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16:47, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
14:27, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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BM'nin yardÄ±m tÄ±rlarÄ± Suriye'ye geÃ§ti
BM'nin yardÄ±m tÄ±rlarÄ± Suriye'ye geÃ§ti

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r,Â Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindekiÂ CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti.

CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Ä°dlib'e hareket eden, yakacak, battaniye ve gÄ±da maddesi yÃ¼klÃ¼ 15Â yardÄ±m tÄ±rÄ±na, BM'ye ait araÃ§lar da eÅŸlik etti.

Ã–te yandan, Ã§eÅŸitli yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nca temin edilen insani yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndaki kontrollerin ardÄ±ndan tampon bÃ¶lgeye alÄ±ndÄ±.



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Ä°brahimi Rus ve ABD'li yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

BM, yardÄ±m konvoyuna saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
BM yardÄ±m konvoyuna saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

22. KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± baÅŸladÄ±
22 KÄ±ÅŸ Olimpiyat OyunlarÄ± baÅŸladÄ±

DavutoÄŸlu'ndan telefon diplomasisi
DavutoÄŸlu'ndan telefon diplomasisi






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