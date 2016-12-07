FETÃ– tutuklusu BinbaÅŸÄ±: AslÄ±nda darbe planÄ± kusursuz gibi

Antalya'da 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Antalya Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BinbaÅŸÄ± Murat Akyol, Jandarma ÃœsteÄŸmen Ferhat KonuÅŸ, Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Nihat KarcÄ± ile Uzman Jandarma Ã‡avuÅŸ Mustafa AvcÄ± hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame, Antalya 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 40 sayfalÄ±k iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Murat Akyol'un, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ± Ã¼zerine 17 Temmuz'da jandarmada yapÄ±lan deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda, "AslÄ±nda darbe planÄ± kusursuz gibi. CumhurbaÅŸkanÄ± ele geÃ§irilseydi durum farklÄ± olurdu, bu iÅŸin arkasÄ±nda Amerika var" sÃ¶zleriyle darbe planÄ±nÄ± sanki kendisi yapmÄ±ÅŸ gibi savunduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Ä°ddianamede Jandarma ÃœsteÄŸmen Ferhat KonuÅŸ'un ise 15 Temmuz akÅŸamÄ± darbecilerin gÃ¶nderdiÄŸi sÄ±kÄ±yÃ¶netim mahkemeleri gÃ¶revlendirme listelerini derhal uygulanmak Ã¼zere Ä°l Jandarma Komutan YardÄ±mcÄ±sÄ± Jandarma Albay Fatih Ãœ.'ye ilettiÄŸi belirtildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§erisine gizliliÄŸi esas alarak yerleÅŸen FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Antalya Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda nÃ¶betÃ§i amir olan ÃœsteÄŸmen Ferhat KonuÅŸ'un, kendilerini sÃ¶zde 'Yurtta Sulh Konseyi' olarak adlandÄ±ran FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±ndan gelen yasadÄ±ÅŸÄ± emri titizlikle uyguladÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelinin olay gecesi istirahatli olmasÄ± gereken erbaÅŸ/erleri silahlandÄ±rarak hazÄ±r kÄ±ta beklettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ferhat KonuÅŸ'un darbeci askerlerin kÄ±ÅŸla dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmasÄ±na izin vermemek iÃ§in nizamiye Ã¶nÃ¼nÃ¼n iÅŸ makineleriyle kapatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine giriÅŸi aÃ§tÄ±rmak istediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len iddianamede, "EÄŸer baÅŸarÄ±lÄ± olmuÅŸ olsaydÄ± silahlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± askerlerle birlikte Antalya'da darbe giriÅŸimi yapacaÄŸÄ± sonucuna ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.
Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Mustafa AvcÄ±'nÄ±n ise 9 Temmuz gÃ¼nÃ¼ saat 22.10'da FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± nedeniyle ihraÃ§ edilen Alanya Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Hamza Ã–.'yÃ¼ cep telefonundan arayarak 127 saniye gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, ÅŸÃ¼phelilerden Nihat K.'nÄ±n ise FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait olduÄŸu bilinen Bank Asya KatÄ±lÄ±m BankasÄ± Kumluca Åžubesi'nde 11 AralÄ±k 2014 tarihinde vadesiz mevduat hesabÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ÅžÃ¼phelinin aynÄ± gÃ¼n ING Bank'taki hesabÄ±ndan 25 bin TL'nin Bank Asya KatÄ±lÄ±m BankasÄ± hesabÄ±na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, 08 Temmuz 2016 tarihine kadar bu hesapta birÃ§ok hesap hareketinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi tespit edildiÄŸi kaydedildi.
ÅžÃ¼phelilerden Murat Akyol, Ferhat KonuÅŸ ve Mustafa AvcÄ±'nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme prdgramÄ± 'ByLock'u kullananlar listesinde yer aldÄ±klarÄ± da iddianamede yer aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin, cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etmek ve silahlÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmak suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.
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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ soruÅŸturmasÄ±nca tutuklanan 54 gazetecinin tÃ¼m mal varlÄ±klarÄ±na el koyuldu
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan,"DÃ¼nyanÄ±n ve bÃ¶lgemizin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu kritik dÃ¶nemde, eÄŸer durmaya kalkarsak kendimizi bulacaÄŸÄ±mÄ±z yer, Sevr ÅŸartlarÄ±dÄ±r "dedi
HaklarÄ±nda yakalama kararÄ± verilen MASAK 8 eski personelinden 5'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "NÃ¶betÃ§i Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸi" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
Devam eden FÄ±rat KalkanÄ± ve El Bab operasyonu hakkÄ±nda bilgi veren Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Åžehit sayÄ±mÄ±z 16'ya yÃ¼kseldi, 3 tane de aÄŸÄ±r yaralÄ±mÄ±z var" dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda itirafÃ§Ä± olan "Åžapka" kod adlÄ± ÅŸÃ¼pheli, Ankara'da darbe planÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± "danÄ±ÅŸmanlÄ±k merkezi" olarak kullanÄ±lan 3 katlÄ± villadaki Ã§alÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi verdi
TÃœRKPA'nÄ±n yeni hizmet binasÄ± TÃ¼rkiye, KÄ±rgÄ±zistan, Kazakistan ve Azerbaycan'Ä±n meclis baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla BakÃ¼'de aÃ§Ä±ldÄ±
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FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ BinbaÅŸÄ± Murat Akyol'un, "AslÄ±nda darbe planÄ± kusursuz gibi. CumhurbaÅŸkanÄ± ele geÃ§irilseydi durum farklÄ± olurdu" dediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
AYM, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ± durduran ve meslekten ihraÃ§ edilen savcÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuruyu, kabul edilemez buldu
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini Ã¶vÃ¼cÃ¼ yayÄ±nlarÄ±ndan dolayÄ± Yol TV'nin yayÄ±nlarÄ± sona erdirildi
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda TRT'den ihraÃ§ edilen 68 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.