13:52, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

FETÃ– tutuklusu BinbaÅŸÄ±: AslÄ±nda darbe planÄ± kusursuz gibi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'da 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Antalya Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BinbaÅŸÄ± Murat Akyol, Jandarma ÃœsteÄŸmen Ferhat KonuÅŸ, Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Nihat KarcÄ± ile Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ Mustafa AvcÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Antalya 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 40 sayfalÄ±k iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Murat Akyol'un, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ± Ã¼zerine 17 Temmuz'da jandarmada yapÄ±lan deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda, "AslÄ±nda darbe planÄ± kusursuz gibi. CumhurbaÅŸkanÄ± ele geÃ§irilseydi durum farklÄ± olurdu, bu iÅŸin arkasÄ±nda Amerika var" sÃ¶zleriyle darbe planÄ±nÄ± sanki kendisi yapmÄ±ÅŸ gibi savunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ddianamede Jandarma ÃœsteÄŸmen Ferhat KonuÅŸ'un ise 15 Temmuz akÅŸamÄ± darbecilerin gÃ¶nderdiÄŸi sÄ±kÄ±yÃ¶netim mahkemeleri gÃ¶revlendirme listelerini derhal uygulanmak Ã¼zere Ä°l Jandarma Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Jandarma Albay Fatih Ãœ.'ye ilettiÄŸi belirtildi.

ASKERLER SÄ°LAHLANDIRILDI Ä°DDÄ°ASI

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§erisine gizliliÄŸi esas alarak yerleÅŸen FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Antalya Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda nÃ¶betÃ§i amir olan ÃœsteÄŸmen Ferhat KonuÅŸ'un, kendilerini sÃ¶zde 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandÄ±ran FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±ndan gelen yasadÄ±ÅŸÄ± emri titizlikle uyguladÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin olay gecesi istirahatli olmasÄ± gereken erbaÅŸ/erleri silahlandÄ±rarak hazÄ±r kÄ±ta beklettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ferhat KonuÅŸ'un darbeci askerlerin kÄ±ÅŸla dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±na izin vermemek iÃ§in nizamiye Ã¶nÃ¼nÃ¼n iÅŸ makineleriyle kapatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine giriÅŸi aÃ§tÄ±rmak istediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len iddianamede, "EÄŸer baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ olsaydÄ± silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± askerlerle birlikte Antalya'da darbe giriÅŸimi yapacaÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Mustafa AvcÄ±'nÄ±n ise 9 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 22.10'da FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle ihraÃ§ edilen Alanya Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hamza Ã–.'yÃ¼ cep telefonundan arayarak 127 saniye gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, ÅŸÃ¼phelilerden Nihat K.'nÄ±n ise FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait olduÄŸu bilinen Bank Asya KatÄ±lÄ±m BankasÄ± Kumluca Åžubesi'nde 11 AralÄ±k 2014 tarihinde vadesiz mevduat hesabÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÅžÃ¼phelinin aynÄ± gÃ¼n ING Bank'taki hesabÄ±ndan 25 bin TL'nin Bank Asya KatÄ±lÄ±m BankasÄ± hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, 08 Temmuz 2016 tarihine kadar bu hesapta birÃ§ok hesap hareketinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi tespit edildiÄŸi kaydedildi.

ÅžÃ¼phelilerden Murat Akyol, Ferhat KonuÅŸ ve Mustafa AvcÄ±'nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme prdgramÄ± 'ByLock'u kullananlar listesinde yer aldÄ±klarÄ± da iddianamede yer aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin, cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etmek ve silahlÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.