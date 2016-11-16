GÃ¼ncelleme: 01:02, 23 AralÄ±k 2016 Cuma

2016 yargÄ±da deÄŸiÅŸim yÄ±lÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±Â Strateji GeliÅŸtirme Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapordan derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, yargÄ±da iÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ±, alternatif Ã§Ã¶zÃ¼mlerin etkinleÅŸtirilmesi, Ã§eÅŸitli suÃ§lardaki cezalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi birÃ§ok alanda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±.

KiÅŸisel verilerin iÅŸlenmesinde baÅŸta Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸi olmak Ã¼zere bireylerin temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerini korumak, kiÅŸisel verileri iÅŸleyen gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerin yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri ile uyacaklarÄ± usul ve esaslarÄ± dÃ¼zenleyen KiÅŸisel Verilerin KorunmasÄ± Kanunu, 7 Nisan'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. BÃ¶ylece, temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ±, kiÅŸisel verilerin gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmasÄ± hedeflendi.

BilirkiÅŸiliÄŸin kurumsal yapÄ±ya kavuÅŸmasÄ± amacÄ±yla hazÄ±rlanan BilirkiÅŸilik Kanunu da 24 KasÄ±m'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi. Bu kanunla bilirkiÅŸilerin gÃ¶revlerini dÃ¼rÃ¼stlÃ¼k kurallarÄ± Ã§erÃ§evesinde baÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z ve objektif olarak yerine getirmelerine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mler konuldu.

Ä°Åž YÃœKÃœNÃœN "ALTERNATÄ°F Ã‡Ã–ZÃœMLERLE" AZALTILMASI HEDEFLENDÄ°

Ä°ÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±lmasÄ±, soruÅŸturma ve kovuÅŸturma aÅŸamalarÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± Ceza Muhakemesi Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.

Bu kanuna gÃ¶re, Ã¶n Ã¶deme, uzlaÅŸtÄ±rma ve kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ertelenmesi gibi alternatif Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ±nÄ±n etkin ÅŸekilde uygulanmasÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemelere de hÃ¼kmedildi. Ã–te yandan, sÃ¶z konusu kanunla cinsel istismar, uyuÅŸturucu, biliÅŸim sistemlerini kullanarak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, fuhÅŸa aracÄ±lÄ±k suÃ§larÄ±nÄ±n da cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.

YARGIDA "Ä°STÄ°NAF DÃ–NEMÄ°" BAÅžLADI

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen bÃ¶lge adliye ve bÃ¶lge idare mahkemeleri ise 20 Temmuz'da faaliyete geÃ§irildi.

Ä°stinaf mahkemelerinin faaliyete geÃ§mesiyle iki dereceli yargÄ±lama dÃ¶nemi baÅŸladÄ±. SÃ¶z konusu mahkemelerin kurulmasÄ±yla hak arama yollarÄ±nÄ±n Ã§oÄŸaltÄ±lmasÄ± ve hukuki gÃ¼vencenin artÄ±rÄ±lmasÄ± amaÃ§landÄ±.Â

Adli TÄ±p Kurumunun da yapÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸikliklere gidildi. Bu yÄ±l kurum bÃ¼nyesinde biliÅŸimle ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak Ã¼zere "Adli BiliÅŸim Ä°htisas Dairesi" kuruldu. 2002 yÄ±lÄ±nda 6 olan grup baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ±, bugÃ¼n itibarÄ±yla 9'a, 18 olan ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sayÄ±sÄ± da 66'ya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

"DAVAM NE ZAMAN BÄ°TER?" SORUSU TARÄ°H OLUYOR

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de ilke imza atarak, vatandaÅŸlarÄ±n "Davam ne zaman biter?" diye beklemelerine son verecek "YargÄ±da Zaman YÃ¶netimi Projesi"ni hayata geÃ§irmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±. 23 Temmuz'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 6723 sayÄ±lÄ± DanÄ±ÅŸtay Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun ile hedef sÃ¼relerin Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunun (HSYK) gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ alÄ±narak Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirleneceÄŸi hÃ¼kme baÄŸlandÄ±.

Gelecek yÄ±l baÅŸlayacak yeni uygulamaya gÃ¶re, davalar ve soruÅŸturmalarÄ±n ne zaman biteceÄŸinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tarihler taraflara Ã¶nceden bildirilecek.