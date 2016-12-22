12:25, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Demokratik Kongo'daki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 275 gÃ¶zaltÄ±





Demokratik Kongo'da Devlet BaÅŸkanÄ± Kabila'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 275 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) protesto gÃ¶sterilerinde 275 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Polis sÃ¶zcÃ¼lerinden Pierrot Mwanamputu, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Devlet BaÅŸkanÄ±Â Joseph Kabila'nÄ±n gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± talebiyle Ã¼lke Ã§apÄ±nda salÄ± gÃ¼nÃ¼nden bu yana sÃ¼ren gÃ¶sterilerde 275 protestocunun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi protestolarda baÅŸkent KinÅŸasa'da 8 karakolun yaÄŸmalanÄ±p ateÅŸe verildiÄŸini ve 34 belediye otobÃ¼sÃ¼nde maddi hasar meydana geldiÄŸini kaydeden Mwanamputu, gÃ¼venlik tedbirleri kapsamÄ±nda yeni yÄ±la kadar polisin sokaklarda nÃ¶bet tutacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Muhalefet ise Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin Kabila karÅŸÄ±tÄ± olmalarÄ± nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Ãœlkedeki BM Ä°nsan HaklarÄ± DirektÃ¶rÃ¼Â Jose Maria AranazÂ da gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ÅŸiddete baÅŸvurmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. DEMOKRATÄ°K KONGO CUMHURÄ°YETÄ°'NDE DURUM DKC'de halkÄ±n 2016 sonuna kadar yerel, genel ve devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmesi bekleniyordu ancak geÃ§en ay yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi mali sorunlar nedeniyle ertelenmiÅŸti. Ãœlkede seÃ§imlerin dÃ¼zenlenebilmesi amacÄ±yla muhalefetin bir kÄ±smÄ± ile iktidar arasÄ±nda eylÃ¼lde baÅŸlatÄ±lan diyalog gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, ekimde imzalanan bir anlaÅŸmayla sona ermiÅŸti. AnlaÅŸmada, devlet baÅŸkanÄ± seÃ§imi iÃ§in halkÄ±n Nisan 2018'de sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmesi, Kabila'nÄ±n seÃ§ime kadar iktidarda kalmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ancak iktidar, muhalefetteki bazÄ± partilerin birleÅŸmesinden oluÅŸan DeÄŸiÅŸim iÃ§in KazanÄ±lmÄ±ÅŸ GÃ¼Ã§ler TopluluÄŸuyla uzlaÅŸmaya varamadÄ±. Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ (HRW), gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Ã¼lkede 20 AralÄ±k'ta baÅŸlayan gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etmesi sonucunda Ã§Ä±kan arbedede 26 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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