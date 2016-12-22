Kasım Süleymani Halep'te

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi muhafazakar milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Halep'te bulunduğunu doğruladı.
İran'ın önde gelen gazetelerinden "Dünya-yi İktisad"ın haberine göre Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir." dedi.
Hakkında uluslararası seyahat yasağı bulunan Süleymani'nin Halep'e gitmesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyacağını duyuran ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret eden Kuddusi, Süleymani'nin Suriye hükümetinin talebiyle bu ülkede bulunduğunu savunarak, "Bu yüzden Amerikalı yetkililer hukuki ya da siyasi hiçbir girişimde bulunamaz." ifadesini kullandı.
Beşar Esad rejimi yanlısı yabancı silahlı gruplar, geçen hafta Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği ateşkes ve tahliye anlaşmasına rağmen Halep'in doğusundaki halkın bölgeden çıkışını engellemeye çalışmış, bu amaçla konvoylara saldırarak çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu. İranlı General Seyid Cevad komutasında düzenlenen saldırılar esnasında Süleymani'nin de bölgede olduğu ortaya çıkmıştı. İran medyası, Süleymani'nin savaş suçu işlenen anlarda kuşatma hatlarında bulunduğunu gösteren fotoğraflar yayımlamıştı.
Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında hakkında uluslararası seyahat yasağı konulan Kasım Süleymani'nin buna rağmen Suriye ve Irak'taki birçok noktada İran'ın örtülü askeri operasyonlarını yönettiği biliniyor. Uluslararası kamuoyunda, söz konusu operasyonlarda yerel halkın da zarar gördüğü savaş suçlarının işlenmesi tepki topluyor.
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İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi milletvekili Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir" dedi
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