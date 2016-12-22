13:24, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Suriye'de mobil okullar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin gÃ¼neyindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerin katkÄ±sÄ±yla "mobil okul" uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu projeyle 2011'den bu yana devam eden iÃ§ savaÅŸÄ±n sekteye uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± ders mÃ¼fredatÄ±nÄ±nÂ kÄ±smi de olsa telafi edilmesi hedefleniyor.

"Mobil okul" ya da "EÄŸitim otobÃ¼sleri" olarak isimlendirilen, derslik, kitap ve bazÄ± eÄŸitim gereÃ§lerinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerin hazÄ±r bulunduÄŸu otobÃ¼sler, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dera'nÄ±n doÄŸusu ile Kuneytra'nÄ±n batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki mÃ¼lteci kamplarÄ± arasÄ±nda belirli saatlerde dÃ¼zenli bir program Ã§erÃ§evesinde dolaÅŸÄ±yor.

Okulun gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerinden Eyyam Azize, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, projenin,Â Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklar arasÄ±ndaki okuma-yazmaÂ oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan "Zeytin DalÄ±" derneÄŸi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, halihazÄ±rda her birinde bir ÅŸofÃ¶r ile iki Ã¶ÄŸretmenin bulunduÄŸu 4 otobÃ¼sÃ¼n hizmet verdiÄŸini belirtti.

Hedef kitlelerinin, Ã¶zellikle okula hiÃ§ gidememiÅŸ yakÄ±n zamanda da gidemeyecek Ã§ocuklar olduÄŸunu dile getiren Azize, "Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in yeni bir umut olanÂ proje veliler tarafÄ±ndan memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±. Mobil eÄŸitim mÃ¼fredatÄ±, sadece psikolojik destek ve kÄ±sa hikayeler okumakla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Programda, okuma-yazma Ã¶ÄŸretimi, matematik, Ä°ngilizce gibi dersler de yer alÄ±yor." dedi.Â

Dera'nÄ±n El-Lecet bÃ¶lgesinden El-Museyfirah beldesindeki mÃ¼lteci kampÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyeli Ebu Ali el-Ferac da projeyi, deÄŸerli bir giriÅŸim ÅŸeklinde deÄŸerlendirerek, "Suriye rejiminin bombardÄ±manlarÄ± sonucu okullarÄ±nÄ± bÄ±rakmak zorunda kalan Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim seviyesi, bu projeyle bÃ¼yÃ¼k oranda artacak. AyrÄ±ca Ã¶ÄŸretmenlerin rahatlatÄ±cÄ± yollarla sunduÄŸu program, daha Ã¶nce okula adÄ±m atmamÄ±ÅŸ Ã§ocuklarÄ±, okuma-yazma Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in cesaretlendiriyor." diye konuÅŸtu.

Ã–zellikle gÃ¼ney bÃ¶lgelerindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimin trajik bir hal aldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapan Ferac, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Kamplarda, eÄŸitim konusunda Ã§eÅŸitli sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lÄ±yor. 12 yaÅŸÄ±nda ancak okuma-yazma bilmeyen Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk bulunuyor. Buna ek olarak, her kampta eÄŸitim merkezi yok, var olan merkezlerin bazÄ±larÄ± da Ã¶ÄŸretim kadrosu aÃ§Ä±sÄ±ndan zayÄ±f."

Ãœlkenin gÃ¼neyinde muhaliflerin denetimi altÄ±ndaki bÃ¶lgelerde, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimin, yerel insani yardÄ±m kurumlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. BÃ¶lgede, okullarÄ±n inÅŸasÄ± ya da maddi destek saÄŸlanmasÄ± konusundaÂ Suriye geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metinin neredeyse yok denebilecek bir rolÃ¼ olduÄŸu belirtiliyor.Â

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'nun (UNICEF), geÃ§en Mart ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ã¼lkedeki iÃ§ savaÅŸ nedeniyle Suriye ve Ã§evre Ã¼lkelerdeki 2,8 milyon Suriyeli Ã§ocuk okullarda eÄŸitim alamadÄ±.