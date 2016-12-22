GÃ¼ncelleme: 06:10, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

Temel kazÄ±sÄ±nda 2 bin yÄ±llÄ±k lahitler bulundu





KÃ¼tahya'da, belediye hizmet binasÄ±nÄ±n inÅŸaat sahasÄ±ndan Roma dÃ¶nemine ait 2 bin yÄ±llÄ±k 3 lahit Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼tahya'da, belediye hizmet binasÄ±nÄ±n inÅŸaat sahasÄ±ndaÂ Roma dÃ¶nemine ait 2 bin yÄ±llÄ±kÂ lahitlerin bulunmasÄ± Ã¼zerine alanda Ã§alÄ±ÅŸmalar durduruldu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki belediye yeni hizmet binasÄ±nÄ±n inÅŸaat sahasÄ±nda lahitlere rastlanmasÄ± Ã¼zerine durum KÃ¼tahya MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerine bildirildi. Ä°nÅŸaat alanÄ±na gelen arkeologlar, bulunan mezarlarda inceleme ve kurtarma kazÄ±sÄ± yaptÄ±. "BU BÃ–LGE BÃœYÃœK OLASILIKLA BÃ–LGE BÃœYÃœK OLASILIKLA ANTÄ°K DÃ–NEMDE NEKROPOL ALANI" Ä°l MÃ¼ze MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Metin TÃ¼rktÃ¼zÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda 3 lahdin aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. MezarlarÄ±n Roma dÃ¶nemine ait olduÄŸunu belirten TÃ¼rktÃ¼zÃ¼n, "Mezarlarda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemelerdeki ilk bulgulara gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu bÃ¶lge bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla, antik dÃ¶nemde nekropol alanÄ±. Her bir mezarÄ±n iÃ§inde 4-5 insana ait iskeletler bulundu. Bu bÃ¶lgede baÅŸka mezarlar da Ã§Ä±kabilir." dedi.

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