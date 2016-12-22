14:11, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Ãœlkeler Parlamenter Asamblesi'nin yeni binasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'Ä±n baÅŸkenti BakÃ¼'de, TÃ¼rk Dili KonuÅŸan Ãœlkeler Parlamenter Asamblesi (TÃœRKPA) hizmet binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Azerbaycan Milli Meclis BaÅŸkanÄ± Oktay Asadov, TÃœRKPA DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± ve Kazakistan Meclis BaÅŸkanÄ± Nurlan Nigmatulin, KÄ±rgÄ±zistan Meclis BaÅŸkanÄ± Ã‡Ä±nÄ±bay Tursunbekov ve TÃœRKPA Genel Sekreteri Jandos Asanov katÄ±ldÄ±.

TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ sonrasÄ± dÃ¼zenlenen toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, katÄ±lÄ±mcÄ±lara CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n selamlarÄ±nÄ± iletti.

TÃœRKPA'nÄ±n kuruluÅŸuna Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Kazakistan Devlet BaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev'e ve TÃœRKPA'nÄ±n hizmet binasÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±ndaki destek iÃ§in Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'e teÅŸekkÃ¼r eden Kahraman, "Birlikten kuvvet doÄŸar. Yan yana geleceÄŸiz, daima birlik olacaÄŸÄ±z. TÃœRKPA'nÄ±n hedefi bu. GeliÅŸmemizi istemeyen, ayaÄŸa kalktÄ±kÃ§a Ã¶nÃ¼mÃ¼zÃ¼ kesmek isteyen bir baÅŸka dÃ¼nya var. Birlik ve beraberliÄŸimizin Ã¶nÃ¼ndeki engelleri tarihten gelen kÃ¶klerimizin birliÄŸiyle aÅŸacaÄŸÄ±z" dedi.

Azerbaycan Milli Meclis BaÅŸkanÄ± Asadov, Ã¼lke olarak TÃœRKPA'ya ve faaliyetlerine Ã¶nem verdiklerini belirterek, yeni hizmet binasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nda Azerbaycan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

TÃœRKPA DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± ve Kazakistan Meclis BaÅŸkanÄ± Nigmatulin de TÃœRKPA'nÄ±n Devlet BaÅŸkanÄ± NAzarbayev'in Ã¶nerisiyle kurulduÄŸunu hatÄ±rlatarak, yeni binanÄ±n yapÄ±mÄ±na verdiÄŸi destek iÃ§in Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'e teÅŸekkÃ¼r etti.

Nigmatulin, TÃœRKPA'nÄ±n kardeÅŸ halklar arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸini pekiÅŸtiren, geleceÄŸi parlak bir uluslararasÄ± kuruluÅŸ olduÄŸunu vurgulayarak, baÅŸlattÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± daha etkili ÅŸekilde devam ettireceklerini belirtti.

KÄ±rgÄ±zistan Meclis BaÅŸkanÄ± Tursunbekov ise TÃœRKPA'nÄ±n faaliyette olduÄŸu yedi yÄ±l boyunca iÅŸbirliklerinin pekiÅŸtirilmesi aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸini dile getirdi. TÃœRKPA'nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir uluslararasÄ± kuruluÅŸ haline geldiÄŸine dikkati Ã§eken Tursunbekov, tÃ¼m TÃ¼rkler olarak bundan gurur duyduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±.