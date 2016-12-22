Akar, 'FÄ±rat KalkanÄ±' iÃ§in Kilis'te

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n Kilis'teki harekat merkezine gitti, son durum ve geliÅŸmelere iliÅŸkin bilgi ve deÄŸerlendirmeleri aldÄ±.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye gÃ¶re, Akar, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak ile Kilis ve Gaziantep'teki denetleme ve ziyaretlerine devam etti.

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan askerleri ziyaret eden Orgeneral Akar, ardÄ±ndan harekatÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ merkeze geÃ§ti. Orgeneral Akar, burada FÄ±rat KalkanÄ± ve terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ±na iliÅŸkin son duruma yÃ¶nelik bilgi ve deÄŸerlendirmeleri aldÄ±.

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