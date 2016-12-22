14:09, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

PKK'nÄ±n finans kaynaÄŸÄ±na aÄŸÄ±r darbe

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esi'nde, Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan PKK/KCK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaÄŸÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda, Ã§ok miktarda kaÃ§ak sigara, Ã§ay ve tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.

Hakkari ValiliÄŸi, operasyonlarÄ±n 20 AralÄ±k'ta YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esi YukarÄ± Ã–lÃ§ekli ve AÅŸaÄŸÄ± Ã–lÃ§ekli KÃ¶ylerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸÃ¶yle denildi:

"YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esi YukarÄ± Ã–lÃ§ekli ve AÅŸaÄŸÄ± Ã–lÃ§ekli KÃ¶ylerinde ikamet eden bazÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m/yataklÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve evlerinde terÃ¶re finans kaynaÄŸÄ± oluÅŸturan kaÃ§ak eÅŸya bulunduÄŸu deÄŸerlendirilmiÅŸ, tespit edilen ÅŸahÄ±slarÄ±n ev ve eklentilerinde yapÄ±lan arama faaliyeti neticesinde; 520 bin paket gÃ¼mrÃ¼k kaÃ§aÄŸÄ± sigara, 1 ton 720 kg Ã§ay, 4 bin 788 kutu sallama kaÃ§ak Ã§ay, 1 ton 180 kilogram nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼ ve 4 bin 176 paket sarma tÃ¼tÃ¼n ele geÃ§irilmiÅŸtir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."