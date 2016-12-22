ABD'nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinden PKK aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABDâ€™nin BaÄŸdat BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Douglas Silliman, Ã¼lkesinin PKK'yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'taki mevcudiyetinden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± belirtti.
BaÄŸdat'ta basÄ±n mensuplarÄ± ile buluÅŸmasÄ±nda, "ABD PKK'yÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ sayÄ±yor" diyen Silliman, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'takiÂ varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Irak hÃ¼kÃ¼meti ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere de deÄŸinen Silliman, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Irak'tan Ã§Ä±kartÄ±larak Irak ve TÃ¼rkiye iÃ§in tehdit oluÅŸturmasÄ±nÄ±n engellenmesini hedeflediÄŸini kaydetti.
Silliman, ABD'nin eÄŸitim, teÃ§hizat ve istihbarat konusunda Irak gÃ¼Ã§lerine desteÄŸine devam ettiÄŸini aktardÄ±.
Musul'u DEAÅž'tan alma operasyonu ile ilgili ise Silliman, yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n geniÅŸ olmasÄ± ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sivilleri kalkan olarak kullanmasÄ±ndan dolayÄ± Musul'da savaÅŸÄ±n zor olduÄŸunu, ÅŸehirde 285 bin yapÄ±nÄ±n temizlenmesi gerektiÄŸini belirtti.
Silliman, uluslararasÄ± koalisyonun, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ yapÄ±m imalathanesi ve militanlara yardÄ±m yollarÄ± gibi ÅŸehir iÃ§inde Ã¶rgÃ¼te ait stratejik noktalarÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Musul'u DEAÅž'tan alma operasyonu, 17 Ekim'den bu yana devam ediyor.
Koalisyon gÃ¼Ã§lerinin hava desteÄŸiyle baÅŸlatÄ±lan Musul operasyonunda kentin doÄŸusunda hÄ±zlÄ± ilerleme kaydedilirken, gÃ¼ney ve kuzey kesimlerinde DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ± bu ilerleyiÅŸi engelliyor.
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
IKBY Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi
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BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Beyrut'ta LÃ¼bnanlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi
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BaÅŸbakan Abe, 831 milyar dolarlÄ±k Ã¼lke bÃ¼tÃ§esine onay verdi
ABD ve Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkiler son dÃ¶nemin en minumum dÃ¼zeyinde. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Suriye, Ukrayna ve siber saldÄ±rÄ±lardan kaynaklanan anlaÅŸmazlÄ±klar bulunuyor.