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İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kazakistan’da
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kazakistan’da

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine uygulanan yaptırımlar ve bölge sorunları hakkında görüşmek üzere Kazakistan'a gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, İran’ın nükleer programına yönelik yaptırımların kalkmasının, Kazakistan ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’a gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ak Orda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı konuşmada, "Nükleer programla ilgili yaptırımların kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre içerisinde İran’ın ekonomik kalkınmada büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Bunun İran ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iki ülke arasındaki mevcut ulaştırma potansiyelinden yararlanarak, ülkesinin İran’a tarım ürünleri ihracatını artırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Nazarbayev, iki ülkenin görüşmelerde uluslararası terörizm ve radikalizme karşı mücadelede yakın iş birliği yapmaya karar verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani de Hazar’a komşu ülke olan Kazakistan ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin devam etmesi yönünde desteğini dile getirerek, "Tüm alanlarda iş birliğimizi yeni seviyeye çıkartma niyetindeyiz.” dedi.

Ayrıca Ruhani, İran’ın P5+1 ülkeleriyle anlaşmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e teşekkür etti.

Kazakistan'ın uluslararası arenada İran’ı her zaman desteklediğine dikkati çeken Ruhani, “İkili ilişkilerimizin gelişmesini engelleyen bazı bariyerlerin kaldırılmasından umutluyuz.” şeklinde konuştu.

Ruhani, görüşmelerde İran’a komşu ülkelerden gelen terör tehditlerine karşı mücadelede iş birliği konularının da ele alındığını belirterek, "Bugün Irak ve Suriye’de hepimizi endişelendiren bir durum oluştu. Bu sorunu hep birlikte çözmek ve bu ülkelere istikrarı ve güvenliği getirmek gerek." ifadelerini kullandı.

Ruhani’nin Kazakistan ziyaretinin ardından Kırgızistan’a geçmesi bekleniyor.



İlgili Konular iran kazakistan
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