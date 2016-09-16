14:31, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

ABD'den Japonya'ya arazi devri





ABD, 40 bin dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanÄ± Tokyo hÃ¼kÃ¼metine devretti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD, Japonya'nÄ±n Okinawa eyaletindeki askeri Ã¼ssÃ¼nden 40 bin dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alanÄ± Tokyo hÃ¼kÃ¼metine tÃ¶renle devretti. Kyodo haber ajansÄ±na gÃ¶re, Japonya HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YoÅŸihide Suga ve ABD'nin Tokyo BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Caroline Kennedy'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla Okinawa'nÄ±n Nago kentinde dÃ¼zenlenen tÃ¶rende, 1972'den bu yana ABD'den Tokyo hÃ¼kÃ¼metine en bÃ¼yÃ¼k arazi devri yapÄ±ldÄ±. TÃ¶rene, ABD'nin Japonya'daki askeri varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Okinawa Valisi TakeÅŸi Onaga katÄ±lmadÄ±. Okinawa'da ABD'ye ait 32 Ã¼s bulunuyor. Askeri Ã¼sler, adanÄ±n yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 25'ini kaplÄ±yor. ABD'nin Japonya'da gÃ¶revli 50 bin askerinden 18 bin 600'Ã¼ Okinawa'da bulunuyor ve bÃ¶lge sakinlerinin Ã§oÄŸu, "suÃ§ oranÄ±nÄ±n, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸinin ve kaza riskinin arttÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle Ã¼ssÃ¼n adadan tamamen taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.

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