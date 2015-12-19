GÃ¼ncelleme: 03:01, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Yerebatan SarnÄ±cÄ± restore edilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Yerebatan SarnÄ±cÄ±â€™nÄ±n restorasyon ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi iÅŸini 20 milyon TLâ€™ye ihaleye Ã§Ä±kardÄ±. ihaleyi kazanan Hera Restorasyon ÅŸirketinin, restorasyonu ÅŸartname gereÄŸi 11 Mart 2018â€™e kadar tamamlamasÄ± gerekiyor.

HÃ¼rriyet'in haberine gÃ¶re uzunluÄŸu 140 metre, geniÅŸliÄŸi 70 metre olan, 52 basamaklÄ± taÅŸ bir merdivenle inilen sarnÄ±cÄ±n iÃ§erisinde her biri 9 metre yÃ¼ksekliÄŸinde, Ã§oÄŸunluÄŸu daha eski yapÄ±lardan toplandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan 336 sÃ¼tun bulunuyor. Toplam 9 bin 800 metrekare alanÄ± kaplayan sarnÄ±Ã§, 100 bin ton su depolama kapasitesine sahip.