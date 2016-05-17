Bahattin Yıldız vefatının 7. yılında anılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rus işgali altındaki Afganistan’da gönüllü olarak bulunan, sonraki dönemlerde de hem Afganistan'da hem de Bosna Hersek'te gönüllü çalışmalar yapan, sitemizde yazılar yazan Bahattin Yıldız, 17 Mayıs 2010 tarihinde Afganistan’da bindiği uçağın düşmesi sonucu vefat etmişti. Aynı uçakta hayatını kaybedenlerin arasında, bölgeye beraber gittiği İHH gönüllülerinden Faruk Aktaş da yer alıyordu.
İslam dünyasının dertleriyle sürekli hemhal olan Bahattin Yıldız, özellikle Afganistan ve çevresindeki ülkelerle, Balkanlar’daki yardım faaliyetlerinde gönüllü olarak yer almış, Srebrenitsa'da katledilenlerin anıldığı yürüyüşe her yıl düzenli olarak katılmıştı. Aktaş ve Yıldız, Afganistan’a İHH’nın açmayı planladığı bir yetimhane için arsa bulmak üzere gitmişler, Kunduz bölgesine ulaşmak için bindikleri uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi.
BAHATTİN YILDIZ'IN KISA HAYATI
1956 yılında Sivas'ta doğan, 1975 yılında İzmir İmam Hatip lisesinden mezun olan Bahattin Yıldız, 1975-1980 yılları arasında okuduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni, 1987 yılında Afganistan dönüşünde ikinci öğrencilik döneminde bitirdi.
Yazıları Mavera, Güldeste, Gurbet dergilerinde ve Milli Gazete ve Yeni Devir Gazetesinde yayınlandı. Abdülhamit Muhaciri mahlasıyla Milli Gazete'de çocuk köşesi hazırladı. Aynı dönemde çıkan Selam Dergisi'nde de yazıları yayınlandı. İmza Dergisi ve Müslüman Genç Dergisinde müstear isimlerle birçok yazısı yayınlandı. Dünya Bülteni'nde de yazıları yayımlanan Bahattin Yıldız'ın yazılarında ağırlıklı olarak islam coğrafyasından izlenimleri oluşturdu..
Savaşan Afganistan, Cihat Günlüğü, Kar Çiçeği, Karda Ayak İzleri, Güllerin Vedası isimli kitapları yayınlandı. Henüz yayınlanmayan birçok çalışmasını ardında emanet olarak bıraktı. Üçü kız ikisi erkek beş çocuk sahibiydi.
Bahattin Yıldız’ın İslam dünyasına ait notlarının bir kısmı da vefatından sonra Dünya Bülteni’nde yayınlanmıştı.
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