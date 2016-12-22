Yalova'da yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yiyecek bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yalova'nÄ±n Ã‡Ä±narcÄ±k ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki Hasanbaba mevkisinde, aÄŸÄ±rlaÅŸan kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle yaban hayvanlarÄ± iÃ§in doÄŸaya yiyecek bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Orman ve Su iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Yalova Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler, karla kaplÄ± bÃ¶lgeye, arpa, buÄŸday ve sakatat bÄ±raktÄ±.
Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nevzat AlÄŸan, 10 kiÅŸilik ekiple Yalova'nÄ±n 3 ayrÄ± bÃ¶lgesinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶yledi.
Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla Yalova ve Ã§evresinde yaban hayvanlarÄ± iÃ§in her hafta 750 kilo sakatat bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AlÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bu hafta bin 500 kilogram yaban hayvanlarÄ± iÃ§in yemleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±k. Bundan sonra da yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere, sadece besi yemi olarak buÄŸday deÄŸil, sakatatlar da bÄ±rakÄ±yoruz. AmacÄ±mÄ±z yaban hayvanlarÄ±nÄ±n ÅŸehirlere inmesini, ÅŸehirlerde insanlarÄ± rahatsÄ±z etmesini engellemek, ayrÄ±ca bunlarÄ±n doÄŸal popÃ¼lasyonunu artÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Yiyecekleri Ã¶zellikle ayrÄ± ayrÄ± yerlere bÄ±raktÄ±k. Åžu anda 350 rakÄ±mlÄ± Hasanbaba mesire alanlarÄ±nÄ±n Ã¼st tarafÄ±ndayÄ±z. Buradaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z yaklaÅŸÄ±k 10 kiÅŸiyle devam ediyor. 10 ekibimiz Yalova ilinde sadece bu bÃ¶lgede deÄŸil, diÄŸer 3 aracÄ±mÄ±zla birlikte faklÄ± farklÄ± bÃ¶lgelerde besleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmaktayÄ±z."
Yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra sokak hayvanlarÄ±nÄ±n da unutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Nevzat AlÄŸan, ayrÄ±ca yaralÄ± halde bulunan yaban hayvanlarÄ±nÄ± da tedavilerinin ardÄ±ndan yeniden doÄŸaya saldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
AvcÄ±lara da Ã§aÄŸrÄ±da bulunan AlÄŸan, "AvcÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n da bu ortamlarda biraz daha temkinli ve daha farklÄ± davranmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Uygulamalarda aÅŸÄ±rÄ± derece avlanma olayÄ±nÄ± terk etsinler. Fazla tahribat yapmadan mevzuat gereÄŸince avlanmalarÄ±nÄ± istiyoruz." ifadesini kullandÄ±.
Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne taziye ziyaretinde bulunacak
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ soruÅŸturmasÄ±nca tutuklanan 54 gazetecinin tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el koyuldu
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yaralanan askerlere iliÅŸkin, "85 askerimiz Ã¼lkeye getirildiler ve tedavileri devam ediyor. Askerlerimizin 4'Ã¼nÃ¼n saÄŸlÄ±k durumu biraz daha ciddi" dedi
CHP'li BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar'Ä±n ihracÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi YÃ¼ksek Disiplin Kurulu yarÄ±n 11.00'de toplanacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"DÃ¼nyanÄ±n ve bÃ¶lgemizin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu kritik dÃ¶nemde, eÄŸer durmaya kalkarsak kendimizi bulacaÄŸÄ±mÄ±z yer, Sevr ÅŸartlarÄ±dÄ±r "dedi
HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen MASAK 8 eski personelinden 5'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n Kilis'teki harekat merkezine gitti
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "NÃ¶betÃ§i Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸi" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
Devam eden FÄ±rat KalkanÄ± ve El Bab operasyonu hakkÄ±nda bilgi veren Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehit sayÄ±mÄ±z 16'ya yÃ¼kseldi, 3 tane de aÄŸÄ±r yaralÄ±mÄ±z var" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda itirafÃ§Ä± olan "Åžapka" kod adlÄ± ÅŸÃ¼pheli, Ankara'da darbe planÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "danÄ±ÅŸmanlÄ±k merkezi" olarak kullanÄ±lan 3 katlÄ± villadaki Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdi
TÃœRKPA'nÄ±n yeni hizmet binasÄ± TÃ¼rkiye, KÄ±rgÄ±zistan, Kazakistan ve Azerbaycan'Ä±n meclis baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BakÃ¼'de aÃ§Ä±ldÄ±
YÃ¼ksekova'da, Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda, Ã§ok miktarda kaÃ§ak sigara, Ã§ay ve tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BinbaÅŸÄ± Murat Akyol'un, "AslÄ±nda darbe planÄ± kusursuz gibi. CumhurbaÅŸkanÄ± ele geÃ§irilseydi durum farklÄ± olurdu" dediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AYM, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ± durduran ve meslekten ihraÃ§ edilen savcÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuruyu, kabul edilemez buldu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini Ã¶vÃ¼cÃ¼ yayÄ±nlarÄ±ndan dolayÄ± Yol TV'nin yayÄ±nlarÄ± sona erdirildi
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda TRT'den ihraÃ§ edilen 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.