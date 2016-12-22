12:03, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BingÃ¶l'de 17 bin ton kar ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼ten belediye ekiplerinin, bir haftada 17 bin ton karÄ± ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

BingÃ¶l'de geÃ§en hafta etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan belediye ekipleri, kent merkezinde karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

EÄŸitim Caddesi'nde devam eden karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan Belediye BaÅŸkan Vekili Halim SÃ¼gÃ¼, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, son bir haftada 6 kamyonla 17 bin ton karÄ± kent merkezi dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¼gÃ¼, son yÄ±llarÄ±n en fazla kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 20 araÃ§ ve 60 personelle karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade ederek, "Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda 6 kamyonla yaklaÅŸÄ±k 17 bin ton karÄ± ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±k. AyrÄ±ca, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan son yÄ±llarÄ±n en soÄŸuk havasÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±k. Yollarda oluÅŸan buzlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in de 2 kamyonla yaklaÅŸÄ±k 120 ton tuz kullandÄ±k. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor." sÃ¶zlerine yer verdi.