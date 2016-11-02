GÃ¼ncelleme: 13:46, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

AYM'den MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ± durduran savcÄ±lara red

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ± durduran ve meslekten ihraÃ§ edilen savcÄ±larÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuruyu, iddialarÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a dayanaktan yoksun olmasÄ± nedeniyle kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, meslekten ihraÃ§ edilen eski Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± SÃ¼leyman BaÄŸrÄ±yanÄ±k, eski BaÅŸsavcÄ±vekili Ahmet Karaca, eski savcÄ±lar Aziz TakÃ§Ä± ve Ã–zcan ÅžiÅŸman 1 Ocak 2014'te Hatay KÄ±rÄ±khan'da, 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan'da MÄ°T'e ait tÄ±rlarÄ±n durdurulmasÄ± ve aranmasÄ± talimatÄ± verdi.

TÄ±rlarÄ±n MÄ°T'e ait olduÄŸunun belirtilmesine karÅŸÄ±n iÅŸleme devam eden savcÄ±lar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak tutuklandÄ±. SavcÄ±lar ayrÄ±ca Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunca, MÄ°T tarafÄ±ndan yasal olarak gerÃ§ekleÅŸtirilen, Ã¶zÃ¼nde devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸinde olan faaliyeti, ifÅŸa etme kastÄ± ile hareket eden planlÄ± ve organize yapÄ±nÄ±n parÃ§asÄ± olmak suretiyle, mesleÄŸin ÅŸeref ve onurunu bozan eylemlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nÄ±p, ihraÃ§ edildi.

Ä°hraÃ§ edilen savcÄ±lar, Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

BaÅŸvuru dilekÃ§esinde, kuvvetli suÃ§ ÅŸÃ¼phesi ve tutuklama nedeni bulunmaksÄ±zÄ±n "doÄŸal hakim" ilkesine aykÄ±rÄ± olarak kurulmuÅŸ, tarafsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z olmayan yetkisiz bir mahkeme tarafÄ±ndan savcÄ±lÄ±k mesleÄŸine iliÅŸkin kanundan kaynaklanan gÃ¶revlerin yerine getirilmesi nedeniyle tutuklama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. AyrÄ±ca haklarÄ±nda kesinleÅŸmiÅŸ mahkeme kararÄ± olmadan suÃ§lu gibi gÃ¶sterildikleri ve bu durumun masumiyet karinesi ilkesini ihlal ettiÄŸi savunuldu.

BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren YÃ¼ksek Mahkeme, iddialarÄ± aÃ§Ä±kÃ§a dayanaktan yoksun bularak, baÅŸvurunun kabul edilemez olduÄŸuna karar verdi.