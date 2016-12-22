Anne adaylarÄ±na kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda kapalÄ± alan uyarÄ±sÄ±

TÃ¼rk Ebeler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ±Â Nazan Karahan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â kÄ±ÅŸ mevsiminde soÄŸuÄŸun vÃ¼cut direncini dÃ¼ÅŸÃ¼rmesi nedeniyleÂ anne adaylarÄ±nÄ±n giyinme, temizlik, bulunduÄŸu alan ve beslenme gibi konulara dikkat etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Hamilelerin kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda giydiÄŸi kÄ±yafetlerin Ã¶nemli olduÄŸunu belirten Karahan, giyilen sÄ±kÄ±, naylon ve sentetik giysilerin zararlÄ± olduÄŸunu, bu tÃ¼r kÄ±yafetlerin terleme ve mantar enfeksiyonlarÄ±na yol aÃ§abileceÄŸini, hava alan, yÃ¼nlÃ¼, pamuklu, yumuÅŸak giysiler ile rahat ve kaymayan ayakkabÄ±, pamuklu veya yÃ¼nlÃ¼ Ã§orabÄ±n tercih edilmesi, karÄ±n bÃ¶lgesinin sÄ±cak tutulmasÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±.
KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k sorunun gribal enfeksiyonlar olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Karahan, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:
"KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda soÄŸuktan korunmak iÃ§in uzun sÃ¼re kapalÄ± alanda kalan gebeleri birÃ§ok risk bekliyor. Gebelerin uzun sÃ¼re ev ve iÅŸ yeri gibiÂ kapalÄ± ortamlarda bulunmamasÄ± gerekir. Her gÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 1,5 saat aÃ§Ä±k ve gÃ¼neÅŸli havada yÃ¼rÃ¼mesi yararlÄ±dÄ±r. BulunduklarÄ± ortamda soba ve kalorifer gibi Ä±sÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n kuruttuÄŸu havayÄ± nemlendirmelidirler. OrtamÄ±n yeteri kadar sÄ±cak olmasÄ±na ve iyi havalandÄ±rÄ±lmasÄ±na dikkat edilmelidir. Ortam oksijeninin olabildiÄŸince temiz olmasÄ± Ã¶nemli. Anne adayÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ortamda kesinlikle sigara iÃ§ilmemelidir. Hamilelikte kÄ±ÅŸÄ±n grip ve Ã¼st solunum yolu hastalÄ±klarÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artar. Gebeler, kapalÄ± alanlarda gribal enfeksiyonu olan kiÅŸiler ile bir sÃ¼re kaldÄ±ÄŸÄ±nda kendisi de bu enfeksiyonu alÄ±r. Bu durum hem kendisi hemde bebeÄŸi iÃ§in sakÄ±ncalÄ±dÄ±r."
Nezle, soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve grip gibi virÃ¼s enfeksiyon kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda istirahat, bol sÄ±vÄ± alma, vitamin takviyesi alÄ±nmasÄ±nÄ± Ã¶neren Karahan, gebelerin alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri gibi Ã§ok yoÄŸunluÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alanlara gitmesi gerektiÄŸinde sabah saatleri gibi sakin zamanlarÄ± tercih etmelerini Ã¶nerdi.Â
TÃ¼rk Ebeler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Karahan, "Gebeler, kapalÄ± alanlarda gribal enfeksiyonu olan kiÅŸiler ile bir sÃ¼re kaldÄ±ÄŸÄ±nda bu enfeksiyonu kapar" dedi
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