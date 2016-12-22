15:05, 22 AralÄ±k 2016 PerÅŸembe

Can DÃ¼ndar'a yakalama kararÄ±





Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan "NÃ¶betÃ§i Genel YayÄ±n YÃ¶netmenliÄŸi" kampanyasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± iÃ§in yakalama kararÄ± Ã§Ä±kardÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinde bir gÃ¼nlÃ¼k "eÅŸ genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸi" yapan gazeteci Can DÃ¼ndar'Ä±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± basmak veya yayÄ±nlamak" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±k Can DÃ¼ndar katÄ±lmadÄ±. DuruÅŸmada, DÃ¼ndar'Ä±n avukatÄ± ise hazÄ±r bulundu.Â Mahkeme BaÅŸkanÄ± Fikret Demir, sanÄ±k Can DÃ¼ndar iÃ§in Ã§Ä±kartÄ±lan davetiyenin adresinde muhatabÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu bildiren eÅŸi Dilek DÃ¼ndar'a tebliÄŸ edildiÄŸini bildirdi.Â DuruÅŸmada sÃ¶z alan DÃ¼ndar'Ä±n avukatÄ± Abbas YalÃ§Ä±n, mÃ¼vekkilinin yurt dÄ±ÅŸÄ± adresini celse arasÄ±nda bildireceÄŸini belirterek, bu ÅŸekilde savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nabileceÄŸini sÃ¶yledi.Â Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Erol DemirtaÅŸ, sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Â Talebi karara baÄŸlayan mahkeme heyeti, sanÄ±kÂ Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu kararlarÄ±n infaz edilemediÄŸini belirtti. SanÄ±k DÃ¼ndar'Ä±nÂ Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len MÄ°T tÄ±rlarÄ± davasÄ±ndaÂ hapis cezasÄ± almasÄ±ndan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmesi ve yakÄ±n zamanda dÃ¶nmeyeceÄŸine dair basÄ±na yansÄ±yan beyanlarÄ± nedeniyle kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden mahkeme heyeti, DÃ¼ndar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.

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