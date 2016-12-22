Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan vergisiz sipariÅŸlere 30 avro sÄ±nÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan e-ticaret yoluyla ithal edilen Ã¼rÃ¼nlere ve sipariÅŸlere gÃ¼mrÃ¼k muafiyet oranlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸunu belirterek, "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸler TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebiliyor, bu da haksÄ±z rekabete yol aÃ§abiliyor. Bunu 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k." dedi.
TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) ve TÃ¼rk Ekonomi BankasÄ± (TEB) iÅŸ birliÄŸinde TÃ¼rkiye E-Ticaret Meclisi ve EticaretSEM tarafÄ±ndan organize edilen TÃ¼rkiye Teknoloji BuluÅŸmalarÄ± etkinliÄŸi, TOBB Konferans Salonuâ€™nda yapÄ±ldÄ±.
Bakan TÃ¼fenkci, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, BakanlÄ±k olarak elektronik ticareti Ã§ok Ã¶nemsediklerini dile getirerek, "E-ticaretin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k. TÃ¼rkiye olarak Ã§ok mesafe alacaÄŸÄ±mÄ±z bir alan. Bunun temellerinin doÄŸru atÄ±lmasÄ± lazÄ±m." diye konuÅŸtu.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,47'nin altÄ±na geriledi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, daha Ã¶nce 2 AralÄ±k 2016'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini duyurduÄŸu TÃ¼rkiye'nin kredi notu gÃ¶zden geÃ§irme tarihini gÃ¼ncellenen takviminden Ã§Ä±kardÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k Kanununda usulsÃ¼zlÃ¼klere iliÅŸkin para cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.
DÃ¼nya TÃ¼rk Ä°ÅŸ Konseyi (DTÄ°K) Avrupa BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde hedeflerine ulaÅŸamayÄ±p "ekonomik savaÅŸ" aÃ§anlara karÅŸÄ± Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, TÃ¼rkiye'ye bin avro gÃ¶ndererek TÃ¼rk bankalarÄ±nda hesap aÃ§ma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
HaklarÄ±nda Ã§Ä±kan haber sonrasÄ± hukuki yollara baÅŸvuran Murat Ãœlker ve YÄ±ldÄ±z Holding, grupla baÄŸlantÄ±lÄ± hisselerden ciddi miktarlarda alÄ±m yaparak, hissedarlarÄ±na haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda yolunda mesaj veriyor. Bu hisse alÄ±mlarÄ±nÄ±n, artarak sÃ¼receÄŸi belirtiliyor
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin kredi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ â€˜negatifâ€™ten â€˜duraÄŸanâ€™a yÃ¼kseltti, â€˜BBâ€™ seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
Vergi diliminden dolayÄ± Ekim, KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda Ã¼cretleri bin 300 TL'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸen asgari Ã¼cretliler iÃ§in aradaki farkÄ± telafi etmeyi Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, kabul edildi
Gram altÄ±n bugÃ¼n 128,0 liraya gerilemesinin ardÄ±ndan saat 10.30 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,6 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 128,1 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, 30 Haziran itibariyle Ã¶denmemiÅŸ vergi, prim borÃ§larÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k vergi borÃ§larÄ±na yeniden yapÄ±landÄ±rma getirileceÄŸini, dÃ¼zenlemeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon mÃ¼kellefin yararlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) gÃ¼ndemine, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yapÄ±lan AB referandumundan Ã§Ä±kan Brexit (AB'den ayrÄ±lma) kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°talya'daki bankacÄ±lÄ±k krizi oturdu.
Merkez BankasÄ± faiz koridorunun Ã¼st bandÄ±nÄ± 25 baz puan indirerek %8.75'e Ã§ekti, politika faizi ve alt bant deÄŸiÅŸmedi
TMSF, Asya KatÄ±lÄ±m BankasÄ± AÅž'nin faaliyetlerinin geÃ§ici olarak durdurulmasÄ±na karar verdi
Cuma akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan uluslararasÄ± piyasada 3,05'i gÃ¶ren dolar/TL, Merkez BankasÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemler ve Ã¶zellikle BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek'in aÃ§Ä±klamalarÄ± ile dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§erek 2,94'Ã¼n altÄ±na geriledi. Sadece borsa tedirgin aÃ§Ä±ldÄ±.
PalandÃ¶ken 2015 yÄ±lÄ±nda 4 milyar 389 bin 704 lira trafik cezasÄ± kesildiÄŸini belirterek cezalarÄ±n faizinin silinmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi