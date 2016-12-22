14:23, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Beyrut'ta





Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Beyrut'ta LÃ¼bnanlÄ± mevkidaÅŸÄ± ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta LÃ¼bnanlÄ± mevkidaÅŸÄ± Cibran Basil ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda bir araya geldi.

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