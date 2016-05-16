GÃ¼ncelleme: 00:00, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

YÃ¼kselen gÃ¼Ã§ Ã‡in'in OrtadoÄŸu politikalarÄ± | DOSYA

Hazinadar Hasan HÄ±z - DÃœBAM / DÃ¼nya BÃ¼lteni

DÃ¼nyanÄ±n ikinci bÃ¼yÃ¼k ekonomisi Ã‡inâ€™in devlet baÅŸkanÄ± Xi Jinping, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n Ocak ayÄ±nda OrtadoÄŸuâ€™ya 10 gÃ¼n sÃ¼ren kapsamlÄ± bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi. Xiâ€™nin Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r ve Ä°ran ziyaretleri, sadece enerji piyasalarÄ±yla ilgili deÄŸil, bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar, askeri anlaÅŸmalar ve siyasi iÅŸbirlikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yordu.

SoÄŸuk SavaÅŸ sonrasÄ± OrtadoÄŸu bÃ¶lgesindeki siyasi sorunlara ve savaÅŸlara dahil olmayan Ã‡inâ€™in yeni dÃ¶nemde bÃ¶lgesel siyasete mÃ¼dahil olup olmayacaÄŸÄ± ve yeni politikalar Ã¼retip Ã¼retmeyeceÄŸi sorusu da bu ziyaretin sonunda Ã¶nem kazandÄ±.



BugÃ¼ne kadar yumuÅŸak gÃ¼Ã§, enerji iÅŸbirlikleri ve pragmatik dÄ±ÅŸ politikayÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan Ã‡inâ€™in, gelecekte bÃ¶lgede nasÄ±l bir pozisyon alacaÄŸÄ± merak konusu. YayÄ±nlanan bazÄ± raporlara gÃ¶re, Ã‡inâ€™in bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ±, sadece ekonomik iÅŸbirliÄŸinden ibaret; bazÄ± raporlarda ise Ã¶zellikle Suriye konusunda net tavÄ±r almasÄ±, Ã‡inâ€™in gelecekte OrtadoÄŸuâ€™da alacaÄŸÄ± role dair Ã¶nemli emare oluÅŸturuyor.

Elinizdeki bu dosya, SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemi sonrasÄ± Ã‡inâ€™in OrtadoÄŸuâ€™daki politikalarÄ±nÄ±, KÃ¶rfez ile Ä°ran arasÄ±ndaki iliÅŸkilerini, enerji stratejilerini ve OrtadoÄŸuâ€™daki askeri mevcudiyetini ele alan makalelerden oluÅŸuyor.

Bu Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± benzerlerinden ayÄ±ran Ã¶zellik, Ã‡inâ€™in OrtadoÄŸu politikalarÄ±nÄ± spesifik konularda ele almasÄ± ve Ã‡inâ€™in pragmatik politikalarÄ±nÄ± yansÄ±tan makalelerden oluÅŸuyor olmasÄ±dÄ±r.

Ã‡ok yÃ¶nlÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye kapÄ± aralamasÄ± bakÄ±mÄ±ndan DÃ¼nya BÃ¼lteni okurlarÄ±nÄ±n dikkatine sunuyoruz.

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