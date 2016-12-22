Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:48, 22 Aralık 2016 Perşembe
Ortadoğu
13:21, 22 Aralık 2016 Perşembe

  • Paylaş
Kasım Süleymani Halep'te
Kasım Süleymani Halep'te

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi milletvekili Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi muhafazakar milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Halep'te bulunduğunu doğruladı.

İran'ın önde gelen gazetelerinden "Dünya-yi İktisad"ın haberine göre Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir." dedi.

"SÜLEYMANİ SURİYE HÜKÜMETİNİN TALEBİ NEDENİYLE HALEP'TE"

Hakkında uluslararası seyahat yasağı bulunan Süleymani'nin Halep'e gitmesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyacağını duyuran ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret eden Kuddusi, Süleymani'nin Suriye hükümetinin talebiyle bu ülkede bulunduğunu savunarak, "Bu yüzden Amerikalı yetkililer hukuki ya da siyasi hiçbir girişimde bulunamaz." ifadesini kullandı.

Beşar Esad rejimi yanlısı yabancı silahlı gruplar, geçen hafta Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği ateşkes ve tahliye anlaşmasına rağmen Halep'in doğusundaki halkın bölgeden çıkışını engellemeye çalışmış, bu amaçla konvoylara saldırarak çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu. İranlı General Seyid Cevad komutasında düzenlenen saldırılar esnasında Süleymani'nin de bölgede olduğu ortaya çıkmıştı. İran medyası, Süleymani'nin savaş suçu işlenen anlarda kuşatma hatlarında bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayımlamıştı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında hakkında uluslararası seyahat yasağı konulan Kasım Süleymani'nin buna rağmen Suriye ve Irak'taki birçok noktada İran'ın örtülü askeri operasyonlarını yönettiği biliniyor. Uluslararası kamuoyunda, söz konusu operasyonlarda yerel halkın da zarar gördüğü savaş suçlarının işlenmesi tepki topluyor.



İlgili Konular Süleymani Halep iran Kasım Süleymani
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Rusya'dan Sırbistan'a askeri yardım
Rusya'dan Sırbistan'a askeri yardım

Sırbistan Başbakanı Vucic, "Rusya, Sırbistan'a 6 adet MİG 29 tipi savaş uçağı, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zırhlı askeri araç hibe edecek" açıklamasında bulundu
İslami Hareket Partisi liderinden 'Halep' teşekkürü
İslami Hareket Partisi liderinden 'Halep' teşekkürü

IKBY İslami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardımlarından dolayı Türkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi
Gorbaçov'dan SSCB itirafı
Gorbaçov'dan SSCB itirafı

Gorbaçov, güçlü bir reformla SSCB'nin yıkılışını engelleyebileceklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi
ABD'den Japonya'ya arazi devri
ABD'den Japonya'ya arazi devri

ABD, 40 bin dönümlük alanı Tokyo hükümetine devretti
BM'nin yardım tırları Suriye'ye geçti
BM'nin yardım tırları Suriye'ye geçti

Birleşmiş Milletlerin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault Beyrut'ta
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Beyrut'ta

Fransa Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kazakistan da
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kazakistan’da

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine uygulanan yaptırımlar ve bölge sorunları hakkında görüşmek üzere Kazakistan'a gitti
Suriye'de mobil okullar
Suriye'de mobil okullar

Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul" uygulamasıyla, iç savaşın akamete uğrattığı eğitim ve öğretim hayatının kısmen telafi edilmesi hedefleniyor
Kasım Süleymani Halep'te
Kasım Süleymani Halep'te

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi milletvekili Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir" dedi
Saddam'ın kızından Trump'a övgü
Saddam'ın kızından Trump'a övgü

Saddam'ın kızı Raghad Hüseyin, Trump'ın farklı bir başkan olacağını, babasının yaşadıklarının farkında olduğunu savundu
Netanyahu dan Obama ya veto çağrısı
Netanyahu’dan Obama’ya veto çağrısı

Netanyahu, ABD Başkanı Obama’yı BMGK’da oylamaya sunulacak Yahudi yerleşim birimlerini illegal sayan karar tasarısını veto etmeye çağırdı
Musul'da intihar saldırısı
Musul'da intihar saldırısı

DEAŞ militanlarının kentin doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde bombalı araçla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Demokratik Kongo'daki şiddet olaylarında 275 gözaltı
Demokratik Kongo'daki şiddet olaylarında 275 gözaltı

Demokratik Kongo'da Devlet Başkanı Kabila'ya karşı düzenlenen gösterilerde 275 kişi gözaltına alındı
Almanya'da caminin kapısına domuz kafası astılar
Almanya'da caminin kapısına domuz kafası astılar

Almanya'nın Öhringen kentindeki caminin kapısına kesik domuz kafası asıldı
Japonya savunma bütçesini artırdı
Japonya savunma bütçesini artırdı

Başbakan Abe, 831 milyar dolarlık ülke bütçesine onay verdi
Kremlin ABD ile ilişkiler donmuş durumda
Kremlin: ABD ile ilişkiler donmuş durumda

ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler son dönemin en minumum düzeyinde. İki ülke arasında Suriye, Ukrayna ve siber saldırılardan kaynaklanan anlaşmazlıklar bulunuyor.

Haberler

'Süleymani, PKK'lı Bayık ile görüştü' iddiası
Süleymani PKK'lı Bayık ile görüştü' iddiası

Kanada'da Suriyelilerden 'Halep' protestosu
Kanada'da Suriyelilerden 'Halep' protestosu

Bayrampaşa'lı çocuklar 'Seyirci Kalamayız' diyorlar !
Bayrampaşa'lı çocuklar 'Seyirci Kalamayız' diyorlar

Savaş mağduru Suriyeli çocuklar hayata tutunmaya çalışıyor
Savaş mağduru Suriyeli çocuklar hayata tutunmaya çalışıyor

Netanyahu'dan İran'a mesaj
Netanyahu'dan İran'a mesaj

İranlı komutan Halep'te öldürüldü
İranlı komutan Halep'te öldürüldü

Ortadoğu'da İran ve Suudilere bakış
Ortadoğu'da İran ve Suudilere bakış

İranlı öğrenciden ülkesinin Suriye politikasına tepki
İranlı öğrenciden ülkesinin Suriye politikasına tepki

Toner'den 'İran ile nükleer anlaşma' açıklaması
Toner'den 'İran ile nükleer anlaşma' açıklaması

İran'a ait keşif uçağı düştü
İran'a ait keşif uçağı düştü

Saldırıda ölen İranlıların cenazeleri ülkelerine gönderildi
Saldırıda ölen İranlıların cenazeleri ülkelerine gönderildi

İran'da eğitime 'hava kirliliği' engeli
İran'da eğitime 'hava kirliliği' engeli

Tahran'da hava kirliliğinden okullar tatil | FOTO
Tahran'da hava kirliliğinden okullar tatil FOTO

İran, Paris İklim Anlaşması'nı onayladı
İran Paris İklim Anlaşması'nı onayladı

İran'dan AB'ye 'casusluk yuvası' tepkisi
İran'dan AB'ye 'casusluk yuvası' tepkisi

İran Trump'tan 'anlaşmaya devam'ı istedi
İran Trump'tan 'anlaşmaya devam'ı istedi

Lübnanlı Şii alimden İran tepkisi
Lübnanlı Şii alimden İran tepkisi

İran, Lozan'daki Suriye görüşmelerine katılacak
İran Lozan'daki Suriye görüşmelerine katılacak

İran'da askeri uçak düştü: 2 pilot öldü
İran'da askeri uçak düştü 2 pilot öldü

İran'ın uyuşturucuyla başı dertte
İran'ın uyuşturucuyla başı dertte

İran 'idam yasasının hafifletilmesi'ni tartışıyor
İran 'idam yasasının hafifletilmesi'ni tartışıyor

'İran IKBY dağlık sınırını yoğun bir şekilde bombalıyor'
İran IKBY dağlık sınırını yoğun bir şekilde bombalıyor'

İran'da hastane yangını

İran'dan 'Fırat Kalkanı'na ilk tepki
İran'dan 'Fırat Kalkanı'na ilk tepki

İran'da üç kişi idam edildi
İran'da üç kişi idam edildi

İran’da Türkçe ve Kürtçe eğitimi resmen başlıyor
İran da Türkçe ve Kürtçe eğitimi resmen başlıyor

İran'da 21 Sünni Kürt idam edildi
İran'da 21 Sünni Kürt idam edildi

İran'da Anayasa Koruma Konseyi Başkanı Cenneti seçildi
İran'da Anayasa Koruma Konseyi Başkanı Cenneti seçildi

Azerbaycan İran’ın varlıklarını serbest bıraktı
Azerbaycan İran ın varlıklarını serbest bıraktı

Rusya İran'a füzeleri teslim etti
Rusya İran'a füzeleri teslim etti

İran, Hazar Denizi'nde daha fazla tasarruf etmek istiyor
İran Hazar Denizi'nde daha fazla tasarruf etmek istiyor

Çin Vatikan ile ilişkileri geliştirmek için çalışıyor

İran'dan Farsça yayın yapacak televizyona veto
İran'dan Farsça yayın yapacak televizyona veto

Riyad-Tahran geriliminde yeni perde
Riyad-Tahran geriliminde yeni perde

Bakanlıktan 'doğalgaz indirimi' açıklaması
Bakanlıktan 'doğalgaz indirimi' açıklaması

İran'da milletvekiline suikast girişimi
İran'da milletvekiline suikast girişimi

İran'da Kadir gecesinde Hz. Ali'yi anma töreni
İran'da Kadir gecesinde Hz Ali'yi anma töreni

İran'da yeni dönem
İran'da yeni dönem

İran'da geçici meclis başkanı Laricani oldu
İran'da geçici meclis başkanı Laricani oldu

İran'da "gazeteci cezaevinde kayboldu" iddiası
İran'da quot gazeteci cezaevinde kayboldu quot iddiası

Venezula için petrolün 200 dolar olması gerekiyor
Venezula için petrolün 200 dolar olması gerekiyor

İran "doğuya bakış stratejisi" izleyecek
İran quot doğuya bakış stratejisi quot izleyecek

İran davet ettiği Türk profesörü konuşturmadı
İran davet ettiği Türk profesörü konuşturmadı

İran, Türk ürünlerinin Rusya'ya ihraç edilmesini yasakladı
İran Türk ürünlerinin Rusya'ya ihraç edilmesini yasakladı

Japonya İran'a uygulanan yaptırımları kaldırıyor
Japonya İran'a uygulanan yaptırımları kaldırıyor

Obama İran'a uçak satışını onayladı
Obama İran'a uçak satışını onayladı

İran, ABD askerlerini böyle gözaltına aldı
İran ABD askerlerini böyle gözaltına aldı

Devrim Muhafızları'ndan ABD botları için ilk açıklama
Devrim Muhafızları'ndan ABD botları için ilk açıklama

İran, ABD'nin iki botuna el koydu
İran ABD'nin iki botuna el koydu

İran elçisi: Yakında güzel şeyler olacak
İran elçisi Yakında güzel şeyler olacak

İran'dan TANAP'ı yakından ilgilendiren hamle
İran'dan TANAP'ı yakından ilgilendiren hamle

İran'dan Suud mallarına yasak
İran'dan Suud mallarına yasak

İran'da Suudİ elçiliğine saldıranlara soruşturma
İran'da Suudİ elçiliğine saldıranlara soruşturma

İran, Ankara-Tel Aviv yakınlaşmasına tepkili
İran Ankara-Tel Aviv yakınlaşmasına tepkili

Tahran'da kirlilik alarmı, okullar tatil
Tahran'da kirlilik alarmı okullar tatil

İran basını Süleymani-Putin görüşmesini doğruladı
İran basını Süleymani-Putin görüşmesini doğruladı

Erdoğan, Ruhani'nin yardımcısıyla görüştü

Erdoğan, Tahran ve Bağdat'ı mezhepçilikle suçladı
Erdoğan Tahran ve Bağdat'ı mezhepçilikle suçladı

İran'dan yalanlama: Doğalgaz kesintisi yok
İran'dan yalanlama Doğalgaz kesintisi yok

İran Türkiye'ye doğalgazı kıstı
İran Türkiye'ye doğalgazı kıstı

İran'dan Türkiye'ye Musul tepkisi
İran'dan Türkiye'ye Musul tepkisi

Dışişleri'nden İran'a tepki
Dışişleri'nden İran'a tepki

Rus S-300 füzeleri İran yolunda
Rus S-300 füzeleri İran yolunda

İran da Suriye'ye savaş jeti gönderebilir
İran da Suriye'ye savaş jeti gönderebilir

UAEA'nın İran nükleer raporu tatmin etmedi
UAEA'nın İran nükleer raporu tatmin etmedi

İran, devrimle kaldırdığı batı eserlerini sergiledi
İran devrimle kaldırdığı batı eserlerini sergiledi

İran ve Çin'den 'uçak olayı'na ilk tepki
İran ve Çin'den 'uçak olayı'na ilk tepki

İran'da ABD'li gazeteciye hapis cezası
İran'da ABD'li gazeteciye hapis cezası

İranlı dört asker daha Suriye'de öldü
İranlı dört asker daha Suriye'de öldü

İran TV'sinde Azerileri küçümseyen program kaldırıldı
İran TV'sinde Azerileri küçümseyen program kaldırıldı

İran ve Suud ilk kez aynı masada
İran ve Suud ilk kez aynı masada

Fas yıllar sonra İran'a büyükelçi gönderiyor
Fas yıllar sonra İran'a büyükelçi gönderiyor

İran ABD vatandaşı işadamını tutukladı
İran ABD vatandaşı işadamını tutukladı

Ahmedinejad'ın koruması Suriye'de öldürüldü
Ahmedinejad'ın koruması Suriye'de öldürüldü

PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı
PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı

İranlı bir komutan daha Suriye'de öldü
İranlı bir komutan daha Suriye'de öldü

İran'da kalkışa geçen yolcu uçağının motoru düştü
İran'da kalkışa geçen yolcu uçağının motoru düştü

Abbasi Müzesi'ndeki İran
Abbasi Müzesi'ndeki İran

İranlı general Suriye'de öldürüldü
İranlı general Suriye'de öldürüldü

İranlı bakanlardan "ekonomik kriz" uyarısı
İranlı bakanlardan quot ekonomik kriz quot uyarısı

İran, Suudi maslahatgüzarı üçüncü kez çağırdı
İran Suudi maslahatgüzarı üçüncü kez çağırdı

İran'da kârlı böbrek piyasası
İran'da k rlı böbrek piyasası

ŞİÖ üyeliği için İran'a engel kalmadı
ŞİÖ üyeliği için İran'a engel kalmadı

Zarif'in ziyaretiyle ilgili hala resmi bir açıklama yok
Zarif'in ziyaretiyle ilgili hala resmi bir açıklama yok

İran'dan vatandaşlarına Türkiye uyarısı
İran'dan vatandaşlarına Türkiye uyarısı

ABD'deki Yahudiler arasında 'İran' kavgası
ABD'deki Yahudiler arasında 'İran' kavgası

İran'a göre Türkiye stratejik hata yapıyor
İran'a göre Türkiye stratejik hata yapıyor

Tahran'da kum fırtınasında beş kişi öldü
Tahran'da kum fırtınasında beş kişi öldü

Hamaney: Devrim prensiplerinden taviz yok
Hamaney Devrim prensiplerinden taviz yok

İran'da bayram eden de var tedirgin olan da
İran'da bayram eden de var tedirgin olan da

İran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği
İran'da quot Dünya Kudüs Günü quot etkinliği

Nükleer müzakereler tıkanıyor mu?
Nükleer müzakereler tıkanıyor mu

İran'dan Suriye'ye 1 milyar dolar kredi
İran'dan Suriye'ye 1 milyar dolar kredi

Netanyahu: Dünya barışı için en büyük tehdit İran'dır
Netanyahu Dünya barışı için en büyük tehdit İran'dır

İran ile nükleer müzakereler 3.turda
İran ile nükleer müzakereler 3 turda

İran'dan Esad konusunda 'iki ucu açık' mesaj
İran'dan Esad konusunda 'iki ucu açık' mesaj

İran'dan Kırımlı gençlere davet
İran'dan Kırımlı gençlere davet

Nükleer Müzakereler devam ediyor
Nükleer Müzakereler devam ediyor

Erzurum Belediyesi ve İran Konsolosluğu'ndan ortak organizasyon
Erzurum Belediyesi ve İran Konsolosluğu'ndan ortak organizasyon

İran'ın altınları eve döndü
İran'ın altınları eve döndü

İngiltere, bazı İranlılara yaptırımları kaldırdı
İngiltere bazı İranlılara yaptırımları kaldırdı

İran, nükleer projeleri yasal korumaya aldı
İran nükleer projeleri yasal korumaya aldı

Ruhani, Katar Emiri'nden Yemen için destek istedi
Ruhani Katar Emiri'nden Yemen için destek istedi

İsviçre, İran'la nükleer görüşmelere casusluk incelemesi başlattı
İsviçre İran'la nükleer görüşmelere casusluk incelemesi başlattı

İran'dan Suudi Arabistan'a sabotaj suçlaması
İran'dan Suudi Arabistan'a sabotaj suçlaması

İran, Türk halkı ve hükümetini tebrik etti
İran Türk halkı ve hükümetini tebrik etti

İran, uçaklarını engellerse ABD'ye yasal işlem uygulayacak
İran uçaklarını engellerse ABD'ye yasal işlem uygulayacak

Ahmedinejad'ın eski yardımcısı tutuklandı
Ahmedinejad'ın eski yardımcısı tutuklandı

İran büyük şirketlerle doğalgazı görüştü
İran büyük şirketlerle doğalgazı görüştü

Fransa senatosundan İran'a ziyaret
Fransa senatosundan İran'a ziyaret

Çölün ortasındaki masal: İsfahan
Çölün ortasındaki masal İsfahan

İsrail anketi: Suudilerin en büyük düşmanı İran
İsrail anketi Suudilerin en büyük düşmanı İran

Çin ve Rusya ve İranlı bakanlar görüştü
Çin ve Rusya ve İranlı bakanlar görüştü

Kasım Süleymani şimdi de Lazkiye'de...
Kasım Süleymani şimdi de Lazkiye'de

İran'da nükleer görüşmelere protesto
İran'da nükleer görüşmelere protesto

İran, S.Arabistan'daki cami saldırısını kınadı
İran S Arabistan'daki cami saldırısını kınadı

Türkiye-İran turizm sektörlerinde işbirliği
Türkiye-İran turizm sektörlerinde işbirliği

İran'a göre nükleer müzakereler uzayabilir
İran'a göre nükleer müzakereler uzayabilir

PKK ile İran arasında anlaşma iddiası
PKK ile İran arasında anlaşma iddiası

Hamaney'den İslam dünyasına birlik çağrısı
Hamaney'den İslam dünyasına birlik çağrısı

İran'dan Lübnan'a üst düzey ziyaret
İran'dan Lübnan'a üst düzey ziyaret

İran Savunma Bakanı Dehkan Irak'ta
İran Savunma Bakanı Dehkan Irak'ta

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 3 büyüklüğünde deprem

İran Ordusu, Kandil'i bombaladı
İran Ordusu Kandil'i bombaladı

İran'dan ABD ve Yemen koalisyonuna rest
İran'dan ABD ve Yemen koalisyonuna rest

Tahran panoları; ABD karşıtı ilanlardan Picasso'ya
Tahran panoları ABD karşıtı ilanlardan Picasso'ya

İran Yemen'e yardım gemisi gönderiyor
İran Yemen'e yardım gemisi gönderiyor

İran ABD yük gemisine el koydu
İran ABD yük gemisine el koydu

İran aşiret liderini tutukladı iddiası
İran aşiret liderini tutukladı iddiası

İran Besic güçleri: Kudüs için emir bekliyoruz
İran Besic güçleri Kudüs için emir bekliyoruz

İran ilk defa kadın büyükelçi atayacak
İran ilk defa kadın büyükelçi atayacak

İran devlet televizyonu 'hacklendi'
İran devlet televizyonu 'hacklendi'

Suudi Arabistan İran uçağının inişine izin vermedi
Suudi Arabistan İran uçağının inişine izin vermedi

İran, Asya Altyapı Yatırım Bankasına kurucu üye oldu
İran Asya Altyapı Yatırım Bankasına kurucu üye oldu

Şii devlet rasyonelleşmesinin teorik çerçevesi
Şii devlet rasyonelleşmesinin teorik çerçevesi

İran İslam Cumhuriyeti 36 yaşında
İran İslam Cumhuriyeti 36 yaşında

İran'da reformcu milletvekiline saldırı

İran'da Uzmanlar Meclisi'ne muhafazakar başkan
İran'da Uzmanlar Meclisi'ne muhafazakar başkan

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 2 büyüklüğünde deprem

Türkiye üzerinden İran'a para kaçırılıyor iddiası
Türkiye üzerinden İran'a para kaçırılıyor iddiası

Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı cezaevinde
Eski İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı cezaevinde

İsrail'den İran'a yeni tehditler
İsrail'den İran'a yeni tehditler

İran'da yeşil kart polemiği
İran'da yeşil kart polemiği

İran'dan ABD'ye nükleer füze yalanlaması
İran'dan ABD'ye nükleer füze yalanlaması

İran uzaya yeni bir uydu fırlattı
İran uzaya yeni bir uydu fırlattı

İran’dan ABD’ye 'İsrail' uyarısı
İran dan ABD ye 'İsrail' uyarısı

İran'da vekiller ABD vatandaşı bürokratlardan rahatsız
İran'da vekiller ABD vatandaşı bürokratlardan rahatsız

Rusya ve İran arasında ilk askeri anlaşma
Rusya ve İran arasında ilk askeri anlaşma

İran'da eski cumhurbaşkanı yardımcısına hapis cezası
İran'da eski cumhurbaşkanı yardımcısına hapis cezası

Türkmenistan - Kazakistan - İran demiryolunda ilk ticari ürün taşındı
Türkmenistan - Kazakistan - İran demiryolunda ilk ticari ürün taşındı

İran'da hakaret karikatürü yayınlayan gazete kapatıldı
İran'da hakaret karikatürü yayınlayan gazete kapatıldı

İran'dan ABD'ye insan hakları raporu
İran'dan ABD'ye insan hakları raporu

Venezuela lideri Ortadoğu'da 'petrol düşmesin' turunda
Venezuela lideri Ortadoğu'da 'petrol düşmesin' turunda

İran Meclisi'nde 'Sünni camii' tartışması
İran Meclisi'nde 'Sünni camii' tartışması

İran, Irak'ta Sünni alimlerin öldürülmesini kınadı
İran Irak'ta Sünni alimlerin öldürülmesini kınadı

İran: İsrail'in bilim adamlarına suikast planını engelledik
İran İsrail'in bilim adamlarına suikast planını engelledik

Bahreyn'den İran'a kınama
Bahreyn'den İran'a kınama

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 3 büyüklüğünde deprem

İran, 'kamikaze' İHA'sını denedi
İran 'kamikaze' İHA'sını denedi

İran'da 9 eyalette Afgan göçmenlere ikamet yasağı
İran'da 9 eyalette Afgan göçmenlere ikamet yasağı

İran, Azerbaycan sınırında havalimanı yapıyor
İran Azerbaycan sınırında havalimanı yapıyor

İran ve Irak meclis başkanları görüştü

İran, 450 bin Afgan mültecinin vizesini uzattı
İran 450 bin Afgan mültecinin vizesini uzattı

Ruhani: Yolsuzluk varsa devrim amacına ulaşmamıştır
Ruhani Yolsuzluk varsa devrim amacına ulaşmamıştır

İran'da 3,5 milyar dolarlık yolsuzluk
İran'da 3 5 milyar dolarlık yolsuzluk

İran askeri bütçesini yüzde 32,5 arttırıyor
İran askeri bütçesini yüzde 32 5 arttırıyor

İran-Türkmenistan-Kazakistan demiryolu açıldı
İran-Türkmenistan-Kazakistan demiryolu açıldı

Rafsancani: ABD İsrail'in onayını beklememeli
Rafsancani ABD İsrail'in onayını beklememeli

Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattı açılıyor
Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu hattı açılıyor

İran: Nükleer müzakerelerde geri adım atmayacağız
İran Nükleer müzakerelerde geri adım atmayacağız

İran ve Venezuela, petrol fiyatları için anlaştı
İran ve Venezuela petrol fiyatları için anlaştı

Çin, İran'daki enerji yatırımını iki kat arttırdı
Çin İran'daki enerji yatırımını iki kat arttırdı

Bakan Canikli'den İran'a "Tır" uyarısı
Bakan Canikli'den İran'a quot Tır quot uyarısı

Ruhani'nin önerdiği bakan güvenoyu alamadı
Ruhani'nin önerdiği bakan güvenoyu alamadı

İran Meclisi'nde Ruhani'ye eleştiri
İran Meclisi'nde Ruhani'ye eleştiri

İranlı komutandan Türkiye'ye suçlama!
İranlı komutandan Türkiye'ye suçlama

İran'ın en etkili siyasetçilerinden Mehdevi Keni öldü
İran'ın en etkili siyasetçilerinden Mehdevi Keni öldü

Ermenistan başbakanı Abrahamyan İran'da
Ermenistan başbakanı Abrahamyan İran'da

Türk tırları İran tarifesini nasıl aşacak?
Türk tırları İran tarifesini nasıl aşacak

İran: Esad'ın düşmesine izin vermeyiz
İran Esad'ın düşmesine izin vermeyiz

İran: Suriye isterse Kobani'ye yardım ederiz
İran Suriye isterse Kobani'ye yardım ederiz

İran ile Ermenistan arasında yeni yakınlaşma
İran ile Ermenistan arasında yeni yakınlaşma

İran ve Rusya arasında işbirliği
İran ve Rusya arasında işbirliği

İran 5 adımdan 3'ünü attı
İran 5 adımdan 3'ünü attı

Ruhani'den dış politika vurgusu
Ruhani'den dış politika vurgusu

İsrail İHA'sı İran'a Azerbaycan'dan geldi iddiası
İsrail İHA'sı İran'a Azerbaycan'dan geldi iddiası

İran'da iki deprem
İran'da iki deprem

İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem
İran'da 6 1 büyüklüğünde deprem

İran'da hapishane yangını: 11 mahkum öldü
İran'da hapishane yangını 11 mahkum öldü

İranlı vekillerden Gazze için ortak bildiri
İranlı vekillerden Gazze için ortak bildiri

İranlı Şii alimden uluslararası topluma IŞİD eleştirisi
İranlı Şii alimden uluslararası topluma IŞİD eleştirisi

İran: Irak'ın bölünmesi İsrail planı
İran Irak'ın bölünmesi İsrail planı

İran, bağımsız Kürdistan'a karşı
İran bağımsız Kürdistan'a karşı

İran, Irak'a asker göndermeyecek
İran Irak'a asker göndermeyecek

İran İngiltere'ye büyükelçi atamayacak
İran İngiltere'ye büyükelçi atamayacak

İran, konsolosluk saldırısını kınadı
İran konsolosluk saldırısını kınadı

İran'la Pakistan'dan karşılıklı roket
İran'la Pakistan'dan karşılıklı roket

İranlı Bakan Yardımcısı: Türkiye ile Mısır arasında işbirliği zaruri
İranlı Bakan Yardımcısı Türkiye ile Mısır arasında işbirliği zaruri

Ruhani: Münazara ustası bir cumhurbaşkanı
Ruhani Münazara ustası bir cumhurbaşkanı

İran'dan Türkiye'ye 18 yıl sonra bir ilk
İran'dan Türkiye'ye 18 yıl sonra bir ilk

İran şah dönemi başbakanının oğlu CIA'ya çalışmış
İran şah dönemi başbakanının oğlu CIA'ya çalışmış

İran uçağı Türkiye hava sahasını ihlal etti
İran uçağı Türkiye hava sahasını ihlal etti

Eski BM Suriye temsilcisi İbrahimi: “İran’ın Suriye planı tartışılmalı!”
Eski BM Suriye temsilcisi İbrahimi İran ın Suriye planı tartışılmalı

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 4 büyüklüğünde deprem

İran'da tesettür gösterisi
İran'da tesettür gösterisi

İran ve IKBY arasında 'Kürt milleti' krizi

S. Arabistan İran'la müzakereye hazır
S Arabistan İran'la müzakereye hazır

İran İçişleri Bakanı Fazli Pakistan'da

İran'da reformcu gazete yasaklandı
İran'da reformcu gazete yasaklandı

Şehriyar'ın şehri Tebriz
Şehriyar'ın şehri Tebriz

Sübvansiyon kalktı, İran'da benzin yüzde 75 zamlandı
Sübvansiyon kalktı İran'da benzin yüzde 75 zamlandı

Suudi elçisinden Rafsancani'ye davet
Suudi elçisinden Rafsancani'ye davet

Oğlunun katilini darağacından aldı
Oğlunun katilini darağacından aldı

İran'da da gizli ses kaydı krizi
İran'da da gizli ses kaydı krizi

Rusya ve İran'dan dolar hamlesi
Rusya ve İran'dan dolar hamlesi

İran ile ABD arasındaki elçi krizi derinleşiyor
İran ile ABD arasındaki elçi krizi derinleşiyor

Hollandalı vekillerin iran ziyareti iptal edildi
Hollandalı vekillerin iran ziyareti iptal edildi

Azerbaycan ve İran ilişkilerinde yeni dönem

ABD'den İran'ın BM büyükelçisine yaptırım
ABD'den İran'ın BM büyükelçisine yaptırım

İran, Pakistan ile imzalanan anlaşmayı onayladı
İran Pakistan ile imzalanan anlaşmayı onayladı

İranlı sınır muhafızları serbest bırakıldı
İranlı sınır muhafızları serbest bırakıldı

Rusya İran'la yakınlaşmayı tartışıyor
Rusya İran'la yakınlaşmayı tartışıyor

Nükleer müzakerelerinde ikinci gün
Nükleer müzakerelerinde ikinci gün

İran ile nükleer müzakereleri başladı
İran ile nükleer müzakereleri başladı

Tacikistan Dışişleri Bakanı İran'da
Tacikistan Dışişleri Bakanı İran'da

İran ve Rusya, yeni nükleer santral için anlaştı
İran ve Rusya yeni nükleer santral için anlaştı

Ruhani Umman'a gitti
Ruhani Umman'a gitti

İran'dan kaybolan Malezya uçağı ile ilgili açıklama
İran'dan kaybolan Malezya uçağı ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı müsteşarı İran'a gidiyor
Dışişleri Bakanlığı müsteşarı İran'a gidiyor

İran lideri Ruhani, Ashton'u kabul etti
İran lideri Ruhani Ashton'u kabul etti

Catherine Ashton, İran'da
Catherine Ashton İran'da

İsrail Gazze'ye silah götüren İran gemisine el koydu
İsrail Gazze'ye silah götüren İran gemisine el koydu

Amano: İran'da tüm tesisleri denetleyemedik
Amano İran'da tüm tesisleri denetleyemedik

Pakistan ile İran arasında diplomatik kriz
Pakistan ile İran arasında diplomatik kriz

İran ve Bahreyn arasında gerginlik
İran ve Bahreyn arasında gerginlik

AP: İran'ın nükleer silahları dünya güvenliğine tehdit
AP İran'ın nükleer silahları dünya güvenliğine tehdit

Fas-İran ilişkileri yeniden canlanıyor
Fas-İran ilişkileri yeniden canlanıyor

İran Beluchi isimlerini yasakladı
İran Beluchi isimlerini yasakladı

İran beş yılda üç binden fazla kişiyi idam etti
İran beş yılda üç binden fazla kişiyi idam etti

Tahran'dan ABD elçiliğine yeşil ışık
Tahran'dan ABD elçiliğine yeşil ışık

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, Zarif ile konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Hague Zarif ile konuştu

İran Dışişleri Bakanı Zarif Ürdün'de
İran Dışişleri Bakanı Zarif Ürdün'de

Straw: İran’a ambargoya gerek yoktu
Straw İran a ambargoya gerek yoktu

İran'dan Basra Körfezi’nde tatbikat
İran'dan Basra Körfezi nde tatbikat

İran maslahatgüzarı Londra yolcusu
İran maslahatgüzarı Londra yolcusu

İran'da orduyu kızdıran açıklama
İran'da orduyu kızdıran açıklama

İran'da 18 milletvekili istifa etti
İran'da 18 milletvekili istifa etti

İran'ın ilk sünni kadın belediye başkanı
İran'ın ilk sünni kadın belediye başkanı

20 İran askeri Pakistan sınırında öldürüldü

Bakü'den İran'a bir nota daha
Bakü'den İran'a bir nota daha

Nükleer yol haritası İstanbul'da hazırlanacak
Nükleer yol haritası İstanbul'da hazırlanacak

İran'dan Suriye'ye petrol desteği
İran'dan Suriye'ye petrol desteği

İran medyasıyla Afganistan'da
İran medyasıyla Afganistan'da

Bahreyn'den İran'a karşı birlik hamlesi
Bahreyn'den İran'a karşı birlik hamlesi

İran'dan Karabağ için 'arabuluculuk' tekifi

İran'dan büyük su projesi
İran'dan büyük su projesi

İran, İstanbul'a yeni tekliflerle gelecek
İran İstanbul'a yeni tekliflerle gelecek

İran: Nükleer enerji faaliyetlerimiz sürecek
İran Nükleer enerji faaliyetlerimiz sürecek

İran'dan müzakere yeri için farklı açıklamalar
İran'dan müzakere yeri için farklı açıklamalar

İran'dan İstanbul görüşmelerine itiraz
İran'dan İstanbul görüşmelerine itiraz

İsrail Azerbaycan'da üs kuruyor!
İsrail Azerbaycan'da üs kuruyor

ABD’nin İran’a baskısı devam edecek
ABD nin İran a baskısı devam edecek

İran'da ambargoya karşı savaş sürüyor
İran'da ambargoya karşı savaş sürüyor

Taraflı UAEK Irak'taki hataya İran'da düşmemeli
Taraflı UAEK Irak'taki hataya İran'da düşmemeli

'İran ile nükleer müzakereler mahvedilmesin'
İran ile nükleer müzakereler mahvedilmesin'

"İran nükleer bomba yapmıyor"
quot İran nükleer bomba yapmıyor quot

İsrail ordu komutanı ABD'de
İsrail ordu komutanı ABD'de

Bakü-Tahran ilişkileri yine gerilecek!
Bakü-Tahran ilişkileri yine gerilecek

Batı İran'ın bölgesel güç olduğunu kabullenmeli
Batı İran'ın bölgesel güç olduğunu kabullenmeli

Rusya İran'ı "son şans" için uyardı
Rusya İran'ı quot son şans quot için uyardı

İranlı avukata 18 yıl hapis

İran'da Hamaney önde gidiyor
İran'da Hamaney önde gidiyor

İran'da muhalefetsiz seçim
İran'da muhalefetsiz seçim

Ayalon: K.Kore İran'a model olamaz
Ayalon K Kore İran'a model olamaz

Azerbaycan, İran'a baskının yeni cephesi
Azerbaycan İran'a baskının yeni cephesi

İran'a uçak satan şirkete dava
İran'a uçak satan şirkete dava

'İsrail saldırırsa İran karşılık verir'
İsrail saldırırsa İran karşılık verir'

Bakü-Tahran arasında bir İsrail krizi daha
Bakü-Tahran arasında bir İsrail krizi daha

İngiltere İran'a savaşa hazırlanıyor
İngiltere İran'a savaşa hazırlanıyor

Guardian: Türkiye ve Çin gizli ortak
Guardian Türkiye ve Çin gizli ortak

Hague: İran yeni bir Soğuk Savaş'ı tetikleyebilir
Hague İran yeni bir Soğuk Savaş'ı tetikleyebilir

MOSSAD şefi saldırı öncesi Hindistan'daydı!
MOSSAD şefi saldırı öncesi Hindistan'daydı

İran, ABD ile dalga geçecek
İran ABD ile dalga geçecek

İranlılar İsrail'e karşı misilleme istiyor
İranlılar İsrail'e karşı misilleme istiyor

BM\'den İran silah ambargosu raporu
BM 'den İran silah ambargosu raporu

İran İstihbarat Bakanı\'nın istifası reddedildi
İran İstihbarat Bakanı 'nın istifası reddedildi

İran\'la Kuveyt arasında diplomatik kriz
İran 'la Kuveyt arasında diplomatik kriz

İran\'dan Akdeniz hamlesi
İran 'dan Akdeniz hamlesi

İsviçre\'den İran aleyhine yaptırım kararı
İsviçre 'den İran aleyhine yaptırım kararı

İran\'da Amerikalı kadına casusluk gözaltısı

İran iki savaş uçağı düşürdü
İran iki savaş uçağı düşürdü

İran\'da bir İsrail casusu idam edildi

Aşura törenlerinden..
Aşura törenlerinden

Nükleer pazarlığı Ahmedinejad yapacak!
Nükleer pazarlığı Ahmedinejad yapacak

İran'ın 'gölge komutanı' da Halep'te ortaya çıktı!
İran'ın 'gölge komutanı' da Halep'te ortaya çıktı

İran'ın 'gölge generali' Irak'ta
İran'ın 'gölge generali' Irak'ta

Kasım Süleymani Felluce operasyonunda görüldü
Kasım Süleymani Felluce operasyonunda görüldü

Halep operasyonu öncesi Süleymani, Moskova'da
Halep operasyonu öncesi Süleymani Moskova'da

Rus askerinin Kasım Süleymani ile selfisi çıktı
Rus askerinin Kasım Süleymani ile selfisi çıktı

ABD, Kasım Süleymani'ye suikast planlıyormuş
ABD Kasım Süleymani'ye suikast planlıyormuş

Rus pilotu Kasım Süleymani kurtardı iddiası
Rus pilotu Kasım Süleymani kurtardı iddiası

Kasım Süleymani yaralandı iddiası
Kasım Süleymani yaralandı iddiası

Süleymani, Putin'le görüştü iddiası
Süleymani Putin'le görüştü iddiası

Irak, Kasım Süleymani konusunda pişman
Irak Kasım Süleymani konusunda pişman

CIA'dan İran'a tehdit: Anlaşmazsa bedeli büyük olur
CIA'dan İran'a tehdit Anlaşmazsa bedeli büyük olur

Curf es Sahr'ı Irak ordusu değil Şii milisler aldı
Curf es Sahr'ı Irak ordusu değil Şii milisler aldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 