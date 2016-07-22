Osmanlı’nın başmimarı: Mimar Sinan | FOTO-VİDEO

Osmanlı Devleti'nin büyük mimarı, Mimar Sinan Osmanlı'nın en görkemli çağında, 16’ıncı yüzyılda, İstanbul'u İstanbul yapan yapılara adını yazdı. Osmanlı'nın Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2’inci Selim ve 3’üncü Murat'la 3 kıtaya hükmettiği yıllarda sanatıyla taşları konuşturdu.
Kayseri'de dünyaya geldi, 20 yaşında Kayseri'den askere alındı. Mimar Sinan'ın 17 yıllık yeniçerilik serüveni Kanuni'nin Karaboğdan seferiyle bitti. Çünkü, ordunun Purut nehrini geçmesi için 13 günde kurduğu köprü, onun olağanüstü dehasını ortaya çıkardı. Kısa süre sonra saray baş mimarlığına getirildi ve ardında dünya çapında eserler bıraktı.
Her biri şaheser olan eserlerini çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak sınıflandırdı Mimar Sinan. Yarım kubbeleriyle rönesans mimarlarının rüyasını gerçekleştirdiği Şehzadebaşı Camii, çıraklık döneminin öne çıkan yapısı oldu. 16’ıncı yüzyıla tarihlenen cami, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle genç yaşta ölen oğlu Mehmet için yaptırıldı. Bu yapı klasik Osmanlı mimarisinin başlangıcı sayıldı.
Osmanlı'nın başmimarı Mimar Sinan, 80 yaşındayken inşa ettiği Selimiye Camii ile sanatının zirvesine ulaştı. 1568'de yapımına başlanan cami, 2. Selim'in vefatı nedeniyle, 14 Mart 1575 tarihinde açıldı.
50 yıl boyunca mimarbaşılık görevinde kalan Sinan ardında, 92 cami, 52 mescit, 55 medrese bıraktı. 1588'de dünyaya veda ettiğinde 375 eserde imzası vardı. Bunlardan biri de vefatından önce kendi eliyle inşaa ettiği türbesiydi.
Koca Sinan'ın, Fetva Yokuşu’yla Mimar Sinan Caddesi'nin kesiştiği köşede yer alan türbesinde mütevazı görünüm ön planda. Bulunduğu üçgen alanın en uç noktasına kurulu türbe, ahenkli ölçülere sahip. Yontma köfeki taşı ve mermerden inşaa edilen yarı açık türbe, birbirine sivri kemerlerle bağlanmış altı sütunun taşıdığı bir kubbeyle örtülü.
Mimar Sinan'ın sandukasının önündeki pencerenin üzerinde mermerden bir kitabe bulunuyor. Nakkaş Sai Çelebi'ye ait kitabede, 3 satır halinde 15 mısra yer alıyor. Kitabesinde yer alan; “Ey iden bir iki gün dünyâ sarayında mekân / Cây-ı asâyiş değildir âdeme milk-i cihân” sözleriyle de Sinan, yüzyıllardır türbesinin önünden gelip geçenlere mimari dehasını hatırlatmaya devam ediyor.
MİMAR SİNAN’IN BÜYÜK ESERİ SÜLEYMANİYE CAMİİ
Anadolu, Ortadoğu ve Balkanları kucaklayan Osmanlı Devleti, üç kıtadaki halkların kültürleri ve kaderleriyle içiçe geçmiş bir bütün. Bu bütünün zaman ve mekandaki birlikteliği Osmanlı mimarisi ve bir başyapıt olan Süleymaniye Külliyesi.
7 tepeli İstanbul'un üçüncü tepesine kurulu Süleymaniye Külliyesi 459 yıldır ayakta. Üstelik geçirdiği yangın ve depremlere rağmen. Tarihe atılan bu imza Osmanlı'nın başmimarı Mimar Sinan'ın. Osmanlı medeniyetinin taşa nakşettiği Süleymaniye Külliyesi’nin kalbi de; Süleymaniye Cami.
Mimar Sinan’ın kalfalık eseri Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle inşa edildi. Yapımına 1550 yılında başlanan Süleymaniye Camii 1557'de tamamlandı, ihtişamlı bir devrin numunesi olan Süleymaniye Camii mimari özelikleriyle dikkat çekiyor.
İstanbul'a hakim konumuyla Süleymaniye Camii, Osmanlı Devleti’nin gücünün simgesi aynı zamanda. 4 minareye sahip Süleymaniye Cami, minare sayılarıyla Kanuni Sultan Süleymanın İstanbul'un fethinden sonraki 4’üncü padişah oluşunu simgeliyor.
Minarelerindeki toplam şerefe sayısı da Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı'nın 10’uncu padişahı olduğuna işareti ediyor. Mimar Sinan’ın diğer eserlerinde olduğu gibi Süleymaniye Camii'nde de büyüklük ve tevazu birarada.
Sadeliğin görkeme dönüştüğü caminin taç kapısı tam bir sanat eseri. Sivri kemerli 28 kubbeli revağın çevirdiği avludaysa mütevazı bri şadırvan karşılıyor ziyaretçileri. Yüksek kubbeli caminin içi seçkin hat işlemeleri ve çinilerle bezeli. Hünkar mahfili, mihrab ve minberse usta bir işçiliğin ürünü.
275 kandille aydınlatılan Süleymaniye Camii’nde Mimar Sinan kandillerden çıkan is cemaati rahatsız etmesin, camiye zarar vermesin diye bir is odası yaptırdı. Caminin farklı yerlerine açılan oyuklar sayesinde is bu odada toplandı. İs daha sonra mürekkebe dönüştü, dönemin siyasi, dini ve idari fermanları yazıldı.
Görkemli bir caminin yanı sıra, 16’ıncı yüzyılda, her türlü sosyal hizmeti bünyesinde toplayan medreseleri, kervansarayı, hamamı, tıp okulu, imarethanesi ve darüşşifasıyla Süleymaniye Külliyesi, Osmanlı tarihi ve medeniyetini geleceğe taşımaya devam ediyor.
GÖK, KUBBE, BOŞLUK
Eserlerindeki estetik ve kullandığı ileri düzey mimari teknikler, yüzyıllar sonra hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Ardında bıraktığı camiler, medreseler ve köprüler onun devrinden sonra inşa edilen yapılar arasında kolayca farkediliyor.
Vefatının üzerinden 428 yıl geçmesine rağmen, günümüz mimarları, onun eserlerindeki mekan kullanıma ve akustik sistemine gıptayla bakıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi ve fotoğraf sanatçısı Kamil Fırat Mimar Sinan mimarisindeki estetiği fotoğrafladı.
Kamil Fırat'ın fotoğraflarından oluşan, “Gök, Kubbe, Boşluk” adlı fotoğraf sergisi, İstanbul’un evsahipliğindeki Unesco Dünya Miras Komitesi 40’ıncı oturumu kapsamında Tophane-i Amire kültür sanat merkezinde açıldı.
Sergi, Mimar Sinan'ın özellikle Şehzadebaşı, Süleymaniye ve Selimiye camilerini gökkubbe ile ilişkilendirme yaklaşımını ele alıyor. Sergide kubbe mimarisini farklı açılardan gösteren 30 ana fotoğraf ve 60'ı aşkın yardımcı fotoğraf var.
Eşsiz fotoğraflar, 600 yıllık Tophane-i Amire binasının tarihi atmosferiyle birleşince ziyaretçiler, kendilerini adeta Mimar Sinan’ın şaheserlerinin içindeymiş gibi hissediyor. Küratörlüğünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Sadık Karamustafa’nın yaptığı Gök, Kubbe, Boşluk isimli Mimar Sinan sergisi ay sonuna kadar açık kalacak.
Kaynak: Kuzey Haber Ajansı
Osmanlı Devleti’nin başmimarı Mimar Sinan bereketli bir hayat sürdü ve ardında 375 eser bıraktı. 17 Temmuz 1588 tarihinde vefat eden Koca Sinan, Osmanlı’nın ve İstanbul’un sembolü olarak anılan yapılara imza attı.
Dergilerin Nisan Sayılarında birbirinden değerli kalemlerin hazırladığı önemli dosyalar ve nitelikli çalışmalar var
Karabatak dergisi, Bosna Hersek’in Milli Şairi Cemaleddin Latiç ile yakında Türkçe’ye çevrilecek olan Mevlid-i Nebî eseri ve Bosna hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. Mustafa Uçurum bu söyleşi hakkında yazdı.
Hamilik Okulu Vakfı başlattığı yardım kampanyasıyla geçtiğimiz aylarda büyük bir yıkıma sahne olan Cizre’ye; ve özellikle de Cizre’deki Kur’an Kursu öğrencilerine hamilik ediyor. Hamilik Okulu Vakfı Başkanı Barbaros Ceylan ile Hamilik Okulu çalışmaları ve Cizre hizmetleri özelinde hasbihal ettik.
5. İslam İktisadi Atölyesi, 'İslam İktisadı Perspektifinden Faiz' başlığı altında 1-2 Nisan 2017 tarihinde Sakarya’da düzenlendi.
Anar Araştırma Merkezi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 31 Mart Cuma gecesi Bursa Birlik Vakfının Cuma Meclisindeki sohbetine konuk oldu.
Mart-2017 döneminde çeşitli yayınevlerinden yeni çıkan kitaplar Dünyabizim sitesinde yayımlandı.
5.İslam İktisadı Atölyesi”nin açılışı 31 Mart 2017 Cuma günü saat 17.00’de İSAM’da yapiliyor
Geçtiğimiz hafta sonunda Amasya'da 500 geleneksel okçu, Sercer Aydın Helallik Kupası ok atışları bağlamında bir araya geldi. İbrahim Ethem Gören, etkinliğe katılan okçu hattat Mahmut Şahin ile geleneksel okçuluk ve Amasya'daki etkinlik özelinde hasbıhal etti
2013 yılında İlke İlim Kültür Eğitim Derneği ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ortaklığında başlayan İslam Ahlak Düşüncesi Projesi kapsamında ilk kez farklı alanlarda çalışan akademisyenlerin, yüksek lisans-doktora öğrencilerinin katıldığı, çevirilerin, sunumların, makalelerin yazılıp kolektif kitapların yayımlandığı bir çalışma yapıldı
Yüz yıl öncenin İstanbul’unda yer isimlerini bildiren ve binalar için özellik ifade eden levhaları taşıyan nefis tertiplerden 10 tanesi
Darülaceze'de "Doğumunun 174. Yılında Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi" isimli fotoğraf sergisi açıldı
Kocaeli tarihini ve kültürünü canlı tutmak, kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak ve milli-manevi değerlere dayalı tarih şuuru oluşturmak ana teması ile gerçekleştirilen “Kocaeli Tarihi ve Araştırmaları Sempozyumları” bu yıl Çoban Mustafa Paşa’nın adına düzenlenecek.
Kitap Dergisi OKUR, daha önce bir tanıtım sayısı yayımlamış ve büyük heyecan oluşturmuştu, şimdi Mart-Nisan-Mayıs sayısıyla görücüye çıktı.
Okur dergisi yayın hayatına başladı... İLEM’den iki güzel proje... Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi artık 7/24 açık... 'Nike Pro Hijab' ve düşündürdükleri... Zeytinburnu Belediyesi’nden uluslararası öykü festivali... M. Murtaza Özeren, bu haftanın öne çıkan bazı kültür olaylarını derledi.
Arap Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı ve Suudi Arabistan merkezli Darul Varrak Yayınevi sahibi Muhammed Es-Sıbai, Arap dünyasında yayıncılığın durumu ve Türk-Arap yayıncılık birlikleri arasındaki ilişkiler üzerine Eşref Al-Bolkiny'nin sorularını cevapladı.