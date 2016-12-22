12:17, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Yalova'da yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yiyecek bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yalova'nÄ±n Ã‡Ä±narcÄ±k ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki Hasanbaba mevkisinde, aÄŸÄ±rlaÅŸan kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yiyecek bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Orman ve Su iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Yalova Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler, karla kaplÄ± bÃ¶lgeye, arpa, buÄŸday ve sakatat bÄ±raktÄ±.

Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nevzat AlÄŸan, 10 kiÅŸilik ekiple Yalova'nÄ±n 3 ayrÄ± bÃ¶lgesinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla Yalova ve Ã§evresinde yaban hayvanlarÄ± iÃ§in her hafta 750 kilo sakatat bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AlÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu hafta bin 500 kilogram yaban hayvanlarÄ± iÃ§in yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. Bundan sonra da yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere, sadece besi yemi olarak buÄŸday deÄŸil, sakatatlar da bÄ±rakÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z yaban hayvanlarÄ±nÄ±n ÅŸehirlere inmesini, ÅŸehirlerde insanlarÄ± rahatsÄ±z etmesini engellemek, ayrÄ±ca bunlarÄ±n doÄŸal popÃ¼lasyonunu artÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Yiyecekleri Ã¶zellikle ayrÄ± ayrÄ± yerlere bÄ±raktÄ±k. Åžu anda 350 rakÄ±mlÄ± Hasanbaba mesire alanlarÄ±nÄ±n Ã¼st tarafÄ±ndayÄ±z. Buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±k 10 kiÅŸiyle devam ediyor. 10 ekibimiz Yalova ilinde sadece bu bÃ¶lgede deÄŸil, diÄŸer 3 aracÄ±mÄ±zla birlikte faklÄ± farklÄ± bÃ¶lgelerde besleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmaktayÄ±z."

Yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sokak hayvanlarÄ±nÄ±n da unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nevzat AlÄŸan, ayrÄ±ca yaralÄ± halde bulunan yaban hayvanlarÄ±nÄ± da tedavilerinin ardÄ±ndan yeniden doÄŸaya saldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

AvcÄ±lara da Ã§aÄŸrÄ±da bulunan AlÄŸan, "AvcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n da bu ortamlarda biraz daha temkinli ve daha farklÄ± davranmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Uygulamalarda aÅŸÄ±rÄ± derece avlanma olayÄ±nÄ± terk etsinler. Fazla tahribat yapmadan mevzuat gereÄŸince avlanmalarÄ±nÄ± istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.

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