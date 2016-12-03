12:54, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Musul'da intihar saldÄ±rÄ±sÄ±



Foto: ArÅŸiv

DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n kentin doÄŸusundaki GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 30 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'ta DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n, Musul'un doÄŸusundaki GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde dÃ¼zenlediÄŸi intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda bir sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, aralarÄ±nda askerlerin de olduÄŸu 30 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Irak ordusunda gÃ¶revli TÃ¼mgeneral Aziz Halid yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaklaÅŸÄ±k iki ay Ã¶nce DEAÅž'tan kurtarÄ±lan GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'ndeki gÃ¼venlik merkezi ve halk pazarÄ±na yakÄ±n bÃ¶lgede intihar eylemi gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi. Halid, DEAÅž'a ait 3 bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da bir sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 9'u asker 30 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. SÃ¶z konusu intihar saldÄ±rÄ±sÄ± Musul'un doÄŸu yakasÄ±ndaki kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lgelerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik ilk saldÄ±rÄ± olarak nitelendirildi. Irak ordusuna baÄŸlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kentin doÄŸu giriÅŸinde yer alan GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 17 Ekim'den iki hafta sonra 1 KasÄ±m'da DEAÅž'tan geri almÄ±ÅŸtÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.