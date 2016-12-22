12:08, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Japonya savunma bÃ¼tÃ§esini artÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, nÃ¼kleer tehdit ve bÃ¶lgesel risklere karÅŸÄ± rekor dÃ¼zeydeki savunma bÃ¼tÃ§esine onay verdi.

BBCâ€™nin haberinde, BaÅŸbakan Abe'nin, 831 milyar dolarlÄ±k Ã¼lke bÃ¼tÃ§esine onay verdiÄŸi belirtildi. Ãœlkenin savunma bÃ¼tÃ§esi ise yÃ¼zde 1,4 artÄ±ÅŸla 43,6 milyar dolara yÃ¼kseltildi. SavaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± ve denizaltÄ±lara yapÄ±lan harcamalarÄ±n savunma bÃ¼tÃ§esinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k rol oynadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BÃ¼tÃ§edeki artÄ±ÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kuzey Koreâ€™nin balistik ve nÃ¼kleer program tehditlerine karÅŸÄ± Japonyaâ€™nÄ±n balistik fÃ¼ze savunma sistemi de iyileÅŸtirilecek.

Ulusal Meclis Kokkai, bÃ¼tÃ§eyi onaylarsa, BaÅŸbakan Abe'nin 2012'de gÃ¶revi devralmasÄ±ndan bu yana savunma bÃ¼tÃ§esindeki 5'inci artÄ±ÅŸ yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ olacak.

Japonyaâ€™da kabul edilen devlet bÃ¼tÃ§eleri 2017 yÄ±lÄ± nisan ayÄ± baÅŸÄ±nda resmen devreye giriyor.

Japonya sahil gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼nÃ¼n de 8 yeni gemi ve 200 personel takviyesiyle gÃ¼Ã§lendirileceÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Abe, dÃ¼n bakanlara hitaben yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, sahil gÃ¼venlik kapasitesinde ciddi artÄ±ÅŸa ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ifade ederek, "KÄ±yÄ± gÃ¼venliÄŸimizi acilen gÃ¼Ã§lendirmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z." demiÅŸti.

Tokyo ile Pekin arasÄ±nda ihtilafa konu olan adalar, halen Japonya'nÄ±n kontrolÃ¼nde bulunuyor. JaponlarÄ±n "Senkau", Ã‡inlilerin "Diayou" diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± adalara her iki Ã¼lke de dÃ¼zenli olarak devriye gemileri ve uÃ§ak gÃ¶nderirken, olasÄ± bir Ã§atÄ±ÅŸma ihtimali bÃ¶lgesel gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan ciddi tehdit olarak deÄŸerlendiriliyor.