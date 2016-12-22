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16:37, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe
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14:38, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

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Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan vergisiz sipariÅŸlere 30 avro sÄ±nÄ±rÄ±
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan vergisiz sipariÅŸlere 30 avro sÄ±nÄ±rÄ±

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan e-ticaret yoluyla ithal edilen Ã¼rÃ¼nlere ve sipariÅŸlere gÃ¼mrÃ¼k muafiyet oranlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu belirterek, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸler TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebiliyor, bu da haksÄ±z rekabete yol aÃ§abiliyor. Bunu 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k." dedi.

TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) ve TÃ¼rk Ekonomi BankasÄ± (TEB) iÅŸ birliÄŸinde TÃ¼rkiye E-Ticaret Meclisi ve EticaretSEM tarafÄ±ndan organize edilen TÃ¼rkiye Teknoloji BuluÅŸmalarÄ± etkinliÄŸi, TOBB Konferans Salonuâ€™nda yapÄ±ldÄ±.

Bakan TÃ¼fenkci, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BakanlÄ±k olarak elektronik ticareti Ã§ok Ã¶nemsediklerini dile getirerek, "E-ticaretin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k. TÃ¼rkiye olarak Ã§ok mesafe alacaÄŸÄ±mÄ±z bir alan. Bunun temellerinin doÄŸru atÄ±lmasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.

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