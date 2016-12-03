Musul'da intihar saldÄ±rÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Irak'ta DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n, Musul'un doÄŸusundaki GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, aralarÄ±nda askerlerin de olduÄŸu 30 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Irak ordusunda gÃ¶revli TÃ¼mgeneral Aziz Halid yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k iki ay Ã¶nce DEAÅž'tan kurtarÄ±lan GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'ndeki gÃ¼venlik merkezi ve halk pazarÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgede intihar eylemi gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.
Halid, DEAÅž'a ait 3 bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 9'u asker 30 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
SÃ¶z konusu intihar saldÄ±rÄ±sÄ± Musul'un doÄŸu yakasÄ±ndaki kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgelerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik ilk saldÄ±rÄ± olarak nitelendirildi.
Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kentin doÄŸu giriÅŸinde yer alan GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim'den iki hafta sonra 1 KasÄ±m'da DEAÅž'tan geri almÄ±ÅŸtÄ±.
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DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n kentin doÄŸusundaki GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 30 kiÅŸi yaralandÄ±
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BaÅŸbakan Abe, 831 milyar dolarlÄ±k Ã¼lke bÃ¼tÃ§esine onay verdi
ABD ve Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkiler son dÃ¶nemin en minumum dÃ¼zeyinde. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Suriye, Ukrayna ve siber saldÄ±rÄ±lardan kaynaklanan anlaÅŸmazlÄ±klar bulunuyor.