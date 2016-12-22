TÃ¼rkiye'deki mÃ¼lteciler Halep'e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
SaldÄ±rÄ±lar sonucu harabeye dÃ¶nenÂ Halep'ten TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan, ailelerini ya da yakÄ±nlarÄ±nÄ± geride bÄ±rakanÂ Suriyeliler, bÃ¶lgede yaÅŸanan geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ediyor.
Malatya'daki BeydaÄŸÄ± Konaklama Tesisi'nde misafir edilen ve Halep'teki akrabalarÄ±ndan hayÄ±rlÄ± haber almaya Ã§alÄ±ÅŸan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, savaÅŸÄ±n bitmesini ve Halep'in bir an Ã¶nce huzura kavuÅŸmasÄ±nÄ± istiyor.
Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lardan Abdulvahap Haddap (43), yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir yÄ±l Ã¶nce Halep'te ekmek almaya giderken rejim gÃ¼Ã§lerinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larda ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Halep'te imkansÄ±zlÄ±k iÃ§erisinde ilk tedavisinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha sonra eÅŸini de yanÄ±na alarak TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Haddap, buradaki tedavilerle saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuÄŸunu ifade etti.
Haddap, Halep'teki insanlÄ±k dramÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼klerini belirterek, "Annem daha Ã¶nce vefat etmiÅŸti. Åžu an babam ve yakÄ±n akrabalarÄ±mÄ±n Ã§oÄŸu Halep'te. AmcamÄ±n Ã§ocuklarÄ± bombardÄ±manda ÅŸehit oldu. Halep'te durum Ã§ok kÃ¶tÃ¼. Orada ne elektrik ne su, ne de yemek var. Evler, mahalleler yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ vaziyette. Oradaki duruma Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. Babam ve yakÄ±nlarÄ±mdan her gÃ¼n haber almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, telefonlaÅŸÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.
Halep'ten tahliyelere iliÅŸkin haberleri yakÄ±ndan takip ettiklerini anlatan Haddap, "Halep'te yaÅŸananlara Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yoruz. Tek isteÄŸimiz bu savaÅŸ bir an Ã¶nce bitsin, insanlar huzura kavuÅŸsun, rahatlasÄ±n." dedi.
Halep'ten gelen Muhammet Mustafa Kurc (89) da bombardÄ±mandan kaÃ§arak 4 yÄ±l Ã¶nce ailesiyle TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
OÄŸlunun ve torununun bir yÄ±l Ã¶nce Halep'te ÅŸehit olduÄŸunu aktaran Kurc, Halep'te yaÅŸananlara Ã¼zÃ¼ldÃ¼klerini dile getirerek, "Allah'Ä±n takdiri. Allah'tan din, iman, huzur ve bir an Ã¶nce bu savaÅŸÄ±n bitmesini istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.Â
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