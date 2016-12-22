GÃ¼ncelleme: 02:05, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

TerÃ¶rÃ¼n hedefi olan komandolar yaralarÄ±nÄ± kendileri sarmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KayseriÂ EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi BaÅŸhekimi DoÃ§. Dr. Ä°brahim Ã–zcan, 14 askerinÂ ÅŸehitÂ olduÄŸu 17 AralÄ±k'takiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralananÂ askerlerden bazÄ±larÄ±nÄ±n olay yerinde yaralarÄ±naÂ ilk yardÄ±mÂ uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–zcan, yaralÄ± askerlerin, komando eÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda Ã¶ÄŸrendikleri ilk yardÄ±m bilgilerini kendilerinde tatbik ettiklerine ÅŸahit olduklarÄ±nÄ± aktararak "Askerlerin Ã§oÄŸu komando eÄŸitimi aldÄ±klarÄ± iÃ§in ilk mÃ¼dahaleyi kendileri yapmÄ±ÅŸ. Patlamadan hemen sonra durumlarÄ± biraz daha iyi olanlar, kemerlerini Ã§Ä±karÄ±p yaralarÄ±nÄ± sarmÄ±ÅŸ. Bu, Ã§ok ciddi kan kayÄ±plarÄ±nÄ± Ã¶nlemiÅŸ. Hayatta kalma ihtimallerini ciddi oranda artÄ±rmÄ±ÅŸ." dedi.

"PARMAÄžIM KESÄ°LÄ°RSE ASKERLÄ°K YAPAMAM"

YaralÄ± askerlerden birinin, ayaÄŸÄ±ndaki yaraya mÃ¼dahale eden saÄŸlÄ±k ekiplerine sÃ¶yledikleri karÅŸÄ±sÄ±nda duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zcan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Durumu Ã§ok da iyi olmayan bir askerimiz, ayak baÅŸ parmaÄŸÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±dan dolayÄ± parmaÄŸÄ±nÄ±n kesileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p, 'Benim parmaÄŸÄ±mÄ± kesmeyin. ParmaÄŸÄ±mÄ± keserseniz beni Ã§Ã¼rÃ¼ÄŸe ayÄ±rÄ±rlar ve tekrar askerlik yapamam' demiÅŸ. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok duygulandÄ±k ve aynÄ± zamanda gururlandÄ±k. Biz, bÃ¶yle birlik olduÄŸumuz sÃ¼rece inÅŸallah bu hainler emellerine ulaÅŸamayacaktÄ±r."Â