11:59, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

ABD'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinden PKK aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDâ€™nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Douglas Silliman, Ã¼lkesinin PKK'yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'taki mevcudiyetinden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± belirtti.

BaÄŸdat'ta basÄ±n mensuplarÄ± ile buluÅŸmasÄ±nda, "ABD PKK'yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sayÄ±yor" diyen Silliman, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'takiÂ varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Irak hÃ¼kÃ¼meti ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere de deÄŸinen Silliman, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'tan Ã§Ä±kartÄ±larak Irak ve TÃ¼rkiye iÃ§in tehdit oluÅŸturmasÄ±nÄ±n engellenmesini hedeflediÄŸini kaydetti.

Silliman, ABD'nin eÄŸitim, teÃ§hizat ve istihbarat konusunda Irak gÃ¼Ã§lerine desteÄŸine devam ettiÄŸini aktardÄ±.

Musul'u DEAÅž'tan alma operasyonu ile ilgili ise Silliman, yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n geniÅŸ olmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sivilleri kalkan olarak kullanmasÄ±ndan dolayÄ± Musul'da savaÅŸÄ±n zor olduÄŸunu, ÅŸehirde 285 bin yapÄ±nÄ±n temizlenmesi gerektiÄŸini belirtti.

Silliman, uluslararasÄ± koalisyonun, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ yapÄ±m imalathanesi ve militanlara yardÄ±m yollarÄ± gibi ÅŸehir iÃ§inde Ã¶rgÃ¼te ait stratejik noktalarÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Musul'u DEAÅž'tan alma operasyonu, 17 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸiyle baÅŸlatÄ±lan Musul operasyonunda kentin doÄŸusunda hÄ±zlÄ± ilerleme kaydedilirken, gÃ¼ney ve kuzey kesimlerinde DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ± bu ilerleyiÅŸi engelliyor.