15:03, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

FÄ±rat KalkanÄ±'nda ÅŸehit sayÄ±sÄ± 16'ya yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda ÅŸehit sayÄ±sÄ± 16'ya yÃ¼kseldi.

AÃ§Ä±klama TBMM'de konuÅŸanÂ Milli Savunma BakanÄ± Fikri'tan geldi.

Milletvekillerine devam eden FÄ±rat KalkanÄ± ve El Bab operasyonu hakkÄ±nda bilgi veren IÅŸÄ±k'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:Â

"BÃ¶lgedeki yangÄ±n gÃ¶rmezden gelindi. Hareket tamamÄ±yla uluslararasÄ± hukuka uygun olarak baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Cerablus, Er Rai ve DEAÅž aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k sembolik Ã¶nem taÅŸÄ±yan DabÄ±kâ€™Ä±n kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± mÃ¼himdir. BÃ¶ylece, 2 bin kilometrekare civarÄ±nda bir alan terÃ¶ristlerden temizlenmiÅŸ, 225 meskun mahal Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilmiÅŸtir.

BugÃ¼ne kadar FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden 1005 terÃ¶rist etkisiz hale getirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca DEAÅžâ€™a ait 4 tank, 29 havan, 41â€™i silahlÄ± 97 araÃ§, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiÅŸ, 11 bombalÄ± araÃ§ tesirsiz hale getirilmiÅŸtir.

PKK/PYD/YPG terÃ¶ristlerinin 299â€™u etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Bu operasyonlar sÄ±rasÄ±nda PKK/PYD/YPGâ€™ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araÃ§ ve 1 drone da imha edilmiÅŸtir.

Biz yÄ±llardan beri Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini anlatÄ±yoruz. Ä°nsani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±labileceÄŸi bir hat oluÅŸturulabileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yoruz.Â

Harekat planÄ±nÄ±n en kritik aÅŸamasÄ± olan El Bab'Ä±n temizlenmesi aÅŸamasÄ±na gelinmiÅŸtir.

DEAÅž'Ä±n en direnÃ§ gÃ¶sterdiÄŸi mevzi ÅŸehre hakim noktadaki bir hastane. En fazla ÅŸehidi burada verdik."