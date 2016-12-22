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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:44, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
13:02, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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TRT'den ihraÃ§ edilen 68 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
TRT'den ihraÃ§ edilen 68 kiÅŸi iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Foto: ArÅŸiv

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda TRT'den ihraÃ§ edilen 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TRT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken 'FETÃ–'den ihraÃ§ edilen 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Milliyetâ€™ten Tolga Åžardan'Ä±n haberine gÃ¶re, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n gÃ¶zaltÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KOM ÅŸubesi operasyon baÅŸlattÄ±.

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen TRT eski Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmaya baÅŸladÄ±.

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