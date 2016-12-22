14:27, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

BM'nin yardÄ±m tÄ±rlarÄ± Suriye'ye geÃ§ti





BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r, Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) gÃ¶nderdiÄŸi yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan 15 tÄ±r,Â Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindekiÂ CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Suriye'ye geÃ§ti. CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek Ä°dlib'e hareket eden, yakacak, battaniye ve gÄ±da maddesi yÃ¼klÃ¼ 15Â yardÄ±m tÄ±rÄ±na, BM'ye ait araÃ§lar da eÅŸlik etti. Ã–te yandan, Ã§eÅŸitli yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nca temin edilen insani yardÄ±m malzemelerini taÅŸÄ±yan tÄ±rlar, sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndaki kontrollerin ardÄ±ndan tampon bÃ¶lgeye alÄ±ndÄ±.

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