İran Cumhurbaşkanı Ruhani Kazakistan’da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, İran’ın nükleer programına yönelik yaptırımların kalkmasının, Kazakistan ile İran arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.
Orta Asya turu kapsamında Kazakistan’a gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ak Orda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı konuşmada, "Nükleer programla ilgili yaptırımların kaldırılmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre içerisinde İran’ın ekonomik kalkınmada büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Bunun İran ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin gelişmesine etkisi oldu." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iki ülke arasındaki mevcut ulaştırma potansiyelinden yararlanarak, ülkesinin İran’a tarım ürünleri ihracatını artırmaya hazır olduğunu kaydetti.
Nazarbayev, iki ülkenin görüşmelerde uluslararası terörizm ve radikalizme karşı mücadelede yakın iş birliği yapmaya karar verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Ruhani de Hazar’a komşu ülke olan Kazakistan ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin devam etmesi yönünde desteğini dile getirerek, "Tüm alanlarda iş birliğimizi yeni seviyeye çıkartma niyetindeyiz.” dedi.
Ayrıca Ruhani, İran’ın P5+1 ülkeleriyle anlaşmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e teşekkür etti.
Kazakistan'ın uluslararası arenada İran’ı her zaman desteklediğine dikkati çeken Ruhani, “İkili ilişkilerimizin gelişmesini engelleyen bazı bariyerlerin kaldırılmasından umutluyuz.” şeklinde konuştu.
Ruhani, görüşmelerde İran’a komşu ülkelerden gelen terör tehditlerine karşı mücadelede iş birliği konularının da ele alındığını belirterek, "Bugün Irak ve Suriye’de hepimizi endişelendiren bir durum oluştu. Bu sorunu hep birlikte çözmek ve bu ülkelere istikrarı ve güvenliği getirmek gerek." ifadelerini kullandı.
Ruhani’nin Kazakistan ziyaretinin ardından Kırgızistan’a geçmesi bekleniyor.
Sırbistan Başbakanı Vucic, "Rusya, Sırbistan'a 6 adet MİG 29 tipi savaş uçağı, 30 adet T72S tipi tank ve 30 adet zırhlı askeri araç hibe edecek" açıklamasında bulundu
IKBY İslami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Halep'e yardımlarından dolayı Türkiye'yi tebrik ediyoruz" dedi
Gorbaçov, güçlü bir reformla SSCB'nin yıkılışını engelleyebileceklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi
Birleşmiş Milletlerin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti
Fransa Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine uygulanan yaptırımlar ve bölge sorunları hakkında görüşmek üzere Kazakistan'a gitti
Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul" uygulamasıyla, iç savaşın akamete uğrattığı eğitim ve öğretim hayatının kısmen telafi edilmesi hedefleniyor
İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi milletvekili Kuddusi, "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir" dedi
Saddam'ın kızı Raghad Hüseyin, Trump'ın farklı bir başkan olacağını, babasının yaşadıklarının farkında olduğunu savundu
Netanyahu, ABD Başkanı Obama’yı BMGK’da oylamaya sunulacak Yahudi yerleşim birimlerini illegal sayan karar tasarısını veto etmeye çağırdı
DEAŞ militanlarının kentin doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde bombalı araçla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Demokratik Kongo'da Devlet Başkanı Kabila'ya karşı düzenlenen gösterilerde 275 kişi gözaltına alındı
Almanya'nın Öhringen kentindeki caminin kapısına kesik domuz kafası asıldı
ABD ve Rusya arasındaki ilişkiler son dönemin en minumum düzeyinde. İki ülke arasında Suriye, Ukrayna ve siber saldırılardan kaynaklanan anlaşmazlıklar bulunuyor.