KÃ¶rfez ile Ä°ran arasÄ±ndaki iliÅŸkilerini, enerji stratejilerini ve OrtadoÄŸuâ€™daki askeri mevcudiyetini ele alan makalelerden oluÅŸuyor.
Bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± benzerlerinden ayÄ±ran Ã¶zellik, Ã‡inâ€™in OrtadoÄŸu politikalarÄ±nÄ± spesifik konularda ele almasÄ± ve Ã‡inâ€™in pragmatik politikalarÄ±nÄ± yansÄ±tan makalelerden oluÅŸuyor olmasÄ±dÄ±r.
Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye kapÄ± aralamasÄ± bakÄ±mÄ±ndan DÃ¼nya BÃ¼lteni okurlarÄ±nÄ±n dikkatine sunuyoruz.
DOSYAYA ULAÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ...
Â
Ã‡in Halk Cumhuriyeti kurulduÄŸu 1949'dan bu yana siyasi ve ekonomik olarak deÄŸiÅŸimler yaÅŸadÄ±. Bu yaÅŸanan deÄŸiÅŸimler neticesinde, Ã‡in bugÃ¼n dÃ¼nya siyasetinde etkin bir rol oynuyor
Elinizdeki bu dosya, SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi sonrasÄ± Ã‡inâ€™in OrtadoÄŸuâ€™daki politikalarÄ±nÄ±, KÃ¶rfez ile Ä°ran arasÄ±ndaki iliÅŸkilerini, enerji stratejilerini ve OrtadoÄŸuâ€™daki askeri mevcudiyetini ele alan makalelerden oluÅŸuyor.
Son Ã¼Ã§ yÄ±lda BayÄ±rbucakâ€™tan Mendeliâ€™ye kadar TÃ¼rkmeneli coÄŸrafyasÄ±nda birÃ§ok yerde TÃ¼rkmenler doÄŸrudan varlÄ±klarÄ±na kasteden tehditlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±lar. Ancak hiÃ§biri Telafer kadar parÃ§alanmadÄ±
ABD Hava Kuvvetleri 13 Nisan 2017'de bir GBU-43B 'Massive Ordnance Air Blast' (MOAB) kullanarak Afganistan'daki bir DEAÅž mevziini hedef aldÄ±
DÃ¼nya nÃ¼fusunun yÃ¼zde 15'ine ev sahipliÄŸi yapan Afrika, hiÃ§bir kÄ±tanÄ±n sahip olmadÄ±ÄŸÄ± doÄŸal ve beÅŸeri kaynaklara sahip
Fransaâ€™da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin galibi Macron, baÅŸta liberal ve sosyal demokrat siyasiler olmak Ã¼zere, birÃ§ok ciddi medya kuruluÅŸu tarafÄ±ndan AB'nin kurtarÄ±cÄ±sÄ± olarak gÃ¶sterildi
Bir sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±klanan Hamas'Ä±n 'siyaset belgesi', hareketin taraftarlarÄ±ndan hasÄ±mlarÄ±na kadar birÃ§ok farklÄ± kesimin Ã§eÅŸitli tepkileriyle karÅŸÄ±landÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin 23 Nisan'da yapÄ±lan ilk turunda beklenildiÄŸi gibi hiÃ§bir aday salt Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸlayamadÄ± ve en Ã§ok oyu alan Macron ile Le Pen ikinci tura kaldÄ±
25 Nisan SalÄ± sabahÄ± TÃ¼rkiye, gÃ¼ne Suriye ve Irakâ€™Ä±n kuzeyine dÃ¼zenlenen hava harekÃ¢tÄ± haberiyle baÅŸladÄ±
TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda yarÄ±n gerÃ§ekleÅŸecek Ã¼st dÃ¼zey zirvenin odak noktasÄ±nÄ±n Suriye krizi olmasÄ± beklenirken, ikili ticaret ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik bariyerlerin de tekrar masada olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Taliban'Ä±n 21 Nisanâ€™da Mezar-Ä± Åžerif'te gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±, yÄ±llardÄ±r siyasi, askeri, etnik, sosyo-kÃ¼ltÃ¼rel ve ekonomik sorunlar girdabÄ±nda boÄŸuÅŸan Afganistanâ€™Ä± daha derin bir kaosa sÃ¼rÃ¼kledi
Ã‡inâ€™den sonra dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k 2. Ã¼lkesi olan Hindistanâ€™Ä±n yakÄ±n bir gelecekte liderliÄŸi devralmasÄ± bekleniyor. Ã–zellikle son yÄ±llarda yakalanan ekonomik bÃ¼yÃ¼me ve kalkÄ±nma eÄŸilimi de bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§lerin ilgisini Hindistan'a kaydÄ±rmasÄ±na neden oluyor. Hindistan ile ilgili 2014 yÄ±lÄ± sonunda hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ geniÅŸ bir dosya
AB, son 10 yÄ±ldÄ±r en kÃ¶tÃ¼ zamanlarÄ±nÄ± geÃ§iriyor. DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en umut verici barÄ±ÅŸ projesi olarak baÅŸlayan AB entegrasyon sÃ¼reci, son zamanlarda adeta komaya girmiÅŸ durumda
Suriyeâ€™nin iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi gÃ¼nden beri, TÃ¼rkiyeâ€™ye yÃ¶nelik terÃ¶rÃ¼n artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi sÃ¶ylenebilir
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n bundan sonraki seyrini belirleyecek parametrelerden ilki, ABDâ€™nin, Baas rejiminin sivillere yÃ¶nelik katliamlarÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik olarak gÃ¶stereceÄŸi kararlÄ±lÄ±kla ilgili
TÃ¼rkiyeâ€™nin sÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonu, sadece askeri gereklilikler deÄŸil gÃ¼venliÄŸin farklÄ± boyutlarÄ±yla deÄŸerlendirildiÄŸi bir baÄŸlamda dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde anlam kazanÄ±yor.