2016 yargÄ±da deÄŸiÅŸim yÄ±lÄ± oldu

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â Strateji GeliÅŸtirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapordan derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, yargÄ±da iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ±, alternatif Ã§Ã¶zÃ¼mlerin etkinleÅŸtirilmesi, Ã§eÅŸitli suÃ§lardaki cezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birÃ§ok alanda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±.
KiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesinde baÅŸta Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸi olmak Ã¼zere bireylerin temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini korumak, kiÅŸisel verileri iÅŸleyen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri ile uyacaklarÄ± usul ve esaslarÄ± dÃ¼zenleyen KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu, 7 Nisan'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. BÃ¶ylece, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ±, kiÅŸisel verilerin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ± hedeflendi.
BilirkiÅŸiliÄŸin kurumsal yapÄ±ya kavuÅŸmasÄ± amacÄ±yla hazÄ±rlanan BilirkiÅŸilik Kanunu da 24 KasÄ±m'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Bu kanunla bilirkiÅŸilerin gÃ¶revlerini dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde baÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z ve objektif olarak yerine getirmelerine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler konuldu.
Ä°ÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ±, soruÅŸturma ve kovuÅŸturma aÅŸamalarÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± Ceza Muhakemesi Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.
Bu kanuna gÃ¶re, Ã¶n Ã¶deme, uzlaÅŸtÄ±rma ve kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ertelenmesi gibi alternatif Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n etkin ÅŸekilde uygulanmasÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemelere de hÃ¼kmedildi. Ã–te yandan, sÃ¶z konusu kanunla cinsel istismar, uyuÅŸturucu, biliÅŸim sistemlerini kullanarak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k suÃ§larÄ±nÄ±n da cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.
Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bÃ¶lge adliye ve bÃ¶lge idare mahkemeleri ise 20 Temmuz'da faaliyete geÃ§irildi.
Ä°stinaf mahkemelerinin faaliyete geÃ§mesiyle iki dereceli yargÄ±lama dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. SÃ¶z konusu mahkemelerin kurulmasÄ±yla hak arama yollarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ± ve hukuki gÃ¼vencenin artÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§landÄ±.Â
Adli TÄ±p Kurumunun da yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸikliklere gidildi. Bu yÄ±l kurum bÃ¼nyesinde biliÅŸimle ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak Ã¼zere "Adli BiliÅŸim Ä°htisas Dairesi" kuruldu. 2002 yÄ±lÄ±nda 6 olan grup baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ±, bugÃ¼n itibarÄ±yla 9'a, 18 olan ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sayÄ±sÄ± da 66'ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de ilke imza atarak, vatandaÅŸlarÄ±n "Davam ne zaman biter?" diye beklemelerine son verecek "YargÄ±da Zaman YÃ¶netimi Projesi"ni hayata geÃ§irmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±. 23 Temmuz'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 6723 sayÄ±lÄ± DanÄ±ÅŸtay Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile hedef sÃ¼relerin Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunun (HSYK) gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirleneceÄŸi hÃ¼kme baÄŸlandÄ±.
Gelecek yÄ±l baÅŸlayacak yeni uygulamaya gÃ¶re, davalar ve soruÅŸturmalarÄ±n ne zaman biteceÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tarihler taraflara Ã¶nceden bildirilecek.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Yerebatan SarnÄ±cÄ±â€™nÄ±n restorasyon ve Ã§evre dÃ¼zenlemesi iÅŸini 20 milyon TLâ€™ye ihaleye Ã§Ä±kardÄ±.
Kayseri'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan bazÄ± askerlerin, komando eÄŸitiminde Ã¶ÄŸrendikleri sayesinde, olay yerinde kendilerine ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stinaf mahkemelerinin kurulduÄŸu, Ã§eÅŸitli suÃ§larda ceza oranlarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2016, yargÄ±da birÃ§ok konuda yeni dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irildiÄŸi bir yÄ±l oldu
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara PolatlÄ±'da bulunan TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±
Ä°stanbul'da DHKP-C'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 26 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Fransa'nÄ±n Normandiya bÃ¶lgesinde "elektrik Ã¼reten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi de Mistura, doÄŸusundaki ateÅŸkes ve tahliyelerde TÃ¼rkiye'nin arabuluculuÄŸundan memnuniyet duyduÄŸunu sÃ¶yledi
Etikili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Konya merkez ve bazÄ± ilÃ§elerinde eÄŸitime yarÄ±n ara verildi
30 yÄ±ldan fazla emekli ikramiyesine hak kazanmasÄ±na raÄŸmen, 30 tam hizmet yÄ±lÄ± Ã¼zerinden emekli ikramiyesi Ã¶denenlere, kalan her tam hizmet yÄ±lÄ± iÃ§in, ek ikramiye Ã¶denmesine ve bunun 7 bin 500 TL'ye kadar olan kÄ±smÄ±nÄ±n 3 ay iÃ§erisinde verilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kanun tasarÄ±sÄ± TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonunda kabul edildi.
15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, darbe karÅŸÄ±tÄ± vatandaÅŸlara tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±larak bir kiÅŸinin yaralanmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davada, biri tutuklu 5 sanÄ±k hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±
Ã–SO ile DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralanan 4 Suriyeli, tedavi iÃ§in Kilis'e getirildi
Eski Ã‡ad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Prof. Dr. Kavas, FETÃ– konusunda diÄŸer Ã¼lkelerin de dikkatli olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "DÃ¼nya, TÃ¼rkiye'nin FETÃ– ile mÃ¼cadelesine kulak tÄ±karsa bunun bedelini aÄŸÄ±r Ã¶der." dedi.
Bodrum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda iÅŸ adamÄ± Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama emri Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden biri tutuklandÄ±
ASELSAN ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.