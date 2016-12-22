Almanya'da caminin kapısına domuz kafası astılar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türklerin yoğun yaşadığı Güney Almanya’nın Badem Württemberg Eyaleti’nin Öhringen kentindeki Akşemseddin Camisi’nin giriş kapısının parmaklıklarına, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesik domuz kafası bırakıldı.
Cami yönetimi yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bölgemiz Türklerin yoğun yaşadığı bir yer. Akşemseddin Camisi olarak Müslüman dostalarımızla ibadetimiz doğrultusunda hizmet veriyoruz. Cami kapısının demirlerine gece yarısı kesik domuz kafası bırakmaları bizleri huzursuz etti. Almanya’da yaşayan Türkler olarak burada Alman dostlarımızla huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Tek istediğimiz ibadetlerimizi inanç merkezlerimizde huzurla yapmamız. Bu tür çirkin saldırıların olmamasını diliyoruz ve şiddetle kınıyoruz.”
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