Elektrik fiyatlarÄ±na tÃ¼ketici mÃ¼dahale edecek

"El Bab'Ä±n temizliÄŸi ne pahasÄ±na olursa olsun saÄŸlanmalÄ±"

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "El Bab'Ä±n meskun mahallinin kontrol ve temizliÄŸi ne pahasÄ±na olursa olsun saÄŸlanmalÄ±, terÃ¶rizmle yoÄŸunlaÅŸan mÃ¼cadele herhangi bir engele takÄ±lmadan sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi