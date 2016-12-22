Suriye'de mobil okullar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin gÃ¼neyindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerin katkÄ±sÄ±yla "mobil okul" uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu projeyle 2011'den bu yana devam eden iÃ§ savaÅŸÄ±n sekteye uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± ders mÃ¼fredatÄ±nÄ±nÂ kÄ±smi de olsa telafi edilmesi hedefleniyor.
"Mobil okul" ya da "EÄŸitim otobÃ¼sleri" olarak isimlendirilen, derslik, kitap ve bazÄ± eÄŸitim gereÃ§lerinin yanÄ± sÄ±ra gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerin hazÄ±r bulunduÄŸu otobÃ¼sler, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Dera'nÄ±n doÄŸusu ile Kuneytra'nÄ±n batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki mÃ¼lteci kamplarÄ± arasÄ±nda belirli saatlerde dÃ¼zenli bir program Ã§erÃ§evesinde dolaÅŸÄ±yor.
Okulun gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã¶ÄŸretmenlerinden Eyyam Azize, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, projenin,Â Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuklar arasÄ±ndaki okuma-yazmaÂ oranÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan "Zeytin DalÄ±" derneÄŸi tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, halihazÄ±rda her birinde bir ÅŸofÃ¶r ile iki Ã¶ÄŸretmenin bulunduÄŸu 4 otobÃ¼sÃ¼n hizmet verdiÄŸini belirtti.
Hedef kitlelerinin, Ã¶zellikle okula hiÃ§ gidememiÅŸ yakÄ±n zamanda da gidemeyecek Ã§ocuklar olduÄŸunu dile getiren Azize, "Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in yeni bir umut olanÂ proje veliler tarafÄ±ndan memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±. Mobil eÄŸitim mÃ¼fredatÄ±, sadece psikolojik destek ve kÄ±sa hikayeler okumakla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Programda, okuma-yazma Ã¶ÄŸretimi, matematik, Ä°ngilizce gibi dersler de yer alÄ±yor." dedi.Â
Dera'nÄ±n El-Lecet bÃ¶lgesinden El-Museyfirah beldesindeki mÃ¼lteci kampÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan Suriyeli Ebu Ali el-Ferac da projeyi, deÄŸerli bir giriÅŸim ÅŸeklinde deÄŸerlendirerek, "Suriye rejiminin bombardÄ±manlarÄ± sonucu okullarÄ±nÄ± bÄ±rakmak zorunda kalan Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim seviyesi, bu projeyle bÃ¼yÃ¼k oranda artacak. AyrÄ±ca Ã¶ÄŸretmenlerin rahatlatÄ±cÄ± yollarla sunduÄŸu program, daha Ã¶nce okula adÄ±m atmamÄ±ÅŸ Ã§ocuklarÄ±, okuma-yazma Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in cesaretlendiriyor." diye konuÅŸtu.
Ã–zellikle gÃ¼ney bÃ¶lgelerindeki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimin trajik bir hal aldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapan Ferac, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Kamplarda, eÄŸitim konusunda Ã§eÅŸitli sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lÄ±yor. 12 yaÅŸÄ±nda ancak okuma-yazma bilmeyen Ã§ok sayÄ±da Ã§ocuk bulunuyor. Buna ek olarak, her kampta eÄŸitim merkezi yok, var olan merkezlerin bazÄ±larÄ± da Ã¶ÄŸretim kadrosu aÃ§Ä±sÄ±ndan zayÄ±f."
Ãœlkenin gÃ¼neyinde muhaliflerin denetimi altÄ±ndaki bÃ¶lgelerde, eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretimin, yerel insani yardÄ±m kurumlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. BÃ¶lgede, okullarÄ±n inÅŸasÄ± ya da maddi destek saÄŸlanmasÄ± konusundaÂ Suriye geÃ§ici hÃ¼kÃ¼metinin neredeyse yok denebilecek bir rolÃ¼ olduÄŸu belirtiliyor.Â
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu'nun (UNICEF), geÃ§en Mart ayÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ã¼lkedeki iÃ§ savaÅŸ nedeniyle Suriye ve Ã§evre Ã¼lkelerdeki 2,8 milyon Suriyeli Ã§ocuk okullarda eÄŸitim alamadÄ±.
SÄ±rbistan BaÅŸbakanÄ± Vucic, "Rusya, SÄ±rbistan'a 6 adet MÄ°G 29 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zÄ±rhlÄ± askeri araÃ§ hibe edecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
IKBY Ä°slami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi
GorbaÃ§ov, gÃ¼Ã§lÃ¼ bir reformla SSCB'nin yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± engelleyebileceklerini ancak bunda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Beyrut'ta LÃ¼bnanlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ã¼lkesine uygulanan yaptÄ±rÄ±mlar ve bÃ¶lge sorunlarÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Kazakistan'a gitti
Dera ve Kuneytra'daki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan "mobil okul" uygulamasÄ±yla, iÃ§ savaÅŸÄ±n akamete uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim hayatÄ±nÄ±n kÄ±smen telafi edilmesi hedefleniyor
Ä°ran Meclisi Milli GÃ¼venlik Komisyonu Ãœyesi milletvekili Kuddusi, "TÃ¼mgeneral KasÄ±m SÃ¼leymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret, stratejik ve askeri iÅŸ birliÄŸi kapsamÄ±nda bu Ã¼lke yetkililerinin talebiyle gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir" dedi
Saddam'Ä±n kÄ±zÄ± Raghad HÃ¼seyin, Trump'Ä±n farklÄ± bir baÅŸkan olacaÄŸÄ±nÄ±, babasÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu savundu
Netanyahu, ABD BaÅŸkanÄ± Obamaâ€™yÄ± BMGKâ€™da oylamaya sunulacak Yahudi yerleÅŸim birimlerini illegal sayan karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n kentin doÄŸusundaki GÃ¶kÃ§eli Mahallesi'nde bombalÄ± araÃ§la dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 30 kiÅŸi yaralandÄ±
Demokratik Kongo'da Devlet BaÅŸkanÄ± Kabila'ya karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde 275 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Almanya'nÄ±n Ã–hringen kentindeki caminin kapÄ±sÄ±na kesik domuz kafasÄ± asÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan Abe, 831 milyar dolarlÄ±k Ã¼lke bÃ¼tÃ§esine onay verdi
ABD ve Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkiler son dÃ¶nemin en minumum dÃ¼zeyinde. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda Suriye, Ukrayna ve siber saldÄ±rÄ±lardan kaynaklanan anlaÅŸmazlÄ±klar bulunuyor.