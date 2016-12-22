ValiliÄŸi basan darbeciler hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
15 Temmuz darbe giriÅŸiminde Ä°stanbul ValiliÄŸi'n giden askerler hakkÄ±nda hazÄ±rlanan ikinci iddianame onaylandÄ±.
15 Temmuz gecesi Ä°stanbul ValiliÄŸiâ€™ne gelen askerlere iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, 24 asker hakkÄ±nda, 3â€™er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talebiyle ikinci iddianame Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ± Vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan onaylandÄ±. 158 sayfalÄ±k iddianame, yeni kurulan terÃ¶r ihtisas mahkemesi 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™ne sunuldu.
ElazÄ±ÄŸ'da HDP Baskil Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Naci Ã‡etin gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "El Bab'Ä±n meskun mahallinin kontrol ve temizliÄŸi ne pahasÄ±na olursa olsun saÄŸlanmalÄ±, terÃ¶rizmle yoÄŸunlaÅŸan mÃ¼cadele herhangi bir engele takÄ±lmadan sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne taziye ziyaretinde bulunacak
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ soruÅŸturmasÄ±nca tutuklanan 54 gazetecinin tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el koyuldu
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda yaralanan askerlere iliÅŸkin, "85 askerimiz Ã¼lkeye getirildiler ve tedavileri devam ediyor. Askerlerimizin 4'Ã¼nÃ¼n saÄŸlÄ±k durumu biraz daha ciddi" dedi
CHP'li BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Hazinedar'Ä±n ihracÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi YÃ¼ksek Disiplin Kurulu yarÄ±n 11.00'de toplanacak
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"DÃ¼nyanÄ±n ve bÃ¶lgemizin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu kritik dÃ¶nemde, eÄŸer durmaya kalkarsak kendimizi bulacaÄŸÄ±mÄ±z yer, Sevr ÅŸartlarÄ±dÄ±r "dedi
HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen MASAK 8 eski personelinden 5'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n Kilis'teki harekat merkezine gitti
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "NÃ¶betÃ§i Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸi" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
Devam eden FÄ±rat KalkanÄ± ve El Bab operasyonu hakkÄ±nda bilgi veren Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehit sayÄ±mÄ±z 16'ya yÃ¼kseldi, 3 tane de aÄŸÄ±r yaralÄ±mÄ±z var" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda itirafÃ§Ä± olan "Åžapka" kod adlÄ± ÅŸÃ¼pheli, Ankara'da darbe planÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "danÄ±ÅŸmanlÄ±k merkezi" olarak kullanÄ±lan 3 katlÄ± villadaki Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdi
TÃœRKPA'nÄ±n yeni hizmet binasÄ± TÃ¼rkiye, KÄ±rgÄ±zistan, Kazakistan ve Azerbaycan'Ä±n meclis baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BakÃ¼'de aÃ§Ä±ldÄ±
YÃ¼ksekova'da, Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda, Ã§ok miktarda kaÃ§ak sigara, Ã§ay ve tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BinbaÅŸÄ± Murat Akyol'un, "AslÄ±nda darbe planÄ± kusursuz gibi. CumhurbaÅŸkanÄ± ele geÃ§irilseydi durum farklÄ± olurdu" dediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AYM, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ± durduran ve meslekten ihraÃ§ edilen savcÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuruyu, kabul edilemez buldu