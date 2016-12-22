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Irak
13:10, 22 Aralık 2016 Perşembe

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Saddam'ın kızından Trump'a övgü
Saddam'ın kızından Trump'a övgü

Saddam'ın kızı Raghad Hüseyin, Trump'ın farklı bir başkan olacağını, babasının yaşadıklarının farkında olduğunu savundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından devrilen Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın seleflerinden farklı olacağını savunarak “O, babamın yaşadıklarının farkında” dedi.

Raghad Hüseyin, babasının asılarak öldürülmesinin ardından ilk röportajını CNN International’a verdi. Ülkesinde yaşanan kaosun sorumlusunun ABD olduğunu kaydeden Raghad Hüseyin, işadamı Donald Trump’ın 45. ABD başkanı seçilmesiyle ilgili konuştu.

Raghad Hüseyin, “Bu adam henüz lider oldu ama göründüğü kadarıyla üst düzey bir siyasi duyarlılığa sahip. Yerine geleceği kişiyle arasındaki büyük fark bu. Diğerlerinin hatalarını açığa çıkardı, özellikle de Irak’takileri. Bu da onun Irak’ta yapılan hataların ve babamın başına gelenlerin farkında olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Trump, seçim kampanyası süresince Irak savaşının bir hata olduğunu söylemiş ve Saddam Hüseyin için ‘kötü bir adam’ demişti.



İlgili Konular Saddam Hüseyin Raghad Hüseyin
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