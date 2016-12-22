Can DÃ¼ndar'a yakalama kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle geÃ§ici olarak kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinde bir gÃ¼nlÃ¼k "eÅŸ genel yayÄ±n yÃ¶netmenliÄŸi" yapan gazeteci Can DÃ¼ndar'Ä±n "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± basmak veya yayÄ±nlamak" suÃ§undan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya, sanÄ±k Can DÃ¼ndar katÄ±lmadÄ±. DuruÅŸmada, DÃ¼ndar'Ä±n avukatÄ± ise hazÄ±r bulundu.Â
Mahkeme BaÅŸkanÄ± Fikret Demir, sanÄ±k Can DÃ¼ndar iÃ§in Ã§Ä±kartÄ±lan davetiyenin adresinde muhatabÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu bildiren eÅŸi Dilek DÃ¼ndar'a tebliÄŸ edildiÄŸini bildirdi.Â
DuruÅŸmada sÃ¶z alan DÃ¼ndar'Ä±n avukatÄ± Abbas YalÃ§Ä±n, mÃ¼vekkilinin yurt dÄ±ÅŸÄ± adresini celse arasÄ±nda bildireceÄŸini belirterek, bu ÅŸekilde savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nabileceÄŸini sÃ¶yledi.Â
Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Erol DemirtaÅŸ, sanÄ±ÄŸÄ±n savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± amacÄ±yla hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Â
Talebi karara baÄŸlayan mahkeme heyeti, sanÄ±kÂ Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu kararlarÄ±n infaz edilemediÄŸini belirtti. SanÄ±k DÃ¼ndar'Ä±nÂ Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len MÄ°T tÄ±rlarÄ± davasÄ±ndaÂ hapis cezasÄ± almasÄ±ndan sonra yurt dÄ±ÅŸÄ±na gitmesi ve yakÄ±n zamanda dÃ¶nmeyeceÄŸine dair basÄ±na yansÄ±yan beyanlarÄ± nedeniyle kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden mahkeme heyeti, DÃ¼ndar hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden biri tutuklandÄ±
ASELSAN ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra vurularak etkisiz hale getirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraÃ§ edilen bir polis arkadaÅŸÄ± daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TBMM Anayasa Komisyonu'nda 50 milletvekili konuÅŸma sÄ±rasÄ±nÄ± bekliyor
Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne baÄŸlÄ± medya grubu Rudaw, Esad rejiminin PKK/PYD'ye ay sonuna kadar Halep topraklarÄ±nÄ± terk etmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 tÄ±r devrildi, elektrik direkleri ve MOBESE kameralarÄ± hasar gÃ¶rdÃ¼. KaymakamlÄ±k, ilÃ§edeki okullarÄ±n yarÄ±n da tatil edildiÄŸini duyurdu.
CHP Ankara Ä°l Sekreteri ErdoÄŸan DoÄŸan, CHP GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±na kayyum olarak atandÄ±.
Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi akademisyen Ã§ift ile gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Fatih GÃ¼rsul , 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§u kapsamÄ±nda tutuklandÄ±
Bodrum GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k'te bugÃ¼n baÅŸlayan yangÄ±n tarÄ±m arazilerine de sÄ±Ã§radÄ±
TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu arasÄ±nda imzalanan mutabakat zaptÄ± ile Ä°stanbulâ€™dan Zhukovski ve Grozniâ€™ye, Moskovaâ€™dan GazipaÅŸaâ€™ya tarifeli seferler konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±
Ankara merkezli 12 ilde "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 68 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 35'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TekirdaÄŸ'da sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
AvcÄ±lar'da lastiÄŸini patlatÄ±p takip ettikleri otomobilin iÃ§indeki iki kiÅŸiyi lastik deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda darbeden gaspÃ§Ä±lar, 900 bin liralÄ±k dÃ¶vizi alarak kaÃ§tÄ±
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir temizlik teknolojisi firmasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nda 30 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ile 3 bin kÃ¶pek ve 150 kedinin hijyenik bir yaÅŸam alanÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±