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16:42, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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14:09, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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PKK'nÄ±n finans kaynaÄŸÄ±na aÄŸÄ±r darbe
PKK'nÄ±n finans kaynaÄŸÄ±na aÄŸÄ±r darbe

YÃ¼ksekova'da, Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda, Ã§ok miktarda kaÃ§ak sigara, Ã§ay ve tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esi'nde, Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda, Ã§ok miktarda kaÃ§ak sigara, Ã§ay ve tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.

Hakkari ValiliÄŸi, operasyonlarÄ±n 20 AralÄ±k'ta YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esi YukarÄ± Ã–lÃ§ekli ve AÅŸaÄŸÄ± Ã–lÃ§ekli KÃ¶ylerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:

"YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esi YukarÄ± Ã–lÃ§ekli ve AÅŸaÄŸÄ± Ã–lÃ§ekli KÃ¶ylerinde ikamet eden bazÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m/yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve evlerinde terÃ¶re finans kaynaÄŸÄ± oluÅŸturan kaÃ§ak eÅŸya bulunduÄŸu deÄŸerlendirilmiÅŸ, tespit edilen ÅŸahÄ±slarÄ±n ev ve eklentilerinde yapÄ±lan arama faaliyeti neticesinde; 520 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara, 1 ton 720 kg Ã§ay, 4 bin 788 kutu sallama kaÃ§ak Ã§ay, 1 ton 180 kilogram nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ ve 4 bin 176 paket sarma tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irilmiÅŸtir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."



Ä°lgili Konular PKK operasyonu Hakkari YÃ¼ksekova
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PKK'ya ait mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Hakkari'de askeri Ã¼sse havanlÄ± saldÄ±rÄ±
Hakkari'de askeri Ã¼sse havanlÄ± saldÄ±rÄ±

Åžemdinli'de silah ve mÃ¼himmat operasyonu
Åžemdinli'de silah ve mÃ¼himmat operasyonu

Zap Suyu'nda kaybolanlarÄ±n cesetleri bulundu
Zap Suyu'nda kaybolanlarÄ±n cesetleri bulundu

Zap Suyu'na yuvarlanan araÃ§ta beÅŸ kiÅŸi kayÄ±p
Zap Suyu'na yuvarlanan araÃ§ta beÅŸ kiÅŸi kayÄ±p

Hakkari'de askeri hareketlilik
Hakkari'de askeri hareketlilik

Hakkari'de bin 600 kiÅŸilik caminin temeli atÄ±ldÄ±
Hakkari'de bin 600 kiÅŸilik caminin temeli atÄ±ldÄ±

Hasta almaya giden ambulansa molotoflu saldÄ±rÄ±
Hasta almaya giden ambulansa molotoflu saldÄ±rÄ±

Hakkari'de maÄŸarada gizlenmiÅŸ mÃ¼himmat bulundu
Hakkari'de maÄŸarada gizlenmiÅŸ mÃ¼himmat bulundu

Hakkari'de kepenkler aÃ§Ä±lmadÄ±
Hakkari'de kepenkler aÃ§Ä±lmadÄ±

Hakkari'de aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan polisler iÃ§in mÃ¼fettiÅŸ talebi
Hakkari'de aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan polisler iÃ§in mÃ¼fettiÅŸ talebi

Hakkari'de Ã¼Ã§ polis aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Hakkari'de Ã¼Ã§ polis aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Hakkari'de Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda mÃ¼himmat operasyonu
Hakkari'de Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda mÃ¼himmat operasyonu

Hakkari'ye 78 yÄ±l sonra otobÃ¼s terminali |FOTO
Hakkari'ye 78 yÄ±l sonra otobÃ¼s terminali FOTO

Hakkari'ye 78 yÄ±l sonra otobÃ¼s terminali |FOTO
Hakkari'ye 78 yÄ±l sonra otobÃ¼s terminali FOTO

Hakkari'de okullara kar tatili
Hakkari'de okullara kar tatili

Hakkari'de kepenkler aÃ§Ä±lmadÄ±
Hakkari'de kepenkler aÃ§Ä±lmadÄ±

Hakkari'de ÅŸehir merkezine kar yaÄŸdÄ±
Hakkari'de ÅŸehir merkezine kar yaÄŸdÄ±

Ã‡ukurca'da gergin gece
Ã‡ukurca'da gergin gece

Hakkari'de kepenkler kapalÄ±
Hakkari'de kepenkler kapalÄ±

Hakkari'de boykot bitti, okullar aÃ§Ä±ldÄ±
Hakkari'de boykot bitti okullar aÃ§Ä±ldÄ±

Hakkari'de iki okul yakÄ±ldÄ±
Hakkari'de iki okul yakÄ±ldÄ±

Åžemdinli'de 2 ayrÄ± patlama
Åžemdinli'de 2 ayrÄ± patlama

KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± Van ve Hakkari
KuÅŸ bakÄ±ÅŸÄ± Van ve Hakkari

Asker kaÃ§akÃ§Ä±larla Ã§atÄ±ÅŸtÄ±, 3'Ã¼ asker 4 yaralÄ±
Asker kaÃ§akÃ§Ä±larla Ã§atÄ±ÅŸtÄ± 3'Ã¼ asker 4 yaralÄ±

Ä°ÅŸkenceye 30 yÄ±l sonra dava aÃ§Ä±ldÄ±
Ä°ÅŸkenceye 30 yÄ±l sonra dava aÃ§Ä±ldÄ±

Hakkari'de dÃ¶rt PKK'lÄ± teslim oldu
Hakkari'de dÃ¶rt PKK'lÄ± teslim oldu

Hakkari'de heykel gerginliÄŸi

AÅŸiret kavgasÄ±nda bir kiÅŸi daha tutuklandÄ±
AÅŸiret kavgasÄ±nda bir kiÅŸi daha tutuklandÄ±

Hakkari'de altÄ± kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda
Hakkari'de altÄ± kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Hakkari'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Hakkari'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor

PKK Hakkari'de Ã¼Ã§ kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±
PKK Hakkari'de Ã¼Ã§ kiÅŸiyi kaÃ§Ä±rdÄ±

Hakkari'de polis aracÄ± devrildi: ÃœÃ§ yaralÄ±
Hakkari'de polis aracÄ± devrildi ÃœÃ§ yaralÄ±

Hakkari'de iÅŸyerine saldÄ±rÄ±
Hakkari'de iÅŸyerine saldÄ±rÄ±

Hakkari'de askeri kÄ±ÅŸlaya saldÄ±rÄ±
Hakkari'de askeri kÄ±ÅŸlaya saldÄ±rÄ±

Hakkari'de kÄ±ÅŸlaya molotof atan gruba mÃ¼dahale
Hakkari'de kÄ±ÅŸlaya molotof atan gruba mÃ¼dahale

Hakkarili esnaf kepenk aÃ§madÄ±
Hakkarili esnaf kepenk aÃ§madÄ±

Hakkari'de itfaiyecilere saldÄ±rÄ±
Hakkari'de itfaiyecilere saldÄ±rÄ±

Hakkari'de Ã§uval iÃ§inde mÃ¼himmat bulundu

Hakkari'de polis mÃ¼dahalesi
Hakkari'de polis mÃ¼dahalesi

Åžemdinli'de mayÄ±n patlamasÄ± sonucu iki kiÅŸi yaralandÄ±
Åžemdinli'de mayÄ±n patlamasÄ± sonucu iki kiÅŸi yaralandÄ±

Baraj inÅŸaatÄ±ndaki iÅŸ makineleri ateÅŸe verildi
Baraj inÅŸaatÄ±ndaki iÅŸ makineleri ateÅŸe verildi

Hakkari'de askeri araÃ§ takla attÄ±: 3 Ã¶lÃ¼
Hakkari'de askeri araÃ§ takla attÄ± 3 Ã¶lÃ¼

Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda askerle kaÃ§akÃ§Ä±lar arasÄ±nda arbede
Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda askerle kaÃ§akÃ§Ä±lar arasÄ±nda arbede

Belediye BaÅŸkanÄ± makam aracÄ±nda patlayÄ±cÄ± bulundu
Belediye BaÅŸkanÄ± makam aracÄ±nda patlayÄ±cÄ± bulundu

Hakkari esnafÄ±nÄ± ÅŸimdi de yÃ¼ksek kiralar vurdu
Hakkari esnafÄ±nÄ± ÅŸimdi de yÃ¼ksek kiralar vurdu

SÄ±nÄ±rda askere taciz ateÅŸi
SÄ±nÄ±rda askere taciz ateÅŸi

Hakkari'de 25 kaÃ§ak yakalandÄ±
Hakkari'de 25 kaÃ§ak yakalandÄ±

Åžemdinli'de TSK unsurlarÄ±na taciz ateÅŸi
Åžemdinli'de TSK unsurlarÄ±na taciz ateÅŸi

Hakkari'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± teslim oldu
Hakkari'de Ã¼Ã§ PKK'lÄ± teslim oldu

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan hasta taÅŸÄ±ma aÃ§Ä±klamasÄ±
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan hasta taÅŸÄ±ma aÃ§Ä±klamasÄ±

KayÄ±p 4 Ä°ranlÄ±'dan 2'sinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±
KayÄ±p 4 Ä°ranlÄ±'dan 2'sinin cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±

ZÄ±rhlÄ± araÃ§tan ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili bir tutuklama
ZÄ±rhlÄ± araÃ§tan ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili bir tutuklama

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'ndan YÃ¼ksekova aÃ§Ä±klamasÄ±
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'ndan YÃ¼ksekova aÃ§Ä±klamasÄ±

YÃ¼ksekova'ya 13 ay sonra ilk yolcu uÃ§aÄŸÄ±
YÃ¼ksekova'ya 13 ay sonra ilk yolcu uÃ§aÄŸÄ±

YÃ¼ksekova'da yasak kÄ±smen kalktÄ±
YÃ¼ksekova'da yasak kÄ±smen kalktÄ±

YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

5 bin 400 aile YÃ¼ksekova'ya geri dÃ¶ndÃ¼
5 bin 400 aile YÃ¼ksekova'ya geri dÃ¶ndÃ¼

YÃ¼ksekova ve Cizre il oluyor
YÃ¼ksekova ve Cizre il oluyor

YÃ¼ksekova'da sel; 800 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ telef oldu
YÃ¼ksekova'da sel 800 kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ telef oldu

YÃ¼ksekova'da karneler haftaya verilecek
YÃ¼ksekova'da karneler haftaya verilecek

MayÄ±na basan HDP'li baÅŸkan aÄŸÄ±r yaralÄ±
MayÄ±na basan HDP'li baÅŸkan aÄŸÄ±r yaralÄ±

YÃ¼ksekova'ya bir haftada 30 bin kiÅŸi dÃ¶ndÃ¼
YÃ¼ksekova'ya bir haftada 30 bin kiÅŸi dÃ¶ndÃ¼

YÃ¼ksekova'da Ã¶ÄŸrenciler 80 gÃ¼n sonra okulda
YÃ¼ksekova'da Ã¶ÄŸrenciler 80 gÃ¼n sonra okulda

YÃ¼ksekova'da yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±, halk dÃ¶nÃ¼yor
YÃ¼ksekova'da yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ± halk dÃ¶nÃ¼yor

YÃ¼ksekova'da yasak akÅŸamlarÄ± uygulanacak
YÃ¼ksekova'da yasak akÅŸamlarÄ± uygulanacak

Hakkari'de 8 PPK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Hakkari'de 8 PPK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PKK'nÄ±n yaktÄ±ÄŸÄ± lisedeki tahribat ortaya Ã§Ä±ktÄ±
PKK'nÄ±n yaktÄ±ÄŸÄ± lisedeki tahribat ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Operasyon birlikleri YÃ¼ksekova'dan dÃ¶nÃ¼yor
Operasyon birlikleri YÃ¼ksekova'dan dÃ¶nÃ¼yor

PKK'lÄ±lar cami iÃ§inde bomba hazÄ±rladÄ±
PKK'lÄ±lar cami iÃ§inde bomba hazÄ±rladÄ±

YÃ¼ksekova'da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
YÃ¼ksekova'da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

YÃ¼ksekova'da operasyon bitti, yasak sÃ¼recek
YÃ¼ksekova'da operasyon bitti yasak sÃ¼recek

PKK'nÄ±n YÃ¼ksekova'daki 'silah tamirhanesi' bulundu
PKK'nÄ±n YÃ¼ksekova'daki 'silah tamirhanesi' bulundu

CHP YÃ¼ksekova'ya heyet gÃ¶nderiyor
CHP YÃ¼ksekova'ya heyet gÃ¶nderiyor

YÃ¼ksekova'da gitar Ã§antasÄ±nda bomba
YÃ¼ksekova'da gitar Ã§antasÄ±nda bomba

BaÅŸÄ±na 300 bin TL Ã¶dÃ¼l konan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸÄ±na 300 bin TL Ã¶dÃ¼l konan PKK'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

YÃ¼ksekova'da tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ±lar imha ediliyor
YÃ¼ksekova'da tuzaklanmÄ±ÅŸ patlayÄ±cÄ±lar imha ediliyor

YÃ¼ksekova'da yasak geniÅŸledi
YÃ¼ksekova'da yasak geniÅŸledi

100 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekova'yÄ± terk etti
100 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekova'yÄ± terk etti

YÃ¼ksekova'da bir kÃ¶ye operasyon
YÃ¼ksekova'da bir kÃ¶ye operasyon

YÃ¼ksekova'da lav silahÄ± ele geÃ§irildi
YÃ¼ksekova'da lav silahÄ± ele geÃ§irildi

YÃ¼ksekova'da Emniyet ve Ã¶ÄŸretmenevine saldÄ±rÄ±
YÃ¼ksekova'da Emniyet ve Ã¶ÄŸretmenevine saldÄ±rÄ±

YÃ¼ksekova'da Ã¼Ã§ mahallede ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar
YÃ¼ksekova'da Ã¼Ã§ mahallede ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar

YÃ¼ksekova'da ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸma
YÃ¼ksekova'da ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸma

YÃ¼ksekova'da top ve silah sesleri
YÃ¼ksekova'da top ve silah sesleri

YÃ¼ksekova'dan bin 221 aile gÃ¶Ã§ etti
YÃ¼ksekova'dan bin 221 aile gÃ¶Ã§ etti

YÃ¼ksekova'da top atÄ±ÅŸlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
YÃ¼ksekova'da top atÄ±ÅŸlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

YÃ¼ksekova'da top atÄ±ÅŸlarÄ± baÅŸladÄ±
YÃ¼ksekova'da top atÄ±ÅŸlarÄ± baÅŸladÄ±

Nusaybin ve YÃ¼ksekova'da operaasyon baÅŸladÄ±
Nusaybin ve YÃ¼ksekova'da operaasyon baÅŸladÄ±

YÃ¼ksekova'da patlama; DÃ¶rt yaralÄ±
YÃ¼ksekova'da patlama DÃ¶rt yaralÄ±

Valilikten YÃ¼ksekova'da ayrÄ±lmak isteyenlere destek
Valilikten YÃ¼ksekova'da ayrÄ±lmak isteyenlere destek

YÃ¼ksekova ve Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
YÃ¼ksekova ve Nusaybin'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

YÃ¼ksekova'dan gÃ¶Ã§ baÅŸladÄ±
YÃ¼ksekova'dan gÃ¶Ã§ baÅŸladÄ±

YÃ¼ksekova'da operasyon baÅŸladÄ±
YÃ¼ksekova'da operasyon baÅŸladÄ±

YÃ¼ksekovaâ€™da bir eve havan mermisi isabet etti
YÃ¼ksekova da bir eve havan mermisi isabet etti

YÃ¼ksekovaâ€™da barikat ve hendek operasyonu
YÃ¼ksekova da barikat ve hendek operasyonu

Operasyon endiÅŸesi YÃ¼ksekova'dan gÃ¶Ã§ baÅŸlattÄ±
Operasyon endiÅŸesi YÃ¼ksekova'dan gÃ¶Ã§ baÅŸlattÄ±

Hakkari'de olaylÄ± gÃ¶steri
Hakkari'de olaylÄ± gÃ¶steri

YÃ¼ksekova, silah sesleri ile yankÄ±landÄ±
YÃ¼ksekova silah sesleri ile yankÄ±landÄ±

YÃ¼ksekova ve Cizre il merkezi olacak
YÃ¼ksekova ve Cizre il merkezi olacak

Evlerin arasÄ±nda bombalÄ± tuzak
Evlerin arasÄ±nda bombalÄ± tuzak

YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

PKK'nÄ±n iki yÄ±llÄ±k 'hazÄ±rlÄ±klarÄ±' yerle bir edildi | FOTO
PKK'nÄ±n iki yÄ±llÄ±k 'hazÄ±rlÄ±klarÄ±' yerle bir edildi FOTO

Hakkari'de kÄ±ÅŸlada bomba patladÄ±
Hakkari'de kÄ±ÅŸlada bomba patladÄ±

Ä°dil ve YÃ¼ksekova'da saldÄ±rÄ±lar
Ä°dil ve YÃ¼ksekova'da saldÄ±rÄ±lar

Hakkari'de facia kÄ±l payÄ± atlatÄ±ldÄ±
Hakkari'de facia kÄ±l payÄ± atlatÄ±ldÄ±

PKK YÃ¼ksekova'da havanlarla saldÄ±rdÄ±
PKK YÃ¼ksekova'da havanlarla saldÄ±rdÄ±

YÃ¼ksekova'da hendekler kapatÄ±ldÄ± barikatlar kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekova'da hendekler kapatÄ±ldÄ± barikatlar kaldÄ±rÄ±ldÄ±

YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
YÃ¼ksekova'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

YÃ¼ksekova'da Ã¶zerklik operasyonu: 8 gÃ¶zaltÄ±
YÃ¼ksekova'da Ã¶zerklik operasyonu 8 gÃ¶zaltÄ±

HDP ve DBP YÃ¼ksekova'da da Ã¶zerklik ilan etti
HDP ve DBP YÃ¼ksekova'da da Ã¶zerklik ilan etti

YÃ¼ksekova'daki gÃ¶zaltÄ±larÄ±n yÃ¼zde 80'i serbest
YÃ¼ksekova'daki gÃ¶zaltÄ±larÄ±n yÃ¼zde 80'i serbest

YÃ¼ksekova'da esnafa kepenk kapattÄ±ran kavga
YÃ¼ksekova'da esnafa kepenk kapattÄ±ran kavga

Siirt ve Hakkari'de gergin gece
Siirt ve Hakkari'de gergin gece

YÃ¼ksekova'da esnaf kepenk aÃ§madÄ±
YÃ¼ksekova'da esnaf kepenk aÃ§madÄ±

YÃ¼ksekova'da kimlik kontrolÃ¼ yapan gruba mÃ¼dahale
YÃ¼ksekova'da kimlik kontrolÃ¼ yapan gruba mÃ¼dahale






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