Saddam'ın kızından Trump'a övgü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından devrilen Saddam Hüseyin'in kızı Raghad Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın seleflerinden farklı olacağını savunarak “O, babamın yaşadıklarının farkında” dedi.
Raghad Hüseyin, babasının asılarak öldürülmesinin ardından ilk röportajını CNN International’a verdi. Ülkesinde yaşanan kaosun sorumlusunun ABD olduğunu kaydeden Raghad Hüseyin, işadamı Donald Trump’ın 45. ABD başkanı seçilmesiyle ilgili konuştu.
Raghad Hüseyin, “Bu adam henüz lider oldu ama göründüğü kadarıyla üst düzey bir siyasi duyarlılığa sahip. Yerine geleceği kişiyle arasındaki büyük fark bu. Diğerlerinin hatalarını açığa çıkardı, özellikle de Irak’takileri. Bu da onun Irak’ta yapılan hataların ve babamın başına gelenlerin farkında olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Trump, seçim kampanyası süresince Irak savaşının bir hata olduğunu söylemiş ve Saddam Hüseyin için ‘kötü bir adam’ demişti.
IKBY İslami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardımlarından dolayı Türkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi
Gorbaçov, güçlü bir reformla SSCB'nin yıkılışını engelleyebileceklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi
Birleşmiş Milletlerin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti
Fransa Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine uygulanan yaptırımlar ve bölge sorunları hakkında görüşmek üzere Kazakistan'a gitti
Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul" uygulamasıyla, iç savaşın akamete uğrattığı eğitim ve öğretim hayatının kısmen telafi edilmesi hedefleniyor
İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi milletvekili Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir" dedi
Saddam'ın kızı Raghad Hüseyin, Trump'ın farklı bir başkan olacağını, babasının yaşadıklarının farkında olduğunu savundu
Netanyahu, ABD Başkanı Obama’yı BMGK’da oylamaya sunulacak Yahudi yerleşim birimlerini illegal sayan karar tasarısını veto etmeye çağırdı
DEAŞ militanlarının kentin doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde bombalı araçla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Demokratik Kongo'da Devlet Başkanı Kabila'ya karşı düzenlenen gösterilerde 275 kişi gözaltına alındı
Almanya'nın Öhringen kentindeki caminin kapısına kesik domuz kafası asıldı
ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler son dönemin en minumum düzeyinde. İki ülke arasında Suriye, Ukrayna ve siber saldırılardan kaynaklanan anlaşmazlıklar bulunuyor.
ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Silliman, PKK'nın Irak'taki varlığının kendilerini üzdüğünü söyledi