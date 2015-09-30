Kremlin: ABD ile iliÅŸkiler donmuÅŸ durumda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkiler donma noktasÄ±na geldi. Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Kremlin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov "ABD'yle hemen hemen her dÃ¼zeyde diyalog dondurulmuÅŸ durumda. Birbirimizle iletiÅŸim kurmamakta, kurmak zorunda olursak da bunu minimum dÃ¼zeyde yapmaktayÄ±z" dedi. Peskov, BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov suikastÄ± ile ilgili ise "TÃ¼rk tarafÄ± bu olayÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemezdi. Bu nedenle bu saldÄ±rÄ± aynÄ± zamanda TÃ¼rk devletini sÄ±rtÄ±ndan vurmaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
ABD: Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°MÄ°Z DEVAM EDÄ°YOR
Al Jazeera'nin haberine gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby'e Peskov'un bu aÃ§Ä±klamasÄ± soruldu. Kirby "Bu sÃ¶zÃ¼yle neyi kastettiÄŸini tam olarak bilmek zor. Ancak Rusya ile bir Ã§ok konuda diplomatik iliÅŸkilerimiz var. BazÄ± konularda Moskova ile Ã¶nemli farklÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z ama diyalogda bir kesinti olmamÄ±ÅŸtÄ±r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
Kirby, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± John Kerry ve Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov'un Suriye'deki durum hakkÄ±nda SalÄ± gÃ¼nÃ¼ telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼lerini de hatÄ±rlattÄ±.
Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov, aynÄ± rÃ¶portajda NATO'nun geniÅŸleme Ã§abalarÄ±ndan bir gecede vazgeÃ§mesini beklemediklerini de sÃ¶yledi. SÃ¶zcÃ¼, Putin'in 2018'de devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olup olmayacaÃ¼Ä±na iliÅŸkin soruya ise "Herkez Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iÅŸleri ve projeleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Kimsenin aklÄ±nda seÃ§imler yok" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
"SALDIRI TÃœRK DEVLETÄ°NÄ° SIRTINDAN VURDU"
Peskov, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetmesine iliÅŸkin, "Ä°ki Ã¼lke liderleri bu olayÄ±n iliÅŸkilerimizi etkilememesi iÃ§in siyasi irade ortaya koydular." dedi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n zamanlamasÄ±nÄ±n tesadÃ¼f olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkileri tarihinde benzersiz bir olay olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Peskov, olayÄ±n hemen ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anÄ±msatarak, "Ä°ki Ã¼lke liderleri, bunun ve benzer provokasyonlarÄ±n hiÃ§bir ÅŸekilde iliÅŸkilerimizdeki pozitif geliÅŸimi etkilememesi iÃ§in siyasi irade ortaya koydular. Bu olay Moskova ve Ankara'nÄ±n gÃ¼venlik dahil olmak Ã¼zere en hassas alanlarda yakÄ±n iÅŸ birliÄŸine devam etmesi iÃ§in Ã¶nemli bir itici gÃ¼Ã§ olmalÄ±." diye konuÅŸtu.
TÃœRK TARAFI BU OLAY YAÅžAMAK Ä°STEMEZDÄ°
TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k iÅŸ birliÄŸi projeleri bulunduÄŸunu belirten Peskov, "TÃ¼rk tarafÄ± bu olayÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemezdi. Bu nedenle bu saldÄ±rÄ± aynÄ± zamanda TÃ¼rk devletini sÄ±rtÄ±ndan vurmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Peskov, Putin'in olayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸi anlara iliÅŸkin, "Putin kararlÄ± bir ÅŸekilde bu provokasyonu kÄ±nadÄ± ve terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olarak nitelendirdi. Bu provokasyonun amacÄ±na ulaÅŸmasÄ±na mÃ¼saade edilmemesi yÃ¶nÃ¼nde kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu. Bu, Putin iÃ§in duygusal bakÄ±mdan oldukÃ§a aÄŸÄ±r bir haber oldu." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rkiye'nin Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgeleriyle sÄ±nÄ±rÄ± olduÄŸunu ve son yÄ±llarda Suriye'den ve diÄŸer Ã¼lkelerden 2 milyonun Ã¼zerinde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kabul ettiÄŸini anÄ±msatan Peskov, "Ankara'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konusundaki beklentilerinin BrÃ¼ksel tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k oranda karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bu nedenle TÃ¼rkiye bu yÃ¼kÃ¼ kendi omuzlarÄ±nda taÅŸÄ±yor." dedi.
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
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ABD ve Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkiler son dÃ¶nemin en minumum dÃ¼zeyinde. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Suriye, Ukrayna ve siber saldÄ±rÄ±lardan kaynaklanan anlaÅŸmazlÄ±klar bulunuyor.