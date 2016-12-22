14:13, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Darbe planÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± villadaki 4 gÃ¼nÃ¼ anlattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz'dakiÂ darbe giriÅŸiminin, Ankara'da "danÄ±ÅŸmanlÄ±k merkezi" olarak kullanÄ±lan 3 katlÄ± villada haziran ayÄ± sonu itibarÄ±yla planlanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, bir grup darbecinin ise planlamaya Ã¶zel iÅŸleri nedeniyle "bayram arasÄ±" verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 29 Temmuz'da TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden ihraÃ§ edilen ve 8 AÄŸustos'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ "Åžapka" kod adlÄ±Â ÅŸÃ¼phelinin, darbe planlamasÄ±na iliÅŸkin Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesine verdiÄŸi ifadelerde ilginÃ§ ayrÄ±ntÄ±lar yer alÄ±yor.

Ã–rgÃ¼t mensuplarÄ±yla Kara Harp Okulunda okurken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan itirafÃ§Ä±, gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± her ilde kendisinden sorumlu bir kiÅŸinin olduÄŸunu ve bu kiÅŸilerle iletiÅŸim kurduÄŸunu belirtti.

Ankara'da gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± 2013-2015 dÃ¶neminde, FETÃ–'nÃ¼n sÃ¶zde Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± imamÄ± "Cihan"Ä±n, telefonlarÄ±na Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lmak Ã¼zere geliÅŸtirilmiÅŸ "ÅŸifreli Whatsapp" programÄ± kurduÄŸunu vurgulayan "Åžapka", darbe giriÅŸiminden Ã¶nce Ä°zmir'de gÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"Cihan"Ä±n, Ramazan BayramÄ±'nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ olan 5 Temmuz saat 21.00-22.00 sÄ±ralarÄ±nda "Acil Ankara'ya gelmen gerekiyor" ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, nedenini sorduÄŸunda ise "Hayati ve Ã§ok Ã¶nemli bir konu, mutlaka hemen Ankara'ya gelmen gerekiyor" dediÄŸini aktaran "Åžapka", TandoÄŸan metro Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±ndaki parkta telefonunun kapalÄ± olarak bulunmasÄ±nÄ±n istendiÄŸini belirtti.

"OLUMSUZ ÅžEYLER Â SÃ–YLEYÄ°P MORAL BOZMAMAK LAZIM"

6 Temmuz'da buluÅŸtuÄŸu "Cihan"Ä±n, "Åžu an Ã§ok Ã¶nemli bir Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±yor, birazdan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yere gideceÄŸiz" dediÄŸini ifade eden itirafÃ§Ä±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Simaen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m 'Abdullah' kod adÄ±nÄ± kullanan Kurmay Yarbay Turgay S. de buraya geldi ve 'tÃ¼m kuvvetlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla bir darbe planlamasÄ± yapÄ±lÄ±yor ve Ã§alÄ±ÅŸmalara ÅŸu an gideceÄŸimiz yerde devam edilecek' dedi. 'Siz aklÄ±nÄ±zÄ± peynir ekmekle mi yediniz, bÃ¶yle bir ÅŸey nasÄ±l olur?' diye konuÅŸtuÄŸumda ise 'sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir durum yok, tÃ¼m planlama buna gÃ¶re yapÄ±ldÄ±' denildi. Bu arada Cihan'Ä±n da 'olumsuz hiÃ§bir durum yok, olumsuz ÅŸeyler sÃ¶yleyip baÅŸkalarÄ±nÄ±n da moralini bozmamak lazÄ±m' ÅŸeklinde konuÅŸmasÄ± oldu."

VÄ°LLANIN DIÅžINDA DANIÅžMANLIK MERKEZÄ° LEVHASI"

Daha sonra gittikleri yerde Ã¼Ã§ katlÄ± Ã§imento renkli, bahÃ§eli, dÄ±ÅŸÄ±nda danÄ±ÅŸmanlÄ±k merkezi levhasÄ± olan villa tarzÄ± bir binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde durduklarÄ±nÄ±, burada kapÄ±yÄ± 25-30 yaÅŸlarÄ± arasÄ±nda saÃ§larÄ± arkadan Ã¶rgÃ¼lÃ¼, gÃ¶zlÃ¼klÃ¼, zayÄ±f yapÄ±lÄ± bir erkeÄŸin aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten "Åžapka", ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Bizler iÃ§eri ayakkabÄ±larÄ±mÄ±zÄ± Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra girdik. VillanÄ±n giriÅŸe gÃ¶re alt katÄ±na indik. Ä°ndiÄŸimiz alt kat merdiveninin tam karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan 2 kÃ¼Ã§Ã¼k oda ve yine merdivene gÃ¶re sol tarafta ise bÃ¼yÃ¼k bir salon vardÄ±. Ben ve diÄŸer ÅŸahÄ±slar bÃ¼yÃ¼k salona girdik. Ä°Ã§eride yaklaÅŸÄ±k 8-10 kiÅŸi bulunuyordu. Herkes ikiÅŸerli, Ã¼Ã§erli gruplar halinde ellerinde birtakÄ±m belgeler ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Bu ÅŸahÄ±slarÄ±n hepsi sivil giyimliydiler. Bu ÅŸahÄ±slardan bazÄ±larÄ±nÄ±n asker, bazÄ±larÄ±nÄ±n ise Ã¶rgÃ¼t iÃ§indeki Ã¼st dÃ¼zey imamlar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. "Cihan" bize, 'arkadaÅŸlar burada Ã§alÄ±ÅŸmalar olacak, detaylarÄ± bilmeseniz de ÅŸimdilik takip edin. Jandarma ile ilgili diÄŸer kuvvetlerden herhangi bir talep olursa not alÄ±n' dedi."

ADÄ°L Ã–KSÃœZ "Ä°MAMLIK" YAPTI

Salonda Kurmay Albay Bilal AkyÃ¼z, Kurmay Yarbay BarÄ±ÅŸ AvÄ±alan, TuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§, HavacÄ± TÃ¼mgeneral GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, Denizci Koramiral Ã–mer Faruk HarmancÄ±k ile tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± 4-5 kiÅŸinin daha olduÄŸunu, havacÄ±larÄ±n havacÄ±larla, karacÄ±larÄ±n karacÄ±larla, denizcilerin denizcilerle gruplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan itirafÃ§Ä±, namaz vakitlerinde villa iÃ§erisinde bulunan herkesin abdest alÄ±p namaz kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, namazÄ±n farzlarÄ±nÄ± da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°mamÄ±" Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

6 Temmuz'da geldiÄŸi villada 9 Temmuz'a kadar kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden "Åžapka", Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n sÃ¼rekli villanÄ±n diÄŸer katlarÄ±nda da gezerek askeri darbe ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "Cihan" ile Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de zaman zaman kendi aralarÄ±nda ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olduÄŸunu aktardÄ±.

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°N SON RÃœTUÅžLARI HAZÄ°RAN SONUNDA VERÄ°LMÄ°Åž

"Åžapka" kod adlÄ± itirafÃ§Ä± ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"Askeri darbe ile ilgili hazÄ±rlÄ±klarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu evde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n benim bu eve gelmemden (6 Temmuz) yaklaÅŸÄ±k bir hafta Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Turgay S, biz bu eve gelmeden Ã¶nce bizim haricimizde bir baÅŸka jandarma grubunun Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§erisinde bulunduÄŸunu ancak bayram arasÄ± veren jandarma grubunun Ã¶zel iÅŸlerinin olmasÄ± nedeni ile bu Ã§alÄ±ÅŸmaya bizim sonradan dahil edildiÄŸimizi sÃ¶ylemiÅŸti. O yÃ¼zden bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¼nler Ã¶ncesinden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

Bizden Ã¶nceki jandarma grubunda kimlerin olduÄŸunu sorduÄŸumda Ä°stihbarat Okul KomutanÄ± Jandarma Kurmay Albay Murat K. isimli ÅŸahÄ±s olduÄŸu sÃ¶ylenmiÅŸti. Devam eden gÃ¼nlerde bahsetmiÅŸ olduÄŸum bu villaya zaman zaman gelip gidenler oluyordu. Bunlar iÃ§erisinde Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli Kurmay Albay FÄ±rat AlakuÅŸ da vardÄ±. "Hakan" isimli Ã¶rgÃ¼t mensubu ile birlikte Ã‡akÄ±rsÃ¶ÄŸÃ¼t Jandarma Komando Tugay KomutanÄ± Ali Osman GÃ¼rcan da geldi. Bu ÅŸahÄ±slar yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat kadar bulunduÄŸumuz villada kaldÄ±lar. "Hakan", jandarma imamÄ± "Cihan" isimli Ã¶rgÃ¼t mensubunun bir altÄ±nda olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m sorumlu bir abi. Ali Osman GÃ¼rcan'a, Kastamonu'ya giderek TuÄŸgeneral Faruk Bal'a 15 Temmuz'daki gÃ¶revi olan Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±nÄ±n komutasÄ±nÄ± devir alma gÃ¶revinin verildiÄŸini iletmesini istedi. Bunun Ã¼zerine GÃ¼rcan da verilen gÃ¶revi Faruk Bal'a iletebileceÄŸini sÃ¶yledi."

FETÃ–'CÃœ OLMAYAN SUBAYLARI KARALAMIÅžLAR

Villadan 9 Temmuz'da ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ä°zmir'deki gÃ¶revine 11 Temmuz'da dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 13 Temmuz'da ise "Cihan"Ä±n attÄ±ÄŸÄ± mesajda darbenin 15 Temmuz'da olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini sÃ¶yleyen "Åžapka", darbe giriÅŸiminin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan telefonuna format attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, telefonunda kurulu bulunan "ÅŸifreli Whatsapp" programÄ±nÄ± sildiÄŸini, "Cihan" ile bir daha gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Åžapka" kod adlÄ± itirafÃ§Ä±, jandarma bÃ¼nyesinde FETÃ–'cÃ¼ olmayan subaylarÄ±n karalanmasÄ±na iliÅŸkin yoÄŸun faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini ifade ederek, ÅŸu bilgileri verdi:

"Jandarma teÅŸkilatÄ± iÃ§erisinde vatansever subaylarÄ±n karalanarak mesleki ilerlemelerini engellemek ve tÃ¼m teÅŸkilat iÃ§erisinde FETÃ–/PDY mensubu subaylarÄ±n sÃ¶z sahibi olabilmesi iÃ§in yine Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sivil imamlarÄ± sorumluluÄŸunda yoÄŸun bir karalama ve ÅŸikayet mekanizmasÄ±nÄ±n oluÅŸturulduÄŸunu, bunun iÃ§in de Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± karargahÄ±nda Jandarma Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme ve DeÄŸerlendirme Merkezi (JÄ°HÄ°DEM) adÄ±nda bir birimin kurulduÄŸunu duymuÅŸtum."