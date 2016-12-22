Akar, 'FÄ±rat KalkanÄ±' iÃ§in Kilis'te

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n Kilis'teki harekat merkezine gitti, son durum ve geliÅŸmelere iliÅŸkin bilgi ve deÄŸerlendirmeleri aldÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Akar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak ile Kilis ve Gaziantep'teki denetleme ve ziyaretlerine devam etti.
Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan askerleri ziyaret eden Orgeneral Akar, ardÄ±ndan harekatÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ merkeze geÃ§ti. Orgeneral Akar, burada FÄ±rat KalkanÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ±na iliÅŸkin son duruma yÃ¶nelik bilgi ve deÄŸerlendirmeleri aldÄ±.
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Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal etti.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 6 Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinden biri tutuklandÄ±
ASELSAN ile Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± 175,6 milyon dolarlÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'u silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra vurularak etkisiz hale getirilen AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n meslekten ihraÃ§ edilen bir polis arkadaÅŸÄ± daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TBMM Anayasa Komisyonu'nda 50 milletvekili konuÅŸma sÄ±rasÄ±nÄ± bekliyor
Kuzey Irak BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ne baÄŸlÄ± medya grubu Rudaw, Esad rejiminin PKK/PYD'ye ay sonuna kadar Halep topraklarÄ±nÄ± terk etmesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Hatay'Ä±n Ä°skenderun ilÃ§esinde ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na nedeniyle 2 tÄ±r devrildi, elektrik direkleri ve MOBESE kameralarÄ± hasar gÃ¶rdÃ¼. KaymakamlÄ±k, ilÃ§edeki okullarÄ±n yarÄ±n da tatil edildiÄŸini duyurdu.
CHP Ankara Ä°l Sekreteri ErdoÄŸan DoÄŸan, CHP GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e TeÅŸkilatÄ±na kayyum olarak atandÄ±.
Edirne'nin KeÅŸan ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan Yunanistan'a kaÃ§ma giriÅŸimindeki FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi akademisyen Ã§ift ile gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Fatih GÃ¼rsul , 'silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak' suÃ§u kapsamÄ±nda tutuklandÄ±
Bodrum GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k'te bugÃ¼n baÅŸlayan yangÄ±n tarÄ±m arazilerine de sÄ±Ã§radÄ±
TÃ¼rkiye ve Rusya Federasyonu arasÄ±nda imzalanan mutabakat zaptÄ± ile Ä°stanbulâ€™dan Zhukovski ve Grozniâ€™ye, Moskovaâ€™dan GazipaÅŸaâ€™ya tarifeli seferler konusunda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±
Ankara merkezli 12 ilde "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 68 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 35'i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TekirdaÄŸ'da sosyal medyada terÃ¶r propagandasÄ± yapan bir kiÅŸi tutuklandÄ±
AvcÄ±lar'da lastiÄŸini patlatÄ±p takip ettikleri otomobilin iÃ§indeki iki kiÅŸiyi lastik deÄŸiÅŸimi sÄ±rasÄ±nda darbeden gaspÃ§Ä±lar, 900 bin liralÄ±k dÃ¶vizi alarak kaÃ§tÄ±
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ bir temizlik teknolojisi firmasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nda 30 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ile 3 bin kÃ¶pek ve 150 kedinin hijyenik bir yaÅŸam alanÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±